Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ТОРГ
Унифицированная форма товарной накладной
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 56, упоминаний - 77
ТОРГ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
|Кузнецов Евгений 32 2
|Шифман Эдуард 16 2
|Герасименко Александр 5 2
|Путин Владимир 1828 1
|Шушкин Дмитрий 92 1
|Смирнов Александр 44 1
|Клопотовский Андрей 2 1
|Алексеев Сергей 5 1
|Черникова Ксения 3 1
|Рязанова Юлия 11 1
|Кишковский Эдуард 10 1
|Дзлиев Артур 2 1
|Журихин Павел 16 1
|Самойленко Максим 65 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766445, в очереди разбора - 670130.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766445, в очереди разбора - 670130.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru