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Индексная книга (каталог) CNews*
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Smart data Умные данные


19.03.2025 VolgaBlob запустила «Лабораторию данных» 1
27.02.2024 Наталия Дегтярева, ВТБ: Самые успешные стартапы создаются выходцами из корпораций 1
21.01.2022 Чем отличается iPhone 13 от iPhone 13 Pro Max 1
25.05.2021 Затраты на систему управления российскими госданными урезали в полтора раза 1
20.01.2020 Большие данные 1
20.01.2020 Умные данные 2
11.09.2017 Navicon и IBM проведут в Москве форум по искусственному интеллекту 1
05.12.2016 «Тринити» представила решение «Trinity Smart Data Analysis» на базе ПО IBM 1
13.05.2015 Как развернуть «озеро данных»: 5 советов 1
11.09.2014 От банков до туалетов – большие данные меняют любой бизнес 1
30.07.2014 Большие данные в российской интерпретации 1
11.06.2014 В Россию пришли большие данные. Первые проекты 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Smart data и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3025 1
HPE SGI - Silicon Graphics 385 1
Google LLC 11866 1
Apple Inc 12183 1
Navicon - Навикон 291 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 112 1
IBM - International Business Machines Corp 9453 1
Крок - Croc 1779 1
HP Inc. 5698 1
VK - Mail.ru Group 3463 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8801 1
SAP SE 5303 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 111 1
БАРС Груп 547 1
Meta Platforms - Facebook 4448 1
Qlik - QlikTech 160 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 276 1
ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком 41 1
Teradata 212 1
Zettaline - Зетталайн 3 1
Microsoft - LinkedIn 652 2
WikiMart - Викимарт 53 2
РЖД - Российские железные дороги 1922 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 902 1
Северсталь ПАО - Severstal 487 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1045 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 277 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Cotton Way - Коттон Вэй 8 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
OMD OM Group - OMD Optimum Media - OMD Resolution - ОМД Новус 18 1
РВК - Российская венчурная компания 550 1
ВТБ Корпоративный акселератор 26 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2830 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11815 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2733 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5016 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
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Apple Neural Engine - нейронный процессор 29 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5306 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 276 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1802 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 973 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 104 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 478 1
Trinity Smart Data Analysis - Тринити Интеллектуальный анализ данных 2 1
VolgaBlob - Smart Data Lab - Лаборатория данных 1 1
VolgaBlob - Smart Monitor 9 1
Аникин Александр 19 2
Mashey John R. - Мэши Джон 1 1
Федосеев Дмитрий 3 1
Мишустин Михаил 686 1
Гуз Иван 14 1
Дворская Евгения 2 1
Иванов Петр 23 1
Сидоров Александр 17 1
Тихомиров Илья 10 1
Булгаков Виктор 12 1
Слабоспицкая Елена 2 1
Кирьянова Александра 138 1
Тихонов Александр 67 1
Ибрагимов Рустем 21 1
Харлашко Дмитрий 1 1
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Шепелявый Дмитрий 53 1
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Джанбаев Андрей 14 1
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Нанеишвили Георгий 3 1
Brobst Stephen - Бробст Стивен 17 1
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Хлуднев Алексей 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 146308 6
Земля - планета Солнечной системы 10421 2
Украина 7642 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43581 1
Япония 13325 1
Азия - Азиатский регион 5573 1
Германия - Федеративная Республика 12733 1
Индия - Bharat 5488 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 354 1
Германия - Гамбург 182 1
Москва - ЦАО - Берсеневская набережная 11 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48550 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24380 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14632 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29512 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3193 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18821 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11034 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2775 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6023 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7096 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2423 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2774 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2144 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1601 2
ИТ-аналитика 45 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7693 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13765 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2878 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3995 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9960 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6243 1
Английский язык 6685 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6217 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4183 1
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 303 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51717 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1561 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2927 1
Философия - Philosophy 450 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1901 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 641 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 193 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 704 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5937 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 263 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8128 1
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5869 1
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Teradata Universe - Teradata CTO Roadshow 10 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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