Базальт СПО ALT Linux Альт Линукс
Базальт СПО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Новодворский Алексей 107 44
|Смирнов Алексей 198 38
|Рубанов Владимир 73 12
|Медведев Дмитрий 1633 12
|Рейман Леонид 1032 8
|Никифоров Николай 1172 8
|Путин Владимир 2759 6
|Горбатов Игорь 25 6
|Сизоненко Григорий 31 6
|Комиссаров Дмитрий 204 5
|Сушкевич Антон 63 4
|Щеголев Игорь 691 4
|Сомс Леонид 9 4
|Алкснис Виктор 66 4
|Глазков Александр 75 4
|Ухлинов Леонид 59 4
|Коровин Иван 3 3
|Фарыгин Владимир 3 3
|Симаков Олег 112 3
|Корявов Денис 5 3
|Фарыгин Антон 5 3
|Поносов Александр 70 3
|Прянишников Николай 288 3
|Ускова Ольга 155 3
|Василенко Евгения 23 3
|Массух Илья 221 3
|Левин Дмитрий 39 3
|Варов Константин 24 2
|Чепко Владимир 2 2
|Андреев Сергей 63 2
|Иванов Борис 57 2
|Чемезов Сергей 137 2
|Терехов Андрей 39 2
|Черногоров Андрей 65 2
|Овчинников Сергей 36 2
|Коротков Александр 9 2
|Бегтин Иван 56 2
|Василенко Александр 85 2
|Макаров Валентин 195 2
|Нарышкин Сергей 51 2
|CNews TV 747 4
|Прайм - Агентство экономической информации 858 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11020 2
|Ведомости 578 2
|Мобильные системы 113 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 676 1
|The Register 1415 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1250 1
|РИА Новости 808 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1270 1
|CNX Software 10 1
|LeMagIT 2 1
|Bloomberg Businessweek 123 1
|91Mobiles 1708 1
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