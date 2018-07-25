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Базальт СПО ALT Linux Альт Линукс

Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс


25.07.2018 Разработчики процессоров «Байкал» отказались от Debian в пользу российского «Альт Линукс»
01.02.2018 ДИТ закупает российское ПО. За бортом остались Dr.Web, «Альт Линукс», Postgres, InfoWatch и «Байкал»
07.04.2017 ОС «Альт Линукс СПТ 7.0» сертифицирована ФСТЭК России
02.12.2016 Бывшая команда «Альт линукс» получила на новый Linux-проект 100 миллионов
05.08.2015 «МультиКарта» с помощью «Альт Линукс» запустила систему управления терминальной сетью
23.06.2015 «Рикор.ИТ» и «Альт Линукс» представили российское комплексное решение для виртуальных рабочих мест
25.03.2015 «Рикор» и «Альт Линукс» представили блейд-сервер на базе ARM и ALT Linux
10.11.2014 «Альт Линукс СПТ 6.0» и СУБД «Линтер Бастион» протестированы на совместимость
29.08.2013 Вышло обновление сертифицированного ФСТЭК дистрибутива «Альт Линукс СПТ 6.0»
17.10.2011 Вышел технический релиз ПАК «Соболь» 3.0.4 с поддержкой «Альт Линукс СПТ» 6.0 и Astra Linux Special Edition «Смоленск»
24.08.2011 СЗИ «Кода Безопасности» адаптируют для работы с ОС «Альт Линукс СПТ 6.0»
03.06.2011 «Альт Линукс» анонсировала бета-версии дистрибутивных решений на базе «Шестой платформы»
22.04.2011 Дистрибутив «Альт Линукс СПТ 6.0» получил сертификат ФСТЭК
21.01.2011 ALT Linux представила новую версию комплекта ПО и образовательных материалов для школ
10.12.2010 Губернаторам предложили не тратить деньги на ПО для школ
03.12.2010 В 2011 году Алтай установит “Альт Линукс Школьный” на половине школьных компьютеров
13.09.2010 Чемезов – Медведеву: национальная программная платформа создается на базе «Альт Линукс»
10.09.2010 Открытое письмо «Альт Линукс»: исследование IDC о стоимости СПО для школ содержит ряд грубых ошибок
25.05.2010 «Альт Линукс» продемонстрировала решение для автоматизации зданий
27.04.2010 «Альт Линукс» выпустил коробочную версию пакета «Альт Линукс 5.0 Школьный
19.04.2010 Вышла коробочная версия «Альт Линукс 5.0 Ковчег»
16.03.2010 ALT Linux выпустил новую версию комплекта СПО для школ
18.02.2010 «Альт Линукс» ответил Microsoft: полный пакет ПО для школ бесплатно
14.12.2009 CNews TV. Данные не горят: резервное копирование в Альт Линукс 5.0 Ковчег
19.10.2009 Российская программная платформа: РАСПО принял стратегию «Альт Линукс»
24.02.2009 «Армада» и «Альт Линукс» выпустили расширенный «Школьный Сервер»
25.12.2007 CNews TV. Легкий перевод офиса на Linux: Альт Линукс 5.0 Ковчег
25.12.2007 CNews TV. Легкий перевод офиса на Linux: Альт Линукс 5.0 Ковчег

Публикаций - 163, упоминаний - 171

Базальт СПО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23602 34
Базальт СПО - BaseALT 380 28
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 369 22
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 16
7076 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 873 16
1С-ИжТиСи 6391 15
Oracle Corporation 6338 12
Intel Corporation 11700 11
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6314 11
Red Hat 1234 11
Pingwin Software - Пингвин софтвер 69 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2816 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4209 9
АйТи 1291 9
Базальт СПО - ALT Linux Team 25 9
Код Безопасности 472 8
ИВК - Информационная внедренческая компания 167 8
Adobe Systems 1509 8
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 161 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1540 8
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1145 7
IBM - International Business Machines Corp 9218 7
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 359 7
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 208 7
Росплатформа - Р-Платформа 70 7
Ред Софт - Red Soft 408 6
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 506 6
Diasoft - Диасофт 610 6
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 799 6
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Mandriva.ru 52 6
Корус Консалтинг ГК 1078 5
DEPO Computers - Депо Электроникс 574 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10152 5
Рамэк-ВС 88 5
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 332 5
AMD - Advanced Micro Devices 3886 5
Линукс-Онлайн 8 5
Dr.Web - Доктор Веб 1213 5
Новые облачные технологии (НОТ) 407 4
Агентство Финансовой Поддержки 7 6
Почта России ПАО 2013 4
РЖД - Российские железные дороги 1639 4
КонсультантПлюс 115 3
NGI Fund 35 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6235 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6658 2
Royal Dutch Shell - Шелл 191 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1909 2
101Hotels.com 710 2
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 2
Резонанс НПП 347 2
Газпром ПАО 1164 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 305 1
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 47 1
Tallwood Venture Capital 2 1
Скайсофт Виктори 3 1
Мосводоканал МГУП 65 1
ИнвестКапиталБанк 24 1
ИТЭЛМА НПП 20 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 100 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 1
Газпром трансгаз 137 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2529 1
КБСМ ФГУП - Конструкторское бюро специального машиностроения 3 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 44 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 345 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 218 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 40 1
Россети Ленэнерго 2361 1
Темпбанк МАБ - Московский акционерный Банк 7 1
РБК Центр 16 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 94 1
Tiger Global Management 41 1
КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 36 1
НФПК - Национальный фонд подготовки кадров 10 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 540 1
Физприбор - Московский завод 8 1
Ростатом КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 90 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 28 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9265 51
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18224 44
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2932 25
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2447 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1254 10
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 201 10
Президент Российской Федерации 3754 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10470 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2732 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4613 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3016 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1885 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2844 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1209 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2444 5
Администрация Президента РФ 984 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1607 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3751 4
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 861 3
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 39 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 966 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1566 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1417 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2036 3
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 113 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 78 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1222 2
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 16 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 400 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2428 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1333 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 705 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 294 2
ФНС РФ ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 114 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 85 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 130 1
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 29 1
Федеральное казначейство России 1561 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 446 12
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 559 10
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 34 8
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 250 2
Linux Foundation 174 2
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 2
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 22 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 244 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 1
ASF - Apache Software Foundation 105 1
Гуманитарный фонд поддержки социальных инициатив и проектов 1 1
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4560 18
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