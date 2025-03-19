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VolgaBlob Smart Data Lab Лаборатория данных
Лаборатория Smart Data Lab представляет собой интернет-ресурс, где развернута инсталляция платформы обработки данных Smart Monitor, которая предназначена для анализа бизнес-процессов, зонтичного ИТ-мониторинга, построения SOC/SIEM.
|19.03.2025
|VolgaBlob запустила «Лабораторию данных» 1
VolgaBlob и организации, системы, технологии, персоны:
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