Получите все материалы CNews по ключевому слову
Smart data Умные данные
|19.03.2025
|VolgaBlob запустила «Лабораторию данных» 1
|27.02.2024
|Наталия Дегтярева, ВТБ: Самые успешные стартапы создаются выходцами из корпораций 1
|21.01.2022
|Чем отличается iPhone 13 от iPhone 13 Pro Max 1
|25.05.2021
|Затраты на систему управления российскими госданными урезали в полтора раза 1
|20.01.2020
|Большие данные 1
|20.01.2020
|Умные данные 2
|11.09.2017
|Navicon и IBM проведут в Москве форум по искусственному интеллекту 1
|05.12.2016
|«Тринити» представила решение «Trinity Smart Data Analysis» на базе ПО IBM 1
|13.05.2015
|Как развернуть «озеро данных»: 5 советов 1
|11.09.2014
|От банков до туалетов – большие данные меняют любой бизнес 1
|30.07.2014
|Большие данные в российской интерпретации 1
|11.06.2014
|В Россию пришли большие данные. Первые проекты 1
Smart data и организации, системы, технологии, персоны:
|Аникин Александр 19 2
|Mashey John R. - Мэши Джон 1 1
|Федосеев Дмитрий 3 1
|Мишустин Михаил 686 1
|Гуз Иван 14 1
|Дворская Евгения 2 1
|Иванов Петр 23 1
|Сидоров Александр 17 1
|Тихомиров Илья 10 1
|Булгаков Виктор 12 1
|Слабоспицкая Елена 2 1
|Кирьянова Александра 138 1
|Тихонов Александр 67 1
|Ибрагимов Рустем 21 1
|Харлашко Дмитрий 1 1
|Долгушин Павел 1 1
|Шепелявый Дмитрий 53 1
|Schumann Rolf - Шуманн Рольф 4 1
|Джанбаев Андрей 14 1
|Горный Александр 42 1
|Евдокимова Евгения 6 1
|Нанеишвили Георгий 3 1
|Brobst Stephen - Бробст Стивен 17 1
|Благирев Алексей 24 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Хлуденев Александр 10 1
|Гурзов Константин 19 1
|Буслов Евгений 4 1
|Буканов Дмитрий 9 1
|Рубец Елена 6 1
|Беднов Алексей 2 1
|Хлуднев Алексей 1 1
|Дегтярева Наталия 19 1
|Хлуднев Александр 1 1
|Gartner - Гартнер 3563 3
|IDC - International Data Corporation 4912 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3243 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347681, в очереди разбора - 763246.
Создано именных указателей - 171203.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.