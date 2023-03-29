«Лига ставок» перешла на российские облака с помощью NDBC

Специалисты NDBC, российского интегратора, помогли букмекерской компании «Лига ставок» перенести систему управления взаимоотношениями с клиентами из европейской виртуальной инфраструктуры в облако российского провайдера.

Ежемесячно в приложения «Лиги ставок» компании заходят и заключают пари несколько сотен тысяч человек, на мобильной и десктопной версиях сайта совершается порядка 10 млн сессий в месяц. Одним из ключевых ресурсов для букмекера является CRM-система. На данные из CRM опирается служба поддержки, когда отвечает на запросы клиентов, а маркетинг использует эти данные для создания различных акций. После того, как поставщик CRM-системы покинул российский рынок, компания рисковала потерять данные клиентов, накопленные за почти 15 лет работы. Букмекер решил локализовать ИТ-ресурсы в российском облаке.

Специалисты NDBC и облачного провайдера реализовали план переноса по принципу Backup & Restore. Для этого эксперты сделали резервные копии систем, работающих на двух типах баз данных: SAP HANA и Sybase. Бэкапы по защищённым каналам передачи данных доставили на серверы в России, где уже в отечественной виртуальной облачной структуре были подготовлены конфигурации оборудования, с соблюдением всех требований по безопасности. А также — проведены все тренировочные подготовительные работы для быстрейшей продуктивной миграции так, чтобы уложиться в минимальное время простоя исходя из требований «Лиги ставок». Предоставленное оборудование в ЦОДе партнёра NDBC полностью соответствует требованиям SAP. Проект был завершён за две недели, а окончательный перенос удалось реализовать за сутки, несмотря на большие объёмы клиентских данных.

«В нашей компании сформировалась профессиональная команда ИТ-специалистов, прошедшая совместный путь с NDBC в части SAP-приложений и их интеграции к системам front-end. Как результат формирования комплексного решения, сложившегося в последние годы, наши сервисы доступны для клиентов на сайте и через мобильное приложение 24 часа в сутки в интеграции с центральной CRM-системой. В свете событий прошедшего года при выборе провайдера мы обращали внимание на сроки и продолжительность миграции систем, зрелость инфраструктуры, а также на опыт реализации подобных проектов для других заказчиков. NDBC представили детальный план и предложили оптимальный вариант. В результате процесс прошёл практически незаметно для пользователей», – отметила заместитель генерального директора по маркетингу и продажам БК «Лига ставок» Татьяна Зворыгина.

«С „Лигой ставок“ нас связывает давнее сотрудничество в области информационных технологий. В 2016 г. специалисты нашей компании развернули и настроили SAP CRM-систему тогда ещё в европейском облаке, обеспечив интеграционную связанность ключевых процессов, что было особенно важно для заказчика. Ключевыми факторами в бесшовной и незаметной для конечных пользователей миграции послужил не только опыт многолетней поддержки специалистами нашей компании заказчиков в Европе в прошлом, практика массовых миграций в последние месяцы, но и постоянное взаимодействие с группой автоматизации CRM заказчика, с которой за эти годы сложились тёплые деловые отношения. После „переезда“ в российский ЦОД мы поддерживаем такой же уровень доступности систем и обеспечиваем сервисы хостинга в соответствии с лучшими практиками», — сказал Сергей Тихонов, директор по развитию услуг хостинга NDBC.