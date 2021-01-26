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«ТЭК-Торг» запустила систему автоматизированного подбора поставщиков

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Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» объявил о завершении проекта по разработке решения для автоматического подбора поставщиков на основе цифрового профиля «САПП». Решение, созданное для оптимизации работы специалистов закупочных подразделений и тендерных отделов, позволит поставщикам подбирать закупки для участия, а заказчикам – осуществлять быстрый отбор поставщиков с учетом категорийных стратегий.

Ядро «САПП» – интеллектуальный механизм сбора элементов цифрового профиля поставщика, система рекомендаций и единая база данных поставщиков России, источниками которой являются данные из ЕРУЗ, ЕИС, ЭТП «ТЭК-Торг», внутренней BI-системы, Seldon, «Спарк-маркетинг», Федеральной налоговой службы, Россреестра, РНП и других информационных систем. Все элементы системы являются уникальными разработками компании.

Технологии, которые лежат в основе решения, обеспечивают постоянных сбор актуальных рыночных данных, а также анализ big data и обогащение информации о поставщиках и закупочных процедурах. В свою очередь это позволяет автоматизировать процесс подбора поставщиков, которые с высокой долей вероятности примут решение об участии в рекомендованной закупочной процедуре.

«"Система автоматизированного подбора поставщиков" – важный инструмент цифровой платформы закупок, – сказал генеральный директор «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин. – Для ее создания были использованы самые современные цифровые решения: CRM-система, система индексации и поиска информации. На сегодняшний день САПП содержит более 500 тыс. уникальных клиентских карточек поставщиков, аккумулирует информацию об истории участия, товарах и услугах, географии поставок. В среднем на подбор релевантной базы тратится менее четырех секунд, при этом благодаря наличию ретроспективных данных точность подбора приближается к 100%. Система обеспечивает автоматизацию поиска и взаимодействие с потенциальными поставщиками в соответствии с требованиями заказчиков. Важно, что функционал «САПП» позволяет объективно оценивать текущий рынок, анализировать сведения о выполнении обязательств поставщиками, а также готовить аналитическую отчетность в различных разрезах. В дальнейшем на базе решения будет построен рекомендательный сервис, который позволит увеличить конкуренцию и расширить рынок сбыта для поставщиков путем максимально точного подбора релевантных закупок».

Решение осуществляет подбор поставщиков с учетом региона и зоны удаленности от региона поставки, подбор по тегам с помощью системы индексации и поиска с учетом разных признаков, например, принадлежности к субъектам МСП. Возможность хранить и анализировать историю участия поставщика в закупках позволит определять процедуры, в которых поставщик участвует и побеждает наиболее часто, и предлагать ему аналогичные. Система учитывает как общероссийские классификаторы, так и каталог ТРУ, а также внутренний цифровой каталог, созданный на основе стандартных форматов описания групп ТРУ.

Сочетая в себе инструменты для анализа, оценки и ранжирования, решение помогает выявить оптимальных партнеров, наиболее соответствующих требованиям бизнеса компании-заказчика, уменьшить расходы на закупки, сократить цикл закупок и в целом повысить качество снабжения.

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