Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
WikiMart
Викимарт
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 54
WikiMart упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|VK - Mail.ru Group 2490 9
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 9
|SAP SE 3228 4
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 3
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 2
|Microsoft Corporation 11226 2
|Samsung Electronics 5749 2
|IBM 3575 1
|НейрОК 1 1
|Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 1
|NavMaps 1 1
|EzWIM 2 1
|Magnifire 1 1
|Acumatica - Акуматика 21 1
|Trustworks Global 3 1
|Alawar - Алавар 29 1
|Sape - биржа ссылок, SEO-сервис 10 1
|Amazon Inc - Amazon.com 1478 1
|SAP CIS - САП СНГ 758 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
|Yandex - Яндекс 4106 1
|Альфа-Групп - Русские технологии 1 1
|Juniper Networks 168 1
|F5 Networks 81 1
|Verizon 378 1
|PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
|EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 235 1
|АФК Система ПАО 999 1
|Parallels Holdings 472 1
|Acronis - Акронис 366 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
|X5 Group - Пятерочка 561 1
|Qiwi 783 1
|X5 Group 601 1
|Альфа-Групп 330 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 1
|Almaz Capital Partners 118 1
|QIWI Банк - Киви Банк 77 1
|Anko Retail 1 1
|KupiVip 75 1
|Открытие ФК 538 1
|Газпромбанк - ГПБ 693 1
|HeadHunter Group - HH Group 336 1
|ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 1 1
|Аникин Александр 16 3
|Круглов Максим 25 3
|Благирев Алексей 22 3
|Шовковый Александр 2 2
|Свердлов Михаил 29 2
|Герасимов Александр 40 2
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Лосев Сергей 43 1
|Логунов Александр 3 1
|Никитин Алексей 11 1
|Shouraboura Nadia - Шурабура Надя 4 1
|Кулешов Алексей 27 1
|Галицкий Александр 82 1
|Корж Павел 1 1
|Засурский Артём 7 1
|Kheradpir Shaygan - Херадпир Шайган 5 1
|Holtrop Thomas - Холтроп Томас 12 1
|Юмашев Валентин 6 1
|Михеева Наталья 1 1
|Эрнст Константин 11 1
|Евтушенков Феликс 15 1
|Ким Борис 65 1
|Корня Алексей 73 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
|Variety 10 1
|CNews Analytics 1992 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770801, в очереди разбора - 674483.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770801, в очереди разбора - 674483.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru