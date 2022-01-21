Чем отличается iPhone 13 от iPhone 13 Pro Max

Два самых популярных смартфона — iPhone 13 и iPhone 13 Pro Max, быстро сметают с полок магазинов техники. Иногда даже трудно купить iPhone в нужном цвете и с нужным объемом памяти. В чем особенность новых iPhone, и чем отличается iPhone 13 от топового iPhone 13 Pro Max? Рассказывают эксперты онлайн-площадки «Стилус».

Отличия в дизайне iPhone 13 и 13 Pro Max

В 13 серии Apple уменьшила вырез селфи-камеры на 20% и установила новую систему камер с увеличенной матрицей и диафрагмой, что повлекло за собой изменения дизайна. В iPhone 13 камеры расположены по диагонали, они повернуты на 45 градусов, чтобы была возможность разместить новый ультраширокоугольный объектив. В iPhone 13 Pro Max три объектива, они новые, но размещаются так же, как в iPhone 12 Pro Max.

Смартфоны получили стильный и прочный корпус, выполненный из стекла. Боковая рамка, как и в прошлых версиях, выполнена из авиационного алюминия. Дисплей защищает сверхпрочное керамическое стекло Ceramic Shield, которое повышает прочность экрана и предотвращает повреждения при падениях. Обе новинки защищены от воды и пыли по стандарту IP68 — телефоны выдерживают погружение под воду до шести метров на 30 минут.

Чем отличаются экраны

Модели отличаются диагональю: iPhone 13 — 6,1 дюйма; iPhone 13 Pro Max — 6,7 дюйма.

Помимо этого, в модели Pro Max поддерживается технология ProMotion — частота обновления 120 Гц. Для реализации такой частоты разработчики оптимизировали iOS, она следит за движениями пальцев и повышает/понижает частоту в зависимости от выполняемой задачи. Частота может изменяться с шагом в 10 Гц.

В обоих смартфонах используются OLED-экраны Retina c высоким разрешением и отличной детализацией. В 13 поколении они стали ярче на 28% — до 800 кд/м² или 1200 кд/м² при воспроизведении HDR-контента.

Производительность

iPhone 13 и 13 Pro Max базируются на чипе A15 Bionic (шесть ядер), созданному по 5-нм техпроцессу. Работает он в паре с системой Neural Engine, которая регулярно изучает привычки пользователя, чтобы в дальнейшем быстрее выполнять привычные задачи.

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Особенностью iPhone 13 Pro Max стал графический чип с четырьмя ядрами, установленный для функции ProRes. Эту функцию не поддерживает iPhone 13. Функция ProRes используется для съемки редактирования видеороликов в высочайшем качестве, для этого в процессор установили специальные кодеры и видеокодеры.

Купить iPhone 13 Pro Max можно с накопителем 128, 256, 512 и 1 ТБ. В iPhone 13 версии на 1 ТБ нет.

Автономность

Автономность 13 серии увеличилась. Новые Айфоны работают на два часа дольше предшественников. Поддерживается быстрая и беспроводная зарядка. А также есть режим Smart Data, который позволяет с умом расходовать заряд.

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Возможности камер

Серия Pro получила набор из трех 12-мегапиксельных камер. В iPhone 13 объектива два, тоже по 12 МП. Вся 13 серия получила поддержку режима «Киноэффект», который в видео блюрит задний фон и удерживает фокус на объекте. Также новинки отличаются улучшенными показателями светосилы и новыми ультраширокоугольными объективами. В 13 Pro Max телемодуль получил поддержку ночного режима.

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