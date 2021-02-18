«ТЭК-Торг»: в 2020 году объем ИТ-госзакупок по 44-ФЗ составил 245 млрд рублей

Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» сообщил, что по итогам 2020 г. объем закупок в сфере информационных технологий по 44-ФЗ составил 245 млрд руб., что почти на 16% больше, чем в 2019 г. ИТ-закупки в рамках Федерального закона 223-ФЗ снизились на 6% и составили 334 млрд руб.

Всего в 2020 г., по данным Единой информационной системы в сфере закупок, в рамках Федерального закона 44-ФЗ по всем отраслям было размещено более 2 млн извещений об осуществлении закупок общей стоимостью 9,5 трлн руб. По 223-ФЗ в ЕИС было размещено более 1 млн извещений общей стоимостью 11,9 трлн руб. Преобладающим способом определения исполнителя за этот период стал электронный аукцион — более 40% от общего количества размещенных извещений на сумму в 9,2 трлн руб.

Госзакупки в сфере ИТ (компьютеры и периферийное оборудование, программное обеспечение и лицензии) в рамках 44-ФЗ за 2020 г. выросли почти на 16% и составили 245 млрд руб. по сравнению с 2019 г. При этом объем НМЦ ИТ-закупок по 223-ФЗ снизился за год на 6% и составил 334 млрд руб.

«Рынок информационных технологий и компьютерного оборудования от года к году демонстрирует стабильный рост, – сказал генеральный директор «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин. – 2020 г. лишь усилил эту тенденцию. Локдаун и принятие карантинных мер потребовали от российских компаний оперативной перестройки процессов по переводу бизнеса в онлайн, что также отразилось на рынке закупок. Мы видели, что в первой половине года высокий спрос наблюдался в части закупок лицензий, софта и оборудования для организации удаленной работы: систем ВКС, стационарных компьютеров, ноутбуков и др. Тем не менее не все могли справиться с этим быстро, поэтому в начале года мы активно помогали нашим клиентам в организации удалённой работы, в том числе предоставляя свои сервисы и помощь. К середине года заказчики сумели перестроиться».

В 2020 г. по 223-ФЗ значительная часть средств (15,4 тыс. процедур) пришлась на закупку софта и лицензий — на сумму 201 млрд руб. (например, в 2019 г. было размещено 15,6 тыс. процедур на сумму 149 млрд руб). За прошлый год объем НМЦ закупок «железа» (компьютерного и периферийного оборудования) снизился на 34% по сравнению с 2019 г. и составил 138 млрд руб. Всего было размещено 27,4 тыс. процедур (в 2019 – 29 тыс. процедур).

В топ-5 заказчиков в 2020 г. вошли: ФГУП «Госкорпорация по ОРВД», Россельхозбанк, РЖД, «Росэнергоатом», «РТ-Информ». Больше всего ИТ-закупок по 223-ФЗ осуществлялось в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской и Нижегородской областях.

По итогам года по 44-ФЗ было опубликовано 16,8 тыс. процедур на закупку софта и лицензий общей суммой 123 млрд руб. Например, в 2019 г. госзаказчики осуществили около 17 тыс. таких закупок на сумму 96 млрд руб. Объем НМЦ закупок компьютерного оборудования составил 147 млрд руб, что на 15% больше, чем в 2019 г. При этом количество закупок снизилось с 48,3 тыс. процедур в 2019 г. до 37,5 тыс. в 2020 г.

В топ-5 организаторов по итогам года вошли Межрегиональные филиалы ФКУ «ЦОКР», ФГБУ «ФКП Росреестра», ФГБВУ «Центррегионводхоз»», ДИТ Москвы, РТУ МИРЭА. В числе регионов с наибольшим объемом ИТ-закупок в рамках 44-ФЗ – Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская и Калужская области.

«На период борьбы с коронавирусной инфекцией госорганы получили разрешение от Минфина на проведение закупок у единственных поставщиков, – отметил Дмитрий Сытин. – То есть заказчики могли осуществлять закупки, связанные с борьбой с пандемией, без необходимости соблюдения конкурентной процедуры в формате конкурса или аукциона. Тем не менее, в части информационных технологий в 2020 г. заказчики почти не воспользовались этой возможностью. При этом во второй половине года практически все госзаказчики адаптировались к режиму ограничений и удаленной работы».