Ozon начал продавать автомобили в лизинг

Ozon заявил о выходе на рынок лизинга автомобилей. Маркетплейсы активно зарабатывают на предоставлении финансовых услуг благодаря большой клиентской и партнерской базе и раскрученным онлайн-площадкам.



Лизинг авто в Ozon

Ozon запустил лизинговое направление в рамках финансовой вертикали Ozon Fintech, сообщила компания на своем сайте. Услуга доступна партнерам маркетплейса, а также любым другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

В лизинг предоставляются легковые, коммерческие и грузовые авто — новые или с пробегом. Оформление заявки и заключение договора осуществляется онлайн. Компания уже передала в лизинг более 250 автомобилей, говорится в сообщении.

«Мы понимаем потребность наших партнеров в выгодных решениях, которые помогают бизнесу расти. Автомобиль — это важный рабочий инструмент, лизинг дает возможность получить его в короткие сроки без ущерба для оборотных средств компании», — сказал Александр Степанов, руководитель «Ozon Лизинг».

Лизинговые проекты OZON

О создании юрлица «Озон Лизинг» Ozon заявил в июне 2024 г. Уставной капитал новой компании, по данным TAdviser, составил 70 млн руб.

Ozon Ozon займется предоставлением бизнесу авто в лизинг

Уже в середине июня стало известно, что «Яндекс Маркет» и Ozon выходят на рынок лизинга строительного и офисного оборудования. «Яндекс Маркет» планировал предлагать лизинг наиболее популярных категорий товаров, составляющих большую часть ассортимента «Маркета» для бизнеса. К таким категориям относится офисное и строительное оборудование, электроника, техника для кафе и ресторанов.

Участники лизингового рынка тогда выражали сомнения в перспективах самостоятельного лизингового бизнеса маркетплейсов из-за отсутствия опыта андеррайтинга и управления риском, работы с физическим предметом лизинга.

Торговые онлайн площадки активно расширяют свой бизнес за счет финансовых сервисов. Так, банки, связанные с «Яндексом» и Ozon, в 2024 г. вышли в лидеры по темпам прироста вкладов, привлекая деньги россиян ускоренными темпами за счет рекламы на основных площадках, пользующихся популярностью.

Рынок лизинга в России

В 2023 г. лизинговые компании заработали около 224 млрд руб. — на 16% больше год к году, согласно опубликованным данным «Эксперт РА». Совокупный объем собственных средств компаний составил 1,2 трлн руб., средняя рентабельность капитала — 19%. По показателю рентабельности лизинговые компании уступили банкам, у которых в среднем рентабельность находится на уровне порядка 25%.

Объем нового бизнеса компаний, занимающихся лизингом, по итогам I полугодия 2024 г. составил 1,48 трлн руб. Было заключено около 219 тыс. сделок, что выше показателя аналогичного периода 2023 г. на 6% (207 тыс. сделок). Средняя стоимость нового договора тоже выросла — с 11,3 до 12,8 млн рублей. Большая часть крупнейших игроков — это банки.

«Стимулирующим фактором роста автосегмента выступают меры государственной поддержки, развитие доставочных сервисов, а также продолжающиеся циклы замещения техники», — приводит агентство мнение Рустема Мухамедова, генерального директора компании «Регион Лизинг».