VolgaBlob расширила технологические возможности партнерской программы

Компания VolgaBlob, российский интегратор и разработчик системы мониторинга данных Smart Monitor, обновила программу для партнеров. Теперь партнерский канал продаж становится единственным, а участники программы могут получить доступ к лаборатории данных Smart Data Lab, воспользоваться репозиторием, в котором хранятся открытые материалы и наработки по продукту Smart Monitor, а также установить демо-версию системы с готовыми сэмплами данных и инструментами для их анализа. Нововведения нацелены на улучшение партнерского опыта и развитие партнерской экосистемы. Об этом CNews сообщили представители VolgaBlob.

Партнерская сеть VolgaBlob насчитывает уже более 30 компаний. Это в первую очередь интеграторы и реселлеры, которые реализуют для своих клиентов проекты мониторинга данных на базе платформы Smart Monitor. Кроме того, в компании запущено направление технологического партнерства — клиенты VolgaBlob могут расширить функциональность Smart Monitor с помощью партнерских модулей, доступных через корпоративный «маркетплейс» вендора SM Store.

Развитие партнерского канала — одна из ключевых бизнес-задач для команды VolgaBlob. В настоящий момент работа ведется сразу в нескольких направлениях: систематизация знаний, обучение и развитие пресейл-инженеров на стороне партнеров, расширение сотрудничества с провайдерами услуг MSSP, а также содействие командам разработки, которые создают собственные модули для Smart Monitor. Для того чтобы улучшить процесс взаимодействия с партнерами и ближе познакомить их с продуктом, в компании запустили несколько нововведений.

Прежде всего, с 1 апреля 2025 г. все поставки лицензий Smart Monitor будут осуществляться только через партнеров. Это решение показывает, что VolgaBlob намерена инвестировать в партнерский канал и сделать его ключевым. От поставок лицензий собственными силами компания отходит.

Еще одно важное нововведение — начала работу лаборатория данных Smart Data Lab. Это отдельный интернет-ресурс, где развернута инсталляция Smart Monitor с полным набором функциональных возможностей. В Smart Data Lab смоделирована работа виртуальной компании — для этого на сайт подгружаются синтетические данные о действующих бизнес-процессах от прикладных информационных систем, ИТ-инфраструктуры, а также события информационной безопасности. Пользователи могут смоделировать различные сценарии использования продукта, как если бы они работали с данными действующей коммерческой компании.

Кроме того, партнерам стал доступен репозиторий Smart Monitor Hub — в нем хранятся технические наработки: информация о подключении источников, готовые коннекторы. Партнеры могут как использовать данные из репозитория для ускорения старта проекта, так и делиться собственными наработками в приватном или публичном режиме. В первом случае их увидит только команда вендора. Если же партнер готов инвестировать в общую партнерскую сеть, он может загрузить файлы в публичный доступ, чтобы с ними могли ознакомиться другие участники программы. VolgaBlob как вендор будет отдельно отмечать такие инициативы — компания поощряет разработку партнерами собственных модулей и способствует их монетизации.

Репозиторий будет играть роль технологического «окна» для взаимодействия партнеров и вендора, а также обмена знаниями. На сегодняшний день в хранилище размещены материалы от VolgaBlob и компании-партнера группа НН2.

Наконец, через партнерский портал VolgaBlob появилась возможность получить готовый Docker-контейнер, благодаря которому можно развернуть Smart Monitor с готовыми сэмплами данных, дашбордами, настроенными метриками РСМ, инцидентами и рядом модулей за несколько минут. Демостенд можно развернуть на инфраструктуре или даже личном ПК. При этом пользователь может дополнить стенд своим контентом — например, добавить собственный модуль, источник или сценарий показа. Инструмент будет полезен для проведения демонстраций или ознакомления с продуктом. В материалах содержатся инструкции для проведения демонстрационного показа и различные сценарии использования решения.

«Для нас важно, чтобы наши партнеры были хорошо знакомы с платформой и спецификой ее работы, а также понимали, какие именно задачи клиента Smart Monitor может решить наиболее эффективно. Поэтому мы вкладываем максимальные усилия в развитие партнерских сейлов и пресейл-инженеров и в целом в обучение партнеров, в том числе в нашем собственном ресурсном центре. Так мы можем предлагать рынку только качественную экспертизу и отвечать за успешную реализацию инициатив на базе нашего продукта», — сказал Александр Скакунов, генеральный директор VolgaBlob.