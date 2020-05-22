МТС определила список кандидатов в совет директоров

Совет директоров МТС определил список кандидатов для голосования по выборам в совет директоров ПАО «МТС» на годовом общем собрании акционеров компании 24 июня 2020 года.

Совет директоров 21 мая 2020 года принял решение включить следующих кандидатов для избрания в члены совета директоров ПАО «МТС»: независимого директора Александра Галицкого; члена совета директоров ПАО АФК «Система», председателя совета директоров ПАО «МТС» Феликса Евтушенкова; вице-президента по стратегии ПАО АФК «Система» Артёма Засурского; президента, председателя правления ПАО «МТС» Алексея Корня; независимого директора Шайгана Херадпира; независимого директора Томаса Холтропа; независимого директора Надю Шурабура; независимого директора Константина Эрнста; независимого директора Валентина Юмашева.

Совет директоров также одобрил кандидатуру Натальи Михеевой на должность директора по внутреннему контролю и аудиту ПАО «МТС».

Галицкий Александр Владимирович. С 2008 года по настоящее время — управляющий партнер, сооснователь фонда Almaz Capital Partners. Член советов директоров и советник компаний Parallels, Acronis, S-Terra, NavMaps, EzWIM, Start Telecom, PGP Inc., WikiMart, Yam Labs, UMX, Magnifire (F5), Acumatica, Alawar, член совета Фонда «Сколково», член экспертного совета по развитию ИТ-отрасли Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В статусе венчурного инвестора и технологического предпринимателя в 2005-2007 годах работал в компании “Русские технологии” (консорциум «Альфа-Групп»), в 2003-2007 годах — советник и частный инвестор в компаниях “Старт Телеком”, NavMaps, Evernote, Parallels, Acronis, SJLabs, “С-Терра”, Magnifire, PGP Corporation. В 1992-2001 годах основал компании EzWim, TrustWorks, «ЭЛВИС+». Начал трудовую и научную деятельность в НПО «ЭЛАС».

В 1979 году окончил Московский институт электронной техники (МИЭТ), кандидат технических наук.

Шайган Херадпир (Shaygan Kheradpir). С 2015 года по настоящее время — председатель и главный исполнительный директор компании Coriant Inc. В 2014 году работал генеральным директором компании Juniper Networks, в 2011-2014 годах — главным операционным директором Barclays Bank, в 2000-2010 годах — вице-президентом по технике, ИТ-директором телекоммуникационной корпорации Verizon. В 1987 году окончил Корнельский университет (Cornell University, США), получил степень бакалавра/магистра и докторскую степень по электротехнике.

Надя Шурабура (Nadia Shouraboura). Член наблюдательных советов в компаниях X5 Retail Group (Россия) и Ferguson plc (Швейцария), член советов директоров компаний Anko Retail, Inc (США) и Tosca (США). С 2012 по 2018 год — владелец и главный исполнительный директор стартапа Hointer (США), в 2004 - 2012 годах — вице-президент по технологиям Amazon (США), глава развития систем по энергетическому трейдингу Exelon Corporation, в 1994-2001 годах — старший принципал консалтинговой компании Diamond Management & Technology (США), в 1989-1991 годах — инженер-роботехник Robcad (Израиль). В 1990 году окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет математики и кибернетики, в 1991 году — магистратуру Университета Тель-Авива (Израиль), в 1994 году — Университет Принстона (США), получив докторскую степень (PhD) по математике.

Эрнст Константин Львович. С 1999 года - генеральный директор «Первого канала». В 2017 году журнал Variety включил г-на Эрнста в список 500 самых влиятельных лидеров мировой развлекательной индустрии. На телевидении с 1988 года. С 1995 года — генеральный продюсер «Первого канала», с 1999 — генеральный директор. Продюсер программ, шоу, телесериалов и кинофильмов, многие из которых удостоены престижных национальных и международных премий и наград. Продюсер конкурса «Евровидение-2009» в Москве, креативный продюсер и сценарист церемоний открытия и закрытия Зимних Олимпийских Игр-2014 в Сочи. Телевизионную карьеру начал в программе «Взгляд», затем стал автором и ведущим проекта «Матадор». Окончил Ленинградский государственный университет, кандидат биологических наук.

Михеева Наталья Андреевна. С 2011 по 2020 год занимала различные позиции в сфере внутреннего аудита Группы компаний ЕВРАЗ. В 2005 - 2011 годах работала аудитором, менеджером отдела аудита ООО “Эрнст энд Янг” в Москве. В 2005 году окончила Новосибирский государственный университет (экономика и финансовый менеджмент). Член Ассоциации сертифицированных бухгалтеров Великобритании, имеет сертификат CIA (сертифицированный внутренний аудитор).