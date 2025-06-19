VolgaBlob и Nubes расширяют партнерство в области облачного мониторинга

Разработчик VolgaBlob и облачный провайдер Nubes расширили стратегическое партнерство. С помощью решения Smart Monitor компаниями развёрнут мониторинг собственной инфраструктуры Nubes, ведутся работы по расширению функциональности личного кабинета клиентов провайдера. Протестировать возможности Smart Monitor теперь можно на демоплощадке в облаке Nubes.

Соглашение о стратегическом сотрудничестве между VolgaBlob и Nubes нацелено на создание новых возможностей в области мониторинга данных и защищенности информационных систем для российских компаний. Клиенты Nubes получили возможность развернуть в своем облаке универсальную платформу для сбора и анализа данных Smart Monitor разработки VolgaBlob. В свою очередь, клиенты разработчика получили возможность использовать Smart Monitor в облаке Nubes.

Сейчас сотрудничество компаний расширяется. Прежде всего, в рамках партнерства Nubes внедряет Smart Monitor для мониторинга собственной обширной ИТ-инфраструктуры. Раньше облачный провайдер использовал открытые SIEM-решения, однако их возможностей перестало хватать с точки зрения как глубинной аналитики, так и работы с большим набором источников данных.

Smart Monitor дает возможность настраивать нестандартные корреляционные правила со сложной логикой. Кроме того, в системе предусмотрен механизм Search Anywhere, позволяющий выполнять поиск по нескольким хранилищам без переиндексации. В процессе миграции с предыдущей SIEM благодаря Search Anywhere удалось подключить к Smart Monitor используемую в компании систему как гибридное хранилище и настроить передачу данных и алертов. Такой подход позволяет осуществить плавный переход от существующего решения к Smart Monitor.

Для мониторинга инфраструктуры, отслеживания и анализа серверных процессов и использования ресурсов применяется модуль Servers, а также Inventory — для инвентаризации активов компании. Для автоматической отправки информации об инцидентах и результатов мониторинга реализуется интеграция Smart Monitor с установленной в Nubes системой Service Desk.

Параллельно завершается первый этап работ, который позволит расширить функциональность личного кабинета клиентов Nubes с помощью сервисов Smart Monitor. У клиентов появится возможность собирать логи, анализировать метрики используемых сервисов, а также получать техническую и бизнес-аналитику.

«Благодаря обогащению личного кабинета клиенты получат возможность отслеживать, что происходит на серверных ресурсах: предаварийное состояние, инциденты ИБ, необходимость оптимизации базы данных. Кроме того, у них появятся инструменты предиктивной аналитики для прогнозирования роста нагрузки», — сказал Василий Степаненко, генеральный директор облачного провайдера Nubes.

Еще одним результатом сотрудничества стал запуск в облаке Nubes демонстрационной площадки — «Лаборатории данных» Smart Data Lab. Она позволяет потенциальным клиентам изучить возможности Smart Monitor без необходимости развертывания платформы в своей инфраструктуре или запуска пилотного проекта. Smart Data Lab дает им возможность познакомиться с передовыми инструментами мониторинга и управления данными на всех уровнях бизнеса, а также научиться извлекать из них практическую пользу.

«Мы не хотим ограничивать клиентов в вариантах развертывания платформы мониторинга. Сегодня наиболее востребованы установка Smart Monitor в собственной инфраструктуре заказчика и аутсорсинг безопасности в рамках MSSP-модели с предоставлением SECaaS. Вместе с Nubes мы реализовали решение с размещением логов в облаке, что особенно выгодно в условиях оптимизации ИТ-затрат. Это масштабируемо, быстро и безопасно. Nubes придерживается принципа security first и строит бизнес на понятных нам ценностях — это не просто партнерство, а настоящая синергия. Мы намерены принести пользу как инфраструктуре Nubes, так и клиентам провайдера, расширив функциональность их личных кабинетов», — сказал Александр Скакунов, генеральный директор VolgaBlob.