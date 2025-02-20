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Samsung Display Corning Ceramic Shield



20.02.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартовал предзаказ Apple iPhone 16e 1
21.01.2022 Чем отличается iPhone 13 от iPhone 13 Pro Max 1
26.10.2020 Новые iPhone 12 калечат людей и моментально теряют товарный вид. Решения проблемы нет 1
14.10.2020 Apple выпустила небывалое количество новых iPhone и «украла» у «Яндекса» идею миниатюрной колонки. Цена, видео 1
14.10.2020 Apple iPhone 12: новые цвета, 5G и странные аксессуары 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Samsung Display и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12146 4
Verizon Communications - Bell Atlanitic 993 2
Samsung Electronics 10286 1
Yandex - Яндекс 7418 1
AT&T Inc 1681 1
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 213 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 246 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 857 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4789 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24273 4
Gen V - кибератаки пятого поколения 1190 3
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1348 3
Наушники - Headphones 4030 3
Night Vision - режим ночного видения 358 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2195 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20875 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1040 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12232 2
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1268 2
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 262 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9665 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3005 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24581 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12525 2
Освещение - яркость источника света 683 2
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 761 2
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 694 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2144 2
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1868 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10810 2
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 510 2
PowerShare - Wireless charging - Wireless transmission of electricity - Беспроводная зарядка - Беспроводная передача электричества 165 2
Стабилизация 376 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3489 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16012 1
Smart data - Умные данные 11 1
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 315 1
Dolby Vision 186 1
Lightning 217 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4033 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1391 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1764 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20742 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9363 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13853 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27957 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50955 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2489 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7629 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7105 4
Apple iPhone 12 221 4
Apple Siri - Голосовой помощник 399 2
Apple iPhone 11 256 2
Apple iPhone 5 773 2
Apple iPhone 4 783 2
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 434 2
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 329 2
Apple Neural Engine - нейронный процессор 27 2
Apple HomePod 33 2
Apple MagSafe 83 2
Apple iPad Pro 296 2
Apple iOS 7842 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 1
Sina Weibo - китайский сервис микроблогов 96 1
Apple Music 108 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 245 1
Apple Space Gray 19 1
Apple iPhone 13 144 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 166 1
Amazon Music - Amazon MP3 - Amazon Cloud Player 11 1
Apple Podcasts 6 1
Weinbach Max - Вайнбах Макс 4 1
Patel Nilay - Патель Нилай 2 1
Velasco Cris - Веласко Крис 3 1
Holland Patrick - Холланд Патрик 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145338 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17127 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52220 2
Украина 7627 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4977 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24240 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4908 1
Металлы - Медь - Copper 795 1
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 303 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7030 1
Металлы - Никель - Nickel 331 1
Металлы - Золото - Gold 1142 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1256 1
The Verge - Издание 560 1
Engadget - Блог о технологиях 422 1
MacRumors 137 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8149 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341922, в очереди разбора - 767225.
Создано именных указателей - 169090.
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