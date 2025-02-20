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Apple TrueDepth



20.02.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартовал предзаказ Apple iPhone 16e 1
11.09.2019 Apple выпустила идеальные часы, дешевый iPad, унылые iPhone и киносервис для России 1
11.09.2019 Презентация Apple – сервисы важнее новых iPhone и iPad? 1
29.03.2019 Лучшие смартфоны 2019 года: выбор ZOOM 1
20.03.2019 Первый взгляд на новые iPad Air и iPad mini 1
06.03.2019 Внезапная амнистия: Apple согласилась ремонтировать iPhone с неоригинальными батареями 1
30.10.2018 Apple выпустила новые MacBook Air, iPad Pro и обновку, которую ждали 4 года. Цены 1
13.09.2018 Вышли три новых iPhone. Что в них нового? Опрос 1
12.07.2018 Самые ожидаемые планшеты 1
06.06.2018 Все слухи о новых Apple iPhone 1
30.03.2018 Apple исправила самую раздражающую функцию iPhone 1
18.01.2018 Самые дорогие смартфоны 2017 года 1
23.11.2017 Бюджетный iPhone увидит свет в первой половине 2018 года 1
13.11.2017 Clips переносит нас в "Звёздные войны" 1
10.11.2017 Apple признала: Экран iPhone X отказывает при температуре ниже нуля 1
07.11.2017 Рассекречены первые подробности об iPhone 2018 года 1
13.09.2017 Презентация Apple: сразу три iPhone 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Apple TrueDepth и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12146 14
Samsung Electronics 10286 3
Xiaomi 1749 3
Microsoft Corporation 24667 2
Intel Corporation 12218 2
Huawei 3950 2
LG Electronics 3619 2
Wistron 73 2
Adobe Systems 1550 1
Google LLC 11825 1
LG Innotek - LG Precision 13 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4913 1
X Corp - Twitter 2848 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
HTC Corporation 1499 1
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 247 1
Razer Inc 75 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 908 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 406 1
HMD Global - Nokia 133 1
Pegatron Corporation - Pegatron Technology 61 1
Fossil 20 1
Leica Camera 261 1
AKG 65 1
Capcom 281 1
JDI - Japan Display Inc 25 1
ДОК 828 1
Цифра ГК 2437 1
BBK OnePlus 216 1
ИКС 321 1
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 65 1
Связной ГК 1372 2
KGI Securities 50 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 480 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 164 1
Walt Disney Company 623 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 59 1
Olixar 3 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 389 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 25 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4789 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20875 13
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12525 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24273 11
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9665 11
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1268 10
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2095 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7629 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8271 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12570 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12232 6
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1391 5
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 510 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9363 5
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 632 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25507 5
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2251 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5071 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17120 5
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1868 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3489 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6067 4
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6402 4
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2356 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24266 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9347 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7914 4
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 761 4
Контрастность 2839 4
USB Type-C - USB-C - USB 3 1924 3
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1348 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4798 3
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 259 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24581 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13853 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2192 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4751 3
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1040 3
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2685 3
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2337 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3418 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7105 16
Apple iPhone X - Серия смартфонов 255 12
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 329 12
Apple Face ID 212 9
Apple iPad 3866 8
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 434 8
Apple iPad Pro 296 8
Apple iOS 7842 7
Apple iPhone 7 283 7
Apple Touch ID 280 7
Apple Pencil 108 6
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 144 5
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 489 5
Apple - App Store 2899 4
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 304 4
Apple iPhone 6 4862 4
Apple iPhone 8 183 4
Apple iPhone 5 773 4
Apple iPad mini 419 4
Apple iPad Air - Серия планшетов 245 4
Apple True Tone 40 4
Apple Neural Engine - нейронный процессор 27 4
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 4
Apple Mac - Apple Macintosh 2982 3
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 126 3
Apple Siri - Голосовой помощник 399 3
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 191 3
Apple Animoji 12 3
Apple Smart Keyboard 29 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1560 3
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 3
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 439 3
Apple Pay 490 2
Apple iPadOS 106 2
Apple iPhone 11 256 2
Apple WatchOS 72 2
Apple Music 108 2
Apple Arcade - Игровой онлайн-сервис 65 2
Apple iPod Touch 745 2
Apple Force Touch 53 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 381 3
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 87 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1010 1
Williams Jeff - Уильямс Джефф 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 145338 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17127 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52220 6
Канада 4891 2
Франция - Французская Республика 7860 2
США - Калифорния - Купертино 271 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 2
Италия - Итальянская Республика 4358 2
Сатурн - Титан (спутник) 471 2
Китай - Тайвань 4001 2
Европа 21806 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13341 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Швеция - Королевство 3625 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3532 1
Германия - Федеративная Республика 12706 1
Бразилия - Федеративная Республика 2373 1
США - Калифорния 4631 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1368 1
Китай - Шанхай 787 1
Китай - Пекин - Beijing 1003 1
Индия - Bharat 5469 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14145 1
Азия - Азиатский регион 5556 1
Индонезия - Республика 960 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1120 1
Португалия - Португальская Республика 919 1
Индия - Карнатака - Бангалор 202 1
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 54 1
Южная Корея - Республика 6663 1
Солнечная система - Solar system 2524 1
Финляндия - Финляндская Республика 3610 1
Евразия - Евразийский континент 610 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 839 5
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1376 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24240 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8756 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4977 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6991 2
Металлы - Золото - Gold 1142 2
Трейд-ин - Trade-in 177 2
Физика - Градус Цельсия 288 1
Физика - Градус Фаренгейта 44 1
"китайфон" 26 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1678 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9885 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1741 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48284 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10994 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4385 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2605 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16385 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4035 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5040 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6294 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2394 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1639 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1090 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 230 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5863 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2957 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6428 1
Зоология - наука о животных 2642 1
Спорт - Баскетбол 90 1
CNews - ZOOM.CNews 1848 4
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MacRumors 137 1
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The Verge - Издание 560 1
Reddit 315 1
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DxOMark - Издание 36 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
Международный женский день - 8 марта 332 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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