Федеральная сеть магазинов одежды Modis перенесла СУБД в облако CloudMTS

МТС сообщила о том, что российская сеть магазинов одежды Modis перенесла свою систему управления базами данных от оператора облачных ресурсов во Франкфурте на виртуальную инфраструктуру провайдера CloudMTS в Санкт-Петербурге. Компания сохранила данные о продажах, закупках и логистике товаров, необходимые для работы сети, в облаке МТС, и защитила бизнес от приостановки.

Modis – федеральный поставщик модной одежды для всей семьи. Сеть Modis насчитывает порядка 120 магазинов, их посещают свыше 63 млн покупателей в год. Значимую роль в логистике, управлении складом и финансовом планировании компании играет система аналитической отчетности SAP HANA – это около 1,5 ТБ информации, накопленной за более чем 9 лет работы решения. После ухода немецкого разработчика ПО из России Modis потребовалось перенести часть ИТ-инфраструктуры. Компания выбрала CloudMTS в качестве поставщика виртуальной инфраструктуры, технологическим партнером в проекте выступили специалисты компании NDBC.

Проектная команда CloudMTS, NDBC и Modis согласовала план, этапы и длительность миграции в соответствии с функциональными требованиями. Облачный провайдер выделил необходимый объем вычислительных мощностей. Из-за ограничений со стороны зарубежного сервис-провайдера по пропускной способности каналов связи перенос базы данных был разделен на несколько этапов. В ходе первого этапа создали полную резервную копию SAP-системы на стороне немецкой компании, потом перенесли эту копию на площадку заказчика, а затем восстановили базу данных в дата-центре CloudMTS в Санкт-Петербурге на предварительно подготовленную инфраструктуру.

«SAP HANA охватывает ключевые для нашего бизнеса данные по продажам, перемещению товаров, остаткам, цене, финансам. Регулярно ей пользуется более 20% штата Modis, с помощью системы компания централизованно ведет управленческую отчетность. Благодаря CloudMTS и NDBC наши специалисты продолжают управлять ключевыми процессами в привычном для себя интерфейсе. Совместно мы продумали план миграции, рассчитали необходимые ресурсы и добились того, чтобы нам не пришлось приостанавливать работу компании. Кроме того, МТС гарантирует доступность системы на уровне 99,5% и обеспечивает техническую поддержку в режиме 24 на 7», – сказал Владислав Лапко, ИТ-директор компании Modis.

Modis применяет облачные технологии и в других процессах. Так, на SaaS-продуктах построена программа лояльности магазинов, эквайринг, электронный документооборот, система планирования и оптимизации рабочего времени сотрудников, система управления качеством. В 2023 г. компания сфокусируется на цифровой трансформации бизнеса: автоматизации рутинных задач сотрудников в магазинах сети, развитии онлайн-торговли и работе с маркетплейсами.