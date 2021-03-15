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«ТЭК-Торг» и «Интер РАО» упростили доступ поставщиков к закупкам группы

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«ТЭК-Торг» и группа «Интер РАО» объявили о запуске новых сервисов для поставщиков на онлайн-платформе «Экосреда». Новые формы и каналы взаимодействия с поставщиками упростят доступ к закупкам, финансовым инструментам, позволят расширить круг участников закупочных процедур, а также повысить эффективность поиска новейших разработок и технических решений для внедрения в производственную деятельность компаний группы «Интер РАО». Сервисы доступны на сайте Федеральной электронной торговой площадки «ТЭК-Торг» в секции закупочных процедур «Интер РАО».

С 2021 года на единой онлайн-платформе «Экосреда» для поставщиков оборудования, работ, услуг компаний группы «Интер РАО» запущены новые функциональные сервисы, такие как предварительный поиск закупок, технического задания, поиск партнеров для коллективного участия, аккредитация и другие.

Новые сервисы «Единое презентационное окно технологий» и «Предоставление ТКП» позволяют без направления официальных обращений презентовать техническим экспертам группы «Интер РАО» продукцию или техническое решение по разным направлениям деятельности и предоставлять свои технико-коммерческие предложения.

Для упрощения доступа участников закупок к финансовым инструментам на онлайн-платформе также реализован функционал, позволяющий поставщикам воспользоваться комплексом финансовых услуг – факторинга и оформления банковских гарантий, связанных с обеспечением исполнения обязательств по заключенным договорам.

Также в 2021 году упрощена процедура участия в закупках с начальной (максимальной) ценой до 5 миллионов рублей (включительно). Одним из нововведений стала возможность подачи части заявки в цифровом виде, посредством функционала ЭТП, что в свою очередь, полностью исключает возможность допуска ошибки в соответствующей форме и последующее отклонение заявки. При проведении закупок до 5 миллионов рублей снижены отборочные и оценочные требования к участникам процедур. Так требование относительно финансовой устойчивости заменяется обеспечением исполнения обязательств по договору.

«Это новая схема защиты компаний группы от кредитных рисков, - отметила директор по закупочной деятельности дивизиона снабжения ПАО «Интер РАО» Светлана Хорунжая. - Вместо экспертизы финансовой устойчивости участников закупок вводится обязательное требование по обеспечению надлежащего исполнения договора. Данная мера позволит значительно расширить перечень участников за счет возможности участия поставщиков с высоким кредитным риском. При этом сами риски заказчика от недобросовестных поставщиков будут обеспечиваться банковской гарантией или залогом денежных средств».

Сроки подведения итогов по таким закупкам сокращаются за счет отказа от проведения процедуры переторжки, переговоров и дополнительных запросов разъяснений заявок. Данная процедура позволит заказчику опубликовать итоговый протокол через 2 недели после даты окончания срока подачи заявок, а также снизить риски, вызванные длительным периодом ожидания между подачей оферты и ее акцептом.

«Запуская онлайн-платформу «Экосреда» в 2019 году мы ставили перед собой цель создать универсальный инструмент для взаимодействия рынка с группой «Интер РАО», – отметил генеральный директор АО «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин. – Внедрение новых сервисов на платформе даёт нам возможность постоянно повышать эффективность такого взаимодействия. Сегодня «Экосреда» развивается как единое электронное окно, предоставляя возможность поставщикам и производителям, в том числе субъектам МСП, использовать только те сервисы и каналы коммуникации, которые актуальны и применимы в каждой конкретной ситуации. На стороне группы «Интер РАО» выстроен и отлично работает механизм отработки таких обращений».

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