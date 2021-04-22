На «ТЭК-Торг» начал работать электронный сервис по обоснованию начальной максимальной цены для 223-ФЗ

Оператор федеральной электронной площадки АО «ТЭК-Торг» сообщает о запуске сервиса по обоснованию начальной максимальной цены для заказчиков по 223-ФЗ. Онлайн-сервис «Обоснование НМЦ» призван облегчить работу организаторов при подготовке к проведению закупок: он позволит оперативно находить достоверную ценовую информацию, автоматизировать процесс обоснования НМЦ, сократить временные затраты организатора на проведение закупки. Сервис доступен для организаторов закупок в секции «223-ФЗ и Коммерческие закупки».

С 16 апреля 2021 года с вступлением в действие 86-ФЗ от 05.04.2021 для всех компаний, работающих в рамках 223-ФЗ, стало обязательным обосновывать начальную максимальную цену договора. Заказчикам предоставлено 90 дней на то, чтобы внести дополнения в положения о закупках и уточнить порядок обоснования НМЦ. Методы обоснования НМЦ заказчик вправе определить самостоятельно. Новые условия работы потребовали дополнительных трудовых затрат, т. к. в связи с отсутствием на рынке актуального электронного инструмента расчета НМЦ для 223-ФЗ заказчики были вынуждены проводить обоснование начальной максимальной цены в ручном режиме с использованием электронной почты. Это увеличивало риск ошибки и допускало возможность манипулирования уровнем цен.

Запуск онлайн-сервиса «Обоснование НМЦ» в секции «223-ФЗ и Коммерческие закупки» на ЭТП «ТЭК-Торг» — это первый шаг в автоматизации расчета НМЦ. Сервис позволяет проводить обоснование начальной максимальной цены в электронном виде, анализировать рынок, подбирать цены на закупаемую номенклатуру исходя из уже проведенных аналогичных закупок, собирать коммерческие предложения. Такие возможности обеспечивают прозрачность и открытость процесса обоснования НМЦ для контрольных органов, повышают эффективность закупочного процесса, позволяют получить рыночные значения цен. Реализация алгоритмов поиска по всей базе данных Единой информационной системы в сфере закупок дает возможность подбирать закупки сходных товаров, которые могут быть использованы заказчиком для обоснования НМЦ объявляемой закупки.

Простой и понятный интерфейс личного кабинета сервиса позволяет легко формировать запросы. Пользователь задает в поисковой строке наименование товара, и сервис в течение одной секунды подбирает релевантные контракты с данным товаром. Далее пользователь может указать требуемое количество и единицу измерения, при необходимости настроить фильтрацию по коду ОКПД2, дате контракта, региону и ценовой группе. В рамках задачи можно обосновать как один товар, так и список из нескольких товаров. Список составляется вручную или загружается из Excel-файла. Готовое обоснование выгружается в формате MS Excel или MS Word.

«Сегодня одним из приоритетных направлений деятельности АО «ТЭК-Торг» является разработка и внедрение электронных инструментов в повседневную практику закупщиков, - комментирует генеральный директор АО «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин. – Наша цель - избавить специалистов закупочных подразделений от рутинных процессов, оцифровать и автоматизировать их ключевые задачи. Электронный сервис по обоснованию НМЦ для 223-ФЗ - востребованный рынком инструмент. Мы стартуем с базовым функционалом, чтобы уже сейчас заказчики могли избежать трудоемких процессов при выполнении требований законодательства по обоснованию начальной максимальной цены. Решение будет развиваться и в ближайшее время дополнится новыми инструментами для анализа рынка, что позволит существенно повысить эффективность закупочных подразделений наших заказчиков».

На следующем этапе будут внедрены инструменты для определения начальной максимальной цены на товары путем агрегирования актуальных данных о стоимости товаров, работ, услуг, полученных от поставщиков, либо на основании информации из заключенных договоров заказчика. Формирование базы релевантных цен будет осуществляться на основании нескольких источников: закупки заказчика на ЭТП, договоры заказчика за предыдущий год, Интернет-магазин ТЭК-Торг, ЕИС.