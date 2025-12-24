Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188099
ИКТ 14552
Организации 11286
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26521
Персоны 81285
География 2991
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

Степанов Александр


СОБЫТИЯ


24.12.2025 S7 Group и СибНИА провели летные испытания обновленного самолета «Танго» 1
15.01.2025 Ozon начал продавать автомобили в лизинг 1
06.09.2024 Илон Маск запустил группировку спутников-шпионов США 1
19.05.2021 Власти собираются ввести в России тотальный контроль над интернет-рекламой 1
28.08.2020 Softline помогла СПбГАСУ перевести занятия в дистанционный формат 1
16.04.2019 «Газпромнефть», Газпромбанк, РВК и «ВЭБ инновации» создали венчурный фонд для развития технологий в области энергетики 1
18.09.2017 Создатели Telegram требуют с экс-коллеги 100 миллионов 1
13.02.2015 «Ростелеком» обеспечит фермеров спутниковым интернетом 1
05.12.2014 Российский рынок СЭД будет расти за счет модернизации решений 2
22.08.2014 Поставщик ПО для фильтрации интернет-трафика школьников не меняется 9 лет 1
18.07.2014 В руководстве «1С-КПД» произошли кадровые изменения 1
12.03.2013 ИКТ на транспорте: Лучшие примеры 1
11.02.2013 Информатизация на транспорте: Лучшие примеры 1
19.04.2011 ЦОДы в России дают повод для полемики 1
01.04.2011 Конференция CNews: «ЦОД в России: как повысить эффективность?» 1
05.08.2009 Больше половины VPN-рынка «осело» в Москве 1
04.02.2009 Финны штурмуют Россию «ЦОД как услугой» 1
02.12.2008 Минкомсвязи назвало «неотложные проблемы» телекома 1
16.06.2008 Политики лишили украинский телеком регулятора 1
11.03.2008 Весь телеком собирают под одну крышу 1
24.08.2006 "РТКомм" повысит безопасность электронной почты 2
20.06.2006 Эксперты: у российских ИТ-стартапов есть шанс 1
23.09.2004 Политики взялись за SMS 1

Публикаций - 23, упоминаний - 25

Степанов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - РТКомм.РУ 379 9
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 3
Ростелеком 10337 3
Google LLC 12284 2
Radware 60 2
1С-КПД - 1С-Корпоративные порталы и документооборот 19 2
Meta Platforms - Facebook 4538 2
МегаФон 9949 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9207 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 2
Kingston Technology 202 2
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 155 1
МТС Урал макрорегион - Уралтел 40 1
Ideco - Айдеко 99 1
Telegram Messenger LLP 7 1
NetPolice Solutions - ЦАИР - Центр анализа интернет-ресурсов 15 1
Metrocom - Метроком 89 1
EzWIM 4 1
Trustworks Global 7 1
Питерская группа связистов 437 1
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 143 1
Alfresco Software 148 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 326 1
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 86 1
Ростех - Сириус НПП концерн 30 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 56 1
Мегаверсия 5 1
Ozon Fintech - Озон Финтех - Озон Финрешения 8 1
Amust Software Corporation - Эмаст Софтвер Корпорэйшн 3 1
Деметра-Холдинг - СИАМ консалтинг 15 1
ТИК - Телеинком - TIC - Teleincom - ТелеИнКом-ПК 13 1
Radware - Alteon WebSystems 31 1
Microsoft Corporation 25263 1
Softline - Софтлайн 3283 1
Telegram Group 2595 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4547 1
SAP SE 5440 1
АйТи 1440 1
9031 1
ГПБ - Газпромбанк 1182 3
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 2
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 2
НТК - Независимая транспортная компания 2 2
РВК - Российская венчурная компания 557 2
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 125 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 140 2
Волга-Днепр - авиакомпания 45 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 468 2
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 1
Intel Capital 148 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
New Industry Ventures - Новая индустрия - венчурный фонд 11 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 116 1
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 1
ABRT Венчурный фонд 33 1
Рустранском - Русагротранс 25 1
Энергоаудитконтроль ИЦ - Инженерный центр 8 1
ТКБ - Инвестторгбанк АКБ - Банк ИТБ 35 1
РТФ - Российский Технологический Фонд 7 1
Восточный Банк - Юниаструм Банк 53 1
DPEP - Delta Private Equity Partners 11 1
Ozon Лизинг - Озон Лизинг 2 1
Газпром нефть 671 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 92 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 868 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 564 1
Русский стандарт Банк 473 1
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк - Aegis Media 38 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
ВТБ Факторинг 26 1
Почта России ПАО 2252 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 177 1
Газпром ПАО 1419 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1029 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 571 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 118 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3542 4
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 2
Президент Украины 126 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12898 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6293 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 122 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 38 1
Минтранс РФ - Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 9 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 113 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 101 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 56 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3127 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2936 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2258 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2817 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3257 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 527 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 753 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 251 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 49 1
СБУ - Служба безопасности Украины 96 1
Конституционный суд РФ 109 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4803 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 419 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1849 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 13 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
ЛДПР 110 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 99 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 64 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73457 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17138 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12018 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9792 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23226 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25564 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7303 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6698 3
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 904 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1152 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23060 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4921 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8459 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57457 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4276 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5281 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7635 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16700 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34053 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 595 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 1
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 419 1
CMMN - Case Management Model and Notation - Кейс-менеджмент - Графическая нотация для определения методов работы, основанных на обработке “кейсов” - Advanced case management - Dynamic case management - Adaptive case management 84 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1332 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 1
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 182 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 1
Бронирование - Booking 816 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2886 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 264 1
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 117 1
Ростелеком - РТКомм.РУ - Единая Телекоммуникационная Сеть сельхозтоваропроизводителей России 2 1
Microsoft Teams - MS Teams 620 1
Microsoft Office 365 984 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 379 1
Google YouTube - Видеохостинг 2897 1
Microsoft Windows 7 1994 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 100 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 938 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1784 1
1С:Документооборот КОРП 90 1
Microsoft Office 3967 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 635 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 291 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 659 1
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 59 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 656 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 180 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 79 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1175 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1536 1
Рыстенко Михаил 62 2
Андреева Екатерина 54 2
Белик Сергей 17 2
Малежин Максим 3 2
Хохлов Игорь 25 2
Князев Алексей 13 2
Сахаров Сергей 5 2
Кулигин Михаил 8 2
Вдовин Владимир 8 2
Лапин Сергей 11 2
Квасников Алексей 8 2
Кабанов Илья 8 2
Столяров Геннадий 6 2
Сафонов Сергей 4 2
Ипатов Юрий 4 2
Махошвили Юрий 5 2
Колганов Антон 6 2
Москвичев Евгений 11 2
Розенфельд Роман 4 2
Доминина Светлана 5 2
Шпенст Вадим 7 2
Соколов Максим 27 2
Зубарев Александр 11 2
Воробьев Александр 37 1
Басов Алексей 115 1
Дуров Николай 21 1
Зверев Владимир 5 1
Розенберг Антон 4 1
Мацкевич Дмитрий 20 1
Бейлезон Олег 32 1
Карасев Павел 19 1
Дементьева Светлана 8 1
Коровко Вадим 17 1
Калинин Денис 70 1
Ефимов Альберт 43 1
Яковлев Вадим 6 1
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 60 1
Легезо Денис 40 1
Курашев Дмитрий 57 1
Химич Роман 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 157369 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45842 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18649 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3190 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3230 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53497 3
Финляндия - Финляндская Республика 3658 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14507 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2116 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 717 2
Израиль 2785 2
Германия - Федеративная Республика 12947 2
Украина 7799 2
Югославия 74 1
Великобритания - Лондон 2410 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1027 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2969 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2682 1
Казахстан - Республика 5810 1
Европа 24652 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1152 1
Беларусь - Белоруссия 6041 1
Норвегия - Королевство 1831 1
Швеция - Королевство 3716 1
Польша - Республика 2002 1
Индия - Bharat 5710 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4292 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1007 1
Канада 4986 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1823 1
Италия - Итальянская Республика 4431 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Нидерланды 3637 1
Эстония - Эстонская Республика 758 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1577 1
Кипр - Республика 579 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 952 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51335 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6255 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6677 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 2
Энергетика - Energy - Energetically 5531 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 2
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 430 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3666 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5410 2
Экономический эффект 1219 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 265 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 218 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2811 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 852 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 415 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8382 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6134 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5972 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 5
Vc.ru - Виси.ру 39 1
Рустави 2 4 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1144 1
TAdviser - Центр выбора технологий 429 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 4
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 95 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 171 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1055 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 249 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 165 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II - Национальный минерально-сырьевой университет 28 1
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 14 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 54 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410276, в очереди разбора - 730797.
Создано именных указателей - 188099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще