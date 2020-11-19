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WikiMart
Викимарт


19.11.2020 Группа Qiwi представила нового финансового директора 1
22.05.2020 МТС определила список кандидатов в совет директоров 1
29.12.2016 Главные провалы российской ИКТ-отрасли в 2016 г. Опрос 3
28.12.2016 Wikimart умер: Московский офис заперт, сотрудники растаскивают оборудование 3
15.12.2016 Сооснователь Wikimart: Компанию «разворовали» и она «умерла» 2
28.01.2016 Общий оборот акции «Киберпонедельник-2016» составил не менее 9 млрд руб. 1
25.01.2016 Wikimart создает единую систему развития онлайн- и оффлайн-торговли на платформе SAP 5
17.09.2015 Конференция CNews: «Большие данные 2015» 1
14.07.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews «Большие данные 2015» 1
11.03.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «Большие данные 2015» 1
08.12.2014 Владелец «Пятерочки» и «Перекрестка» закрывает свой интернет-магазин 1
01.12.2014 Открылся сайт для приёма жалоб на подделки 1
05.11.2014 «Яндекс», Mail.ru и eBay объявили войну контрафакту в Рунете 2
05.11.2014 eBay, Price.ru, Wikimart, «Товары Mail.Ru» и «Яндекс.Маркет» запускают площадку для жалоб покупателей 3
21.10.2014 Утверждены докладчики конференции «Электронная Торговля 2014» 1
26.09.2014 Конференция CNews. «Business Intelligence: взгляд в будущее» 1
30.07.2014 Большие данные в российской интерпретации 1
02.07.2014 Что делает BI-проект успешным 1
19.06.2014 Конференция CNews: «BI: новые возможности для бизнеса» 1
11.06.2014 В Россию пришли большие данные. Первые проекты 1
05.06.2014 Бизнес дискутирует над термином «большие данные» 2
26.05.2014 Конференция CNews: «Big Data – технология будущего» 1
25.04.2014 Российский стартап рассчитает цену ошибки в коде сайта 1
30.01.2014 Конференция CNews «Big Data – технология будущего» 1
07.11.2013 Форум Online Retail Russia 2013 пройдет в Москве 2
14.10.2013 Аналитика претендует на самостоятельное бизнес-направление 1
07.10.2013 С 10 по 11 октября в Москве пройдет конференция по интернет-торговле 1
20.09.2013 Конференция CNews «BI: бизнес плюс аналитика» 1
14.08.2013 Конференция CNews «BI: бизнес плюс аналитика» 1
21.05.2013 Выставка ecommerce-технологий ECOM Expo'13 стартует в среду в Москве 1
27.03.2013 В России запущен оператор оптовой интернет-торговли TetraMall 1
01.11.2012 Панельная дискуссия бизнес-ангелов завершилась потенциальной сделкой 1
30.10.2012 В Москве состоится конференция Optimization-2012 1
19.10.2012 BI в России: разработчики соревнуются, бизнес тренируется 1
18.09.2012 Опубликована программа конференции по веб-аналитике iMetrics 2012 1
29.03.2012 «Дневник.ру», KupiVIP и Game-insight вошли в Топ-10 самых успешных стартапов Рунета 1
16.03.2012 Runa Capital и Almaz Capital вновь инвестировали в туристический стартап Travelmenu 1
27.09.2011 13 октября в Москве откроется конференция «Электронная торговля — 2011» 1
27.05.2011 iConText стала эксклюзивным реселлером платформы онлайн-рекламы Efficient Frontier в России 1
10.03.2011 Стартап BabyBoom.ru получил финансирование от западных инвесторов 1

Публикаций - 40, упоминаний - 54

WikiMart упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2490 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 9
SAP SE 3228 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 2
Microsoft Corporation 11226 2
Samsung Electronics 5749 2
IBM 3575 1
НейрОК 1 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 1
NavMaps 1 1
EzWIM 2 1
Magnifire 1 1
Acumatica - Акуматика 21 1
Trustworks Global 3 1
Alawar - Алавар 29 1
Sape - биржа ссылок, SEO-сервис 10 1
Amazon Inc - Amazon.com 1478 1
SAP CIS - САП СНГ 758 1
Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
Yandex - Яндекс 4106 1
Альфа-Групп - Русские технологии 1 1
Juniper Networks 168 1
F5 Networks 81 1
Verizon 378 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 235 1
АФК Система ПАО 999 1
Parallels Holdings 472 1
Acronis - Акронис 366 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
X5 Group - Пятерочка 561 1
Qiwi 783 1
X5 Group 601 1
Альфа-Групп 330 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 1
Almaz Capital Partners 118 1
QIWI Банк - Киви Банк 77 1
Anko Retail 1 1
KupiVip 75 1
Открытие ФК 538 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 1 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 551 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 84 1
VK - Mail.ru Товары 10 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
Microsoft Excel 440 2
Unimax UMX - Серия смартфонов 2 1
Evernote 178 1
Apple iPhone 7 246 1
Apple iPhone 6 547 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 1
Apple iOS 5742 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Google Android 10752 1
Java - Язык программирования 1185 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
Аникин Александр 16 3
Круглов Максим 25 3
Благирев Алексей 22 3
Шовковый Александр 2 2
Свердлов Михаил 29 2
Герасимов Александр 40 2
Медведев Дмитрий 1434 1
Лосев Сергей 43 1
Логунов Александр 3 1
Никитин Алексей 11 1
Shouraboura Nadia - Шурабура Надя 4 1
Кулешов Алексей 27 1
Галицкий Александр 82 1
Корж Павел 1 1
Засурский Артём 7 1
Kheradpir Shaygan - Херадпир Шайган 5 1
Holtrop Thomas - Холтроп Томас 12 1
Юмашев Валентин 6 1
Михеева Наталья 1 1
Эрнст Константин 11 1
Евтушенков Феликс 15 1
Ким Борис 65 1
Корня Алексей 73 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 3
Россия - СФО - Новосибирск 1988 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 2
Россия - Сочи 914 1
Казахстан - Республика 2661 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 765 1
Япония 2827 1
Восточная Европа 1698 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Франция - Французская Республика 2150 1
Израиль 725 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1012 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
Variety 10 1
CNews Analytics 1992 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
ЭЛАС НПО 6 1
Cornell University - Корнеллский университет 11 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 4 1
Олимпийские игры - Olympic Games 303 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770801, в очереди разбора - 674483.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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