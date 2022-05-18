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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
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Мероприятия 894

Hearst family Hearst Communications Hearst Corporation Hearst Holdings Hearst Media Hearst Television Hearst Ventures

Hearst family - Hearst Communications - Hearst Corporation - Hearst Holdings - Hearst Media - Hearst Television - Hearst Ventures

СОБЫТИЯ


18.05.2022 HeadHunter списал 493 миллиона из-за переоценки сделки по «Зарплате.ру» 1
12.05.2016 Paddle8 и Auctionata создадут объединенную компанию для онлайн-торговли предметами искусства и объектами коллекционирования 1
17.06.2014 Сайт BuzzFeed привлекает $200 млн инвестиций 1
31.01.2014 Сколько стоит Big Data? 1
27.12.2013 Банк PNC привлекает домохозяек с помощью Big Data 1
08.08.2012 Media Arts Group будет сотрудничать с iCrossing на рынке онлайн-рекламы в России 1
31.10.2011 YouTube получил права на видеоконтент десятков медиакомпаний 1
10.06.2011 Google купил рекламную платформу AdMeld за $400 млн 1
20.09.2010 Apple будет продавать электронные газеты и журналы для iPad 1
06.07.2010 Русские спасают "умирающую" Mandriva для создания национальной ОС 1
11.09.2009 Adobe: новые способы создания приложений и организации бизнеса вокруг контента 1
14.07.2009 Интернет-радиостанция Pandora получила $35 млн инвестиций 1
19.05.2009 Стартап VoxPop.TV получил $1,5 млн инвестиций 1
23.05.2007 CNN идет в регионы: покупка 70 операторов IBS 1
26.02.2007 Microsoft работает над конкурентом Adobe Reader 1
22.09.2006 В нью-йоркском небоскребе Херста будет установлена беспроводная сеть Cisco 1
14.07.2006 Yahoo заключил партнерство с газетными издателями 1
06.02.2001 IVillage и Women.com объявили о слиянии 1
29.10.1999 Компания Geocast планирует использовать частоты цифрового телевидения для передачи данных скоростью до 7Мб/сек 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Hearst family и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
Adobe Systems 1597 2
Google LLC 12690 2
Conectiva 16 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Cisco Systems 5372 1
X Corp - Twitter 2938 1
Microsoft Corporation 25775 1
Apple Inc 13156 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
HP Inc. 5883 1
9594 1
SAS Institute 1082 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 162 1
Red Hat 1378 1
Yahoo! 3726 1
Bitdefender 171 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 162 1
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 1
AOL Inc - America Online 1883 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
Питерская группа связистов 441 1
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
Линукс-Онлайн 8 1
True Ventures 10 1
Lerer Ventures 5 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Coca-Cola Company 261 1
Conde Nast - Конде Наст 24 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
ПромСвязьКапитал 85 1
NEA - New Enterprise Associates 23 1
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Зарплата.ру 45 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Paddle8 - Онлайн-аукционный дом 1 1
Greylock Partners 38 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 1
NGI Fund 36 1
Crosslink Capital 5 1
Kite Ventures 11 1
Skate Capital 1 1
SSCP - Sloane Square Capital Partners 7 1
iCrossing 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 365 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 538 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 632 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 1
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1076 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 318 1
MarTech SMM - Social Media Marketing - Маркетинг в социальных сетях 165 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной - ЭТОРГ12 - Электронные товарные накладные 160 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 567 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 1
Linux OS 11533 2
Mandriva Linux 87 2
Adobe Labs 12 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Apple iPad 4012 1
Apple macOS 2419 1
Apple - App Store 3109 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 1
Microsoft Windows XP 2431 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 1
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 252 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 141 1
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 1
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 404 1
Oracle GoldenGate - Oracle Golden Gate 31 1
Cisco WLC - Cisco Wireless LAN Controller - Cisco WCS - Cisco Wireless Control System 17 1
Adobe Premiere 117 1
Adobe Creative Suite - Adobe Creative SDK 119 1
TechMedia - Мой Круг - МойКруг 41 1
Apple iBook - ноутбук 71 1
Adobe After Effects 72 1
Microsoft WPF - Microsoft Windows Presentation Foundation 41 1
HP Vertica Analytics Platform - HP HAVEn 51 1
Laprévote Arnaud - Лапрэвот Арно 5 1
Zwirner David - Цвирнер Дэвид 1 1
Рейман Леонид 1065 1
Кирьянова Александра 169 1
Кузякин Дмитрий 27 1
Прохоров Фёдор 83 1
Благирев Алексей 24 1
Акопьян Артур 27 1
Цакке Александр 1 1
Нестеренко Сергей 15 1
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Webster Melissa - Вебстер Мелисса 7 1
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Семавина Светлана 4 1
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Европа 24964 2
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Франция - Французская Республика 8177 2
Великобритания - Лондон 2432 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Япония 13807 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Индия - Bharat 5870 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Нидерланды - Амстердам 630 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Германия - Берлин 732 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 1
США - Торонто 273 1
США - Миннесота - Миннеаполис 68 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 5
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
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ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 188 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
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География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Due diligence - Дью-дилидженс - процедура составления объективного представления об объекте инвестирования - Tech Due Diligence 67 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
Fox News Channel - FNC 42 1
Weather Group - The Weather Channel - TWC 37 1
Forbes - Форбс 1002 1
Bloomberg 1627 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
NYT - The New York Times 1100 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
IDG - International Data Group 117 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 26 1
LeMagIT 2 1
BuzzFeed 15 1
NBC News 188 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
РБК Инновации 47 1
News Corp - News Corporation 221 1
Mercury Center 309 1
MSNBC - телеканал 89 1
Huffington Post 34 1
iVillage 32 1
7Hops - Static Media - Women.com 15 1
IDC - International Data Corporation 4975 2
Gartner - Гартнер 3658 1
Fortune Global 500 295 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
S&P Global Inc - S&P Global Market Intelligence - McGraw Hill Financial - McGraw–Hill Companies 19 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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