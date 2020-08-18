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ТОРГ
Унифицированная форма товарной накладной


18.08.2020 Модуль «ДОКНЕТ» помог ускорить ввод печатных документов в СЭД на 500% 1
20.01.2020 Wildberries переводит в электронный вид документы на внутреннее перемещение товара 1
22.08.2019 FESCO автоматизировала обработку документации с помощью технологий Abbyy 3
18.06.2019 Агонизирующий ИТ-институт «Ростеха» против воли заплатит 100 миллионов за российское «железо» 2
04.12.2018 «Чистая вода Сибири» сократила время на сверку с контрагентами с помощью «Скан-архива» 1
27.06.2018 «Ключавто» перешла на межкорпоративный электронный документооборот при помощи Synerdocs 2
25.01.2018 МОЭК трансформировала управление деятельностью с платформой Abbyy FlexiCapture 2
17.01.2018 Maykor-GMCS представила решение для удобного обмена документами со СБИС 2
06.12.2017 Немцы принимают закон о повсеместном внедрении бэкдоров для удобства полиции 1
21.06.2017 Auvix внедрила сервис «Экспорт контента» для своего портала b2b-закупок 1
25.05.2017 Представлена новая версия ПО DirectumRX для создания инфраструктуры межкорпоративного обмена 1
20.04.2017 «Метро Кэш энд Керри» и «Паулиг Рус» обмениваются УПД через «СКБ Контур» 1
13.04.2017 «Азбука Вкуса» перевела документооборот с поставщиками в электронный вид 1
04.04.2017 «СКБ Контур» открывает дочернюю компанию в ОЭЗ «Иннополис» 1
28.03.2017 «Галактика» разработала интеграционный комплекс для ЭД «Галактика.Diadoc» 1
28.02.2017 За год число отправителей электронных документов в «Диадоке» удвоилось 1
05.12.2016 «Куйбышевазот» автоматизировал юридически значимый документооборот на базе EleWise LegalDoc 1
30.11.2016 «КуйбышевАзот» завершил проект автоматизации юридически значимого ЭДО 1
02.11.2016 Hoff внедрила Columbus EDI Studio для электронного обмена данными с поставщиками 1
18.10.2016 За 3 квартала 2016 через «Диадок» прошло 70,3 млн электронных юридических значимых документов 1
28.09.2016 Через «EDI.Контур» работают более тысячи поставщиков «Ашан Ритейл Россия» 1
22.09.2016 Selgros преобразовала в SAP схему работы с электронными счетами-фактурами 1
12.07.2016 Более 230 тыс. электронных юридически значимых документов отправляют компании ежедневно через «Диадок» 1
07.06.2016 SPAR Middle Volga перейдет на электронный обмен актами и накладными с контрагентами 2
20.05.2016 Возможностями ЭДО воспользовались более 160 контрагентов «Ростелекома» в Поволжье 1
19.05.2016 «1С-Рарус» внедряет систему ЭДО в «Татнефти» 2
20.04.2016 «Детский мир» запустил обмен электронными актами и Торг-12 через «EDI.Контур» 4
06.11.2015 В сервисе Signex повышена надежность передачи данных 1
03.11.2015 Формат электронного договора появится в 2016 г. 2
23.10.2015 Объем трафика электронных счетов-фактур в системе Exite-Evolution составил около 9 млн документов 1
19.10.2015 Объем электронного документооборота за третий квартал вырос на 42,1 млн документов 1
01.09.2015 Система «РосБизнесСофт CRM» обновилась и стала мобильной 1
16.07.2015 За год объем трафика юридически значимых сообщений вырос в 2 раза 1
14.07.2015 «Мария-Ра» перешла на электронный документооборот 2
25.05.2015 «РусФинанс» перешла на юридически значимый электронный документооборот с помощью «СКБ Контур» 1
12.05.2015 Торговая сеть Billa начала подключение поставщиков на полную цепочку ЭДО 1
17.02.2015 «ТрансКапиталБанк» сократил срок оформления факторинговых сделок с помощью «Диадок» 3
27.01.2015 R-Style Softlab выводит на рынок решение для автоматизации факторинговых сделок 1
20.01.2015 За 2014 г. трафик электронных документов клиентов «СКБ Контур» вырос в 3,7 раза 2
13.01.2015 «БМВ Русланд Трейдинг» перешел на электронный документооборот с помощью «СКБ Контур» 2

Публикаций - 56, упоминаний - 77

ТОРГ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3216 7
3761 5
Abbyy 796 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
Гэндальф - Gendalf 59 1
Auvix - Аувикс 18 1
Optima - Оптима 50 1
РусБИТех НПО - Русские базовые информационные технологии 6 1
Авикомп сервисез - Avicomp 20 1
Columbus - Колумбус 125 1
АйТи 752 1
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 1
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 1
Maykor-GMCS 44 1
Рамэк-ВС 71 1
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 268 1
Ростех - МФ НПП Рубин - Научно-производственная организация 32 1
Microsoft Corporation 11127 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Wildberries 128 1
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Мария Ра - торговая сеть 19 1
Чистая вода Сибири 1 1
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 7 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 30 1
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 1
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 1
КурскМаслоПром 1 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Президент Российской Федерации 1441 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 8 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 19
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 6
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место 25 1
АРМ ДЛ - Автоматизированное рабочее место должностных лиц 2 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 19 1
МФУ - Многофункциональное устройство 590 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 1
Диаграмма Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, график Ганта, календарный график 25 1
СКБ Контур - Контур.EDI 10 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 2
Abbyy FlexiCapture 127 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 2
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 2
Apple iOS 5742 2
РосБизнесСофт CRM 9 1
OpenText Documentum 191 1
Microsoft Excel 436 1
Ковчег - система резервного копирования 29 1
Центурион - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 11 1
Буквоед - система оптического распознавания текста 10 1
OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 18 1
Microsoft Office 2010 108 1
Сбербанк E-invoicing ЭДО 68 1
1С:Управление торговлей 28 1
R-Style Softlab - InterBank 94 1
Docrobot SignEx 5 1
Э-Ком Exite-Evolution 9 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
WhatsApp Messenger 654 1
Google Android 10751 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 459 1
Гэндальф - Скан-Архив 36 1
Microsoft Windows 854 1
Microsoft Office 1946 1
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 26 1
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 23 1
ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 19 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
СКБ Контур - Контур.Диадок 146 1
Abbyy FineReader 98 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
Microsoft SQL Server 797 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Кузнецов Евгений 32 2
Шифман Эдуард 16 2
Герасименко Александр 5 2
Путин Владимир 1828 1
Шушкин Дмитрий 92 1
Смирнов Александр 44 1
Клопотовский Андрей 2 1
Алексеев Сергей 5 1
Черникова Ксения 3 1
Рязанова Юлия 11 1
Кишковский Эдуард 10 1
Дзлиев Артур 2 1
Журихин Павел 16 1
Самойленко Максим 65 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 584 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 1
Россия - Сибирь 878 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 1
Россия - Краснодарский край 915 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 1
Россия - Владивосток 866 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 3
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 21 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
Антиимпортозамещение 6 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766445, в очереди разбора - 670130.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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