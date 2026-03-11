Разделы

Trustworks Global


СОБЫТИЯ

11.03.2026 Генпрокуратура требует признать экстремистом знаменитого венчурного инвестора 1
31.08.2020 «Ростелеком» покупает половину одной из старейших ИБ-компаний в России 1
22.05.2020 МТС определила список кандидатов в совет директоров 1
03.07.2008 Cisco подкормит российские стартапы 1
20.06.2006 Эксперты: у российских ИТ-стартапов есть шанс 1
05.06.2006 15 июня откроется конференция "Предпринимательство и новые технологии" 1
01.06.2006 15 июня откроется конференция "Предпринимательство и новые технологии" 1
30.05.2006 15 июня откроется конференция "Предпринимательство и новые технологии" 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Trustworks Global и организации, системы, технологии, персоны:

Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 294 6
Yandex - Яндекс 8687 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 170 4
Microsoft Corporation 25379 3
IBM - International Business Machines Corp 9571 3
Syntellect - Синтеллект 98 3
EzWIM 4 3
Ростелеком 10471 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2240 2
Cisco Systems 5244 2
Coriant 17 1
Alawar - Алавар 59 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 326 1
МТС - МТТ Старт Телеком 83 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1007 1
Amust Software Corporation - Эмаст Софтвер Корпорэйшн 3 1
Amazon Inc - Amazon.com 3177 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14800 1
InfoWatch - Инфовотч 1117 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1198 1
Oracle Corporation 6915 1
Aelita Software 11 1
Acronis - Акронис 461 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 485 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1848 1
Компьюлинк ГК - Compulink 446 1
Adobe Systems 1574 1
PayPal 664 1
Spirit DSP - Спирит Корп 475 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 749 1
Genesys 208 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - РТК ИБ - РТК Информационная безопасность - РТ-Информационная безопасность - РТ-ИБ - ИБ Реформ 27 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 106 1
HPE - Juniper Networks 439 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 164 1
Google LLC 12376 1
ЭЛАС НПО 16 1
Альфа-Групп - Русские технологии 1 1
NavMaps 1 1
Intel Capital 148 4
Новая Евразия Фонд 3 3
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 3
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 135 3
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 3
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 168 1
ABRT Венчурный фонд 33 1
EY - Эрнст энд Янг 80 1
РТФ - Российский Технологический Фонд 7 1
DPEP - Delta Private Equity Partners 11 1
Holtzbrinck Ventures 9 1
РВК - Российская венчурная компания 560 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 189 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1141 1
Альфа-Групп 734 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 510 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1716 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 587 1
Barclays 122 1
UFG Private Equity 38 1
Anko Retail 1 1
Index Ventures 50 1
WikiMart - Викимарт 53 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13110 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5379 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2832 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 338 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3297 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 839 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3798 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13108 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15063 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25670 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9536 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3999 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32394 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16732 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6757 1
Unimax UMX - Серия смартфонов 242 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1254 1
Bending Spoons - Evernote 198 1
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 104 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2130 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 49 1
Галицкий Александр 108 7
Гостомельский Алексей 14 4
Мирошниченко Александр 5 3
Милованцев Дмитрий 110 3
Emerson Tom - Эмерсон Том 3 3
Shouraboura Nadia - Шурабура Надя 7 1
Бортник Иван 21 1
Милославский Алек 4 1
Levchin Max - Левчин Макс 13 1
Басин Виктор 3 1
Brin Sergey - Сергей Брин 192 1
Тимашев Ратмир 69 1
Баронов Андрей 17 1
Корня Алексей 80 1
Арсентьев Андрей 77 1
Ляпунов Игорь 130 1
Евтушенков Феликс 29 1
Эрнст Константин 17 1
Свириденко Андрей 99 1
Степанов Александр 23 1
Царев Николай 3 1
Ивашков Юрий 2 1
Михеева Наталья 1 1
Юмашев Валентин 10 1
Holtrop Thomas - Холтроп Томас 29 1
Kheradpir Shaygan - Херадпир Шайган 11 1
Засурский Артём 10 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53681 8
Россия - РФ - Российская федерация 159398 7
Израиль 2797 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46297 4
Европа 24723 3
Евразия - Евразийский континент 633 3
США - Калифорния 4786 3
США - Калифорния - Беркли 285 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13605 1
Норвегия - Королевство 1834 1
Индия - Bharat 5749 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2547 1
Германия - Федеративная Республика 12979 1
Ближний Восток 3067 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1724 1
Нидерланды 3657 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 922 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2259 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32194 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5539 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17533 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11853 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2085 3
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 937 1
Кибернетика - Cybernetics 248 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3291 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7639 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4955 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1260 1
Аудит - аудиторский услуги 3165 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1046 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6323 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7417 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7840 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3758 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2084 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8933 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 417 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55405 1
РИА Новости 1005 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 437 1
Variety 24 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 282 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 296 3
ЛГУ им. А.С. Пушкина - Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 13 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1668 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 293 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 272 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 161 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 64 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 42 3
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1262 1
