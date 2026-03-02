Разделы

Техника
|

«М.Видео» объявила цены на iPhone 17e

«М.Видео» объявляет о том, что предзаказ на новый смартфон iPhone 17e откроется 3 марта 2026 г. Оформить его можно будет на сайте и в мобильном приложении компании, а также в розничных магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо». Стоимость версии на 256 ГБ составит 64 999 руб., а на 512 Г. — 84 999 руб. Смартфон будет доступен в рассрочку 0-0-24 без первого взноса и переплат. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

iPhone 17e стал более доступным представителем линейки iPhone 17, сохранив при этом ключевые технологические преимущества флагманских моделей. Устройство оснащено новым процессором A19, который обеспечивает высокую производительность в повседневных задачах, работе с фото и видео, а также в играх. Смартфон получил 48 МП Fusion-камеру с поддержкой оптического двукратного зума, возможностью съемки в 4K Dolby Vision и улучшенными портретными режимами.

mvi1.jpg

М.Видео
Бизнес-коммуникации

Модель оснащена 6,1-дюймовым дисплеем Super Retina XDR с OLED-матрицей и защитным стеклом Ceramic Shield нового поколения, обеспечивающим повышенную устойчивость к царапинам и механическим повреждениям. Поддержка MagSafe расширяет возможности беспроводной зарядки и использования аксессуаров.

iPhone 17e представлен в черном, белом и новом мягком розовом цвете с матовым покрытием корпуса. Базовая конфигурация начинается с 256 ГБ встроенной памяти, что вдвое больше по сравнению с предыдущим поколением.

Техника

Наука

