«Русагро» повысила эффективность благодаря внедрению WFM-решения от Goodt

Компания «Русагро» автоматизировала задачи руководителей по планированию рабочей нагрузки сотрудников, а также создала основу для формирования цифрового табеля. Все это было реализовано с помощью WFM-решения Goodt (входит в группу «Ланит»), которое внедрила компания NDBC. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Система учитывает планы производства и позволяет рассчитывать потребность персонала на будущие периоды. В случае изменения объемов – автоматически подсвечивает нехватку/переизбыток сотрудников. Это позволяет эффективно перераспределять ресурсы во избежание простоев и нарушения баланса рабочих часов. Данные из кадровых учетных систем передаются в режиме реального времени и позволяют оперативно работать с информацией по сотрудникам в WFM и автоматически формировать цифровой табель для расчета заработной платы.

Успешное внедрение системы – результат совместной работы команд Goodt и NDBC. Компании объединили экспертизу ведения проектов на производстве и богатый опыт внедрения продукта WFM и на предприятии «Русагро» получили первые бизнес-эффекты уже через три месяца после старта проекта.

«У нас на производстве роль табельщиков выполняют мастера. Это снижало общую эффективность их работы. Заводу требовалась современная система, которая позволила бы делать это быстро и эффективно. Решение Goodt WFM позволило корректно планировать смены с учетом потребностей производства и при этом минимизировать ручной труд. Качество планируемых графиков значительно возросло, руководители больше времени уделяют работе с персоналом и увеличению выполнения планов производства», – сказала Мария Смирнова, директор по персоналу и организационному развитию, Департамента персонала и организационного развития сахарного бизнес-направления, «Русагро».

«Для нас большая честь, что мы можем поделиться накопленной экспертизой и создать отраслевое решение для производственных компаний. WFM в производстве обладает большим потенциалом развития. Наша система позволит “Русагро” повысить эффективность управления производственным персоналом и исключить искажения при планировании», – отметил Алексей Колганов, технический директор и архитектор Goodt.

«На первом этапе мы провели пилотирование базовых процессов сначала на трех цехах завода, что позволило сформировать требования к целевому решению и ИТ-архитектуре решения. На последующих этапах были реализованы необходимые доработки, а также происходило постепенное наращивание функционала системы. Сейчас перед нами стоит задача внедрения единого решения на остальные заводы “Русагро”. Предстоит учесть особенности производства в части пиковых нагрузок в период сезонов и ресурсного планирования в каждом бизнес-направлении группы компаний», – сказал Алексей Сорокин, ведущий эксперт по внедрению WFM решений компании NDBC.

В процессе внедрения были выявлены особенности производственной специфики, требующие детальной проработки аналитиками и формирования новых системных требований. В результате тесной работы команды внедрения, вендора и заказчика система фактически стала цифровым HR-партнером для производства.

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Группа компаний «Русагро» – это российский вертикальный агрохолдинг. Земельный банк группы – 637 тыс. га. Основные активы расположены в Белгородской, Тамбовской, Свердловской, Самарской, Саратовской, Воронежской, Курской и Орловской областях, а также в Приморском крае, что обеспечивает региональную диверсификацию бизнеса. Штаб-квартира холдинга находится в Тамбове.

Компания NDBC адаптирует, внедряет, поддерживает и непрерывно совершенствует ИТ-решения, отвечая на вызовы времени. NDBC работает в России с 2004 г., до июня 2022 входила в состав международной группы NTT DATA и работала под брендом NTT DATA Business Solutions.

Goodt — разработчик решений для повышения эффективности бизнеса и организаций. Компания создает инструменты для планирования, мотивации и управления эффективностью опыта сотрудников в сочетании с low-code платформой для создания приложений и бизнес-аналитики.

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«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.