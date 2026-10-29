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Автомагистраль М-12 (М12) Восток Федеральная автомобильной трасса Москва–Казань–Екатеринбург–Тюмень

СОБЫТИЯ


29.10.2026 «МегаФон» запустил отечественные базовые станции на трассе М12 в Свердловской области

Инженеры «МегаФона» улучшили качество сигнала на федеральной трассе М12 «Восток», запустив отечественное оборудование сразу в нескольких локациях. Базовые станци
06.10.2026 МТС построила сеть для управления автономным транспортом на трассе М-12 «Восток»

геопозиционирования для управления автономным транспортом «Яндекса» — в том числе на участке трассы М-12 «Восток», который проходит по территории Пермского края. Всего сеть охватывает четыре фе
06.10.2026 Нижегородский участок М-12 вошел в первую в России сеть МТС для управления автономным транспортом «Яндекса»

равления автономным транспортом Яндекса на четырех федеральных автотрассах — М-11 «Нева», М4 «Дон», М-12 «Восток» и ЦКАД, — а также в пяти крупнейших городах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Н
12.03.2026 Трафик на свердловском участке трассы М-12 вырос на 10% с приходом весны

ии и Нижегородской области активно пользуются открытым в прошлом году участком автомобильной трассы М-12. Согласно обезличенному массиву данных в сети «МегаФона», в начале весны 2026 г. мобильн
11.12.2025 «Магнит» совместно с Navio провел первые испытания автономных грузоперевозок по трассе М-12

отоки собственных и коммерческих грузов сторонних заказчиков. Совместно с технологической компанией Navio «Магнит» запустил первый тестовый рейс на автономном грузовике по новому направлению – трассе М-12 «Восток». Об этом CNews сообщили представители Navio. Новый участок включен в маршрут от распределительного центра в Санкт-Петербурге до РЦ «Магнита» в Зеленодольске (Республика Татарстан)
03.10.2025 МТС улучшила покрытие на 220 километрах трассы М-12 в Татарстане

С завершила работы по обновлению и модернизации сети на 220-километровом участке федеральной трассы М-12 от восточного выезда из Казани до второго по величине города республики – Набережных Чел
10.09.2025 МТС обеспечила связью прикамский участок федеральной трассы М-12

МТС. Автомагистраль Дюртюли-Ачит, протяженностью 275 километров, является частью скоростной трассы М-12 «Восток», соединяющей Москву с Екатеринбургом. По ней проезжают водители легковых автомо
14.08.2025 «Нацпроектстрой» и АО «ГЛОНАСС» испытали на трассе М-12 прототип первого в России беспилотного катка

ЭРА-ГЛОНАСС» испытали базовые функции системы высокоточного автовождения для первого в стране беспилотного дорожного катка. Тестовые заезды проведены в Пермском крае, на участке Дюртюли – Ачит трассы М-12 «Восток», который построили компании НПС. Об этом CNews сообщили представители ГК «Нацпроектстрой». «Развитие беспилотных решений – это инвестиции в технологическое лидерство страны. Тираж
19.06.2025 «Нацпроектстрой» и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» первыми в России внедряют беспилотную дорожно-строительную технику на трассе М-12

ские решения на всех этапах жизненного цикла инфраструктурных объектов — от проектирования до эксплуатации. Мы участвуем в реализации ключевых транспортных проектов страны, включая трассы М-4, М-11 и М-12. Уверены, что применение систем автономного управления позволит повысить эффективность и сократить затраты при строительстве магистралей», — отметил Алексей Крапивин. В рамках пилотного пр
11.02.2025 «Атом» протестировал автономное вождение на трассе М-12

аствуем в экспериментальном правовом режиме, активно тестируя технологии автономного вождения на дорогах общего пользования. В конце 2024 г. мы совершили нашу первую длительную поездку, выбрав трассу М-12, которая соединяет Москву и Казань. Этот маршрут стал для нас символичным, поскольку корни нашей компании находятся в Татарстане. Результаты испытаний подтвердили эффективность технологии

05.02.2025 ДИТ Москвы: оплатить проезд по трассе М-12 и ЦКАД теперь можно на портале mos.ru

В Москве автовладельцы теперь могут оплачивать проезд по платным участкам трассы М-12 «Восток» (Москва – Казань) и центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru. Об этом CNews сообщили представители столичного Департамента информационных

20.12.2024 Navio подтверждает готовность технологии к старту проездов в автономном режиме на трассах М-12, М-4 и ЦКАД

Компания Navio объявляет о готовности своей технологии к старту проездов автономных грузовиков на трех дополнительных магистралях — М-12 «Восток», М-4 «Дон» и А-113 ЦКАД. Об этом CNews сообщили представители Navio. Технологическая готовность трассы означает проведение статистически значимых испытаний — наката километража по
15.11.2024 «МегаФон»: год с открытия М-12 – куда чаще ездят жители Чувашии

Местные автовладельцы чаще всего добираются по скоростной трассе М-12 «Восток» до Москвы. Сюда они едут почти в два раза чаще, чем в Татарстан, Владимирскую или Нижегородскую области. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона» на основе обезличенной информаци
09.08.2024 «Летай» расширил покрытие сети на трассе М-12

«Летай» с 2023 г. построил вдоль автодороги М-12 тринадцать базовых станций и модернизировал четыре телеком-площадки. В результате качество связи на участке, проходящем через территорию республики, улучшилось на 4,4 %. Теперь большая час
23.07.2024 МТС завершила строительство инфраструктуры связи на автотрассе М-12 Москва – Казань

МТС завершила строительство и наладку собственной телеком-инфраструктуры на федеральной автотрассе М-12 «Восток», обеспечив покрытие мобильной связью скоростной автомагистрали протяженностью 8
22.07.2024 МТС обеспечила полное покрытие LTE участка трассы М-12 «Восток» во Владимирской области

МТС сообщила о завершении стройки на двухсоткилометровом участке автодороги М-12, проходящем по территории Владимирской области. Благодаря этому на федеральной трассе появилось бесшовное покрытие голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом. МТС запустила н
22.07.2024 МТС завершила строительство инфраструктуры связи на автотрассе М-12 «Восток»

стью завершила строительство и наладку собственной телеком-инфраструктуры на федеральной автотрассе М-12 Москва – Казань, обеспечив бесперебойное покрытие мобильной связью скоростной автомагист
20.06.2024 «МегаФон» подключил к мобильному интернету более 200 км трассы М-12

й сложности проживают сотни нижегородцев. Наличие мобильного интернета способствует развитию малого и среднего бизнеса в этих деревнях и селах. Масштабные работы по монтажу телеком-объектов на трассе М-12 начались в конце 2023 г. Длина автобана, связавшего Москву и Казань, составляет более 800 км. Дорога проходит по территории пяти регионов, в Нижегородской области находятся 277 км трассы.

31.05.2024 МТС обеспечила бесшовное покрытие на трассе М12 в Судогодском районе Владимирской области

МТС, цифровая экосистема, расширила LTE-покрытие на 10-километровом участке федеральной трассы М-12 в Судогодском районе Владимирской области. Скоростной мобильный интернет получили также

24.04.2024 Столица двинулась на «Восток»: чем занимаются путешественники на трассе М-12

Весной 2024 г. по новой автомагистрали М-12 «Восток», соединяющей Москву и Казань, россияне ездили на 20% чаще, чем в новогодние каникулы в январе 2024 г. Самым популярным приложением среди автолюбителей в дороге стал YouTube, опере
09.04.2024 «МегаФон» подключил к скоростному интернету еще 140 км трассы М-12

ями мобильного интернета можно с комфортом пользоваться онлайн-картами, навигатором или звонить по видеосвязи. Установка телеком-объектов – продолжение масштабных работ на новой скоростной автодороге М-12. Длина трассы составляет более 800 км, она проходит по территории пяти регионов. 277 км автобана находятся в Нижегородской области. Чтобы гарантировать на этом участке надежную связь и моб
28.03.2024 Tele2 покрывает LTE-сетью трассу М12, развивает башенную инфраструктуру на М4 и М11

Tele2, российский оператор мобильной связи, покрыл сетью LTE новую скоростную трассу М12 «Восток», которая соединяет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Та
27.03.2024 МТС полностью покрыла связью всю трассу М-12 в Чувашии

МТС сообщила о завершении масштабной стройки на стокилометровом участке М-12, проходящем по территории Чувашии. Благодаря этому на федеральной трассе появилось бесшовное покрытие высокоскоростным мобильным интернетом и голосовой связью. МТС запустила новое телеком-
15.03.2024 МТС оцифровала трассу М12 для рыбаков в краю владимирских озер

МТС, цифровая экосистема, расширила LTE-покрытие на 10-километровом участке федеральной трассы М-12 и в прилегающих к дороге населенных пунктах в Собинском районе Владимирской области, кот
13.03.2024 На участке трассы М-12 в Чувашии запустили мобильную связь и интернет

трассе и в поселении обеспечивает современное 4G-оборудование. Построенная инфраструктура работает в диапазоне 1800 МГц, который обеспечивает высокое качество покрытия. «Благодаря расширению сети на М-12 жители и гости Чувашии смогут воспользоваться в пути всеми необходимыми цифровыми сервисами: позвонить близким по видеосвязи, построить маршрут в онлайн-картах, забронировать гостиницу, оп
11.03.2024 МТС оцифровала трассу М12 на участке Владимир-Муром

МТС, цифровая экосистема, расширила LTE-покрытие на 130-километровом участке федеральной трассы М-12 и в прилегающих к дороге населенных пунктах в восточной части региона. Оператор установи
28.02.2024 МТС разогнала интернет на участке трассы М-12 в Татарстане

МТС расширила LTE-покрытие на 70-километровом участке федеральной трассы М-12 и в прилегающих к дороге населенных пунктах у западной границы Республики Татарстан. Оператор построил здесь новые базовые станции и установил дополнительное телеком-оборудование. В резуль
06.02.2024 На М-12 в Татарстане запустили мобильную связь и интернет

максимального покрытия и высокоскоростного мобильного интернета. Автомобилисты и пассажиры могут звонить, пользоваться мессенджерами, навигаторами и другими интернет-сервисами. «Строительство трассы М-12 ускорило передвижение между городами и повысило транспортную доступность внутри республики. Чтобы путешествия были безопасными и комфортными для местных жителей и автотуристов, мы активно

26.01.2024 МТС запустила LTE на развязке трасс М7 и М12 во Владимирской области

Ежедневно тысячи проезжающих пользуются здесь голосовой связью и мобильным интернетом. «Автотрасса М-12 «Восток» от Москвы до Казани теперь запущена в полную силу, и мы подготовили сеть для об
23.01.2024 «МегаФон» рассказал, как пользуются связью автолюбители на трассе М-12

МегаФон» запустил в эксплуатацию первые базовые станции на подъезде к Арзамасу, новые телеком-объекты обеспечили уверенный сигнал для многочисленных автолюбителей и путешественников. Вдоль автодороги М-12 на территории Нижегородской области запланировано строительство более 50 телеком-объектов, 70% из которых возведет «МегаФон». Автодорога длинной 810 км проходит по Московской, Владимирской
08.09.2023 «Мегафон» обеспечил связью новый участок трассы М-12

«Мегафон» построил сотовую сеть на новом участке трассы М-12, транспортное движение по которому запускается 8 сентября. Теперь от столицы до границы с Владимирской областью автомобилистам доступна стабильная голосовая связь и высокоскоростной интерн
22.06.2023 Клиенты Tele2 могут оплачивать проезд по ЦКАД и М-12 со счета номера мобильного телефона

Tele2, российский оператор мобильной связи, и компания «Автодор – платные дороги» реализовали возможность оплачивать проезд по ЦКАД и трассе М-12 «Восток» со счета номера мобильного телефона. Пользовательская активность на транспортном объекте растет: трафик на платных участках ЦКАД среди клиентов Tele2 увеличился в январе-мае 2023

10.02.2023 «Единый оператор» поможет студентам КГАСУ получить практические навыки при проектировании ИТС трассы М-12

т подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит обучающимся в вузе получить практический опыт проектирования интеллектуальных транспортных систем на строящихся участках автомобильной дороги М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань и проектируемого участка «Дюртюли-Ачит». В соответствии с соглашением студенты и аспиранты Казанского государственного архитектурно-строительного универси
22.12.2022 На М-12 и ЦКАД готовятся испытать отечественную нейросеть, распознающую грязные номера

рной системы взимания платы «Свободный поток». Об этом CNews сообщили представители концерна «Телематика». Распознавание готовы испытать в начале следующего года на ЦКАД и на открытых участках трассы М-12. Программное решение на основе машинного зрения будет дораспознавать загрязненные ГРНЗ, которые не удалось определить на рубежах взимания платы. В случае положительного результата испытани

Публикаций - 133, упоминаний - 176

Автомагистраль М-12 (М12) Восток и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 42
МегаФон 11050 36
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3401 15
Ростелеком 11091 14
Yandex - Яндекс 9446 12
ГЛОНАСС АО 288 9
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 37 8
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 122 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9594 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1599 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5125 4
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 34 4
Телематика Концерн - СофтТелематика 13 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1854 3
Telegram Group 3037 3
СИНХ - Таттелеком 230 3
Apple Inc 13334 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 725 2
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 198 1
Nikon 651 1
Beorg - Биорг 136 1
SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 26 1
Телематика Концерн - М-Телематика - Мособлтелематика 3 1
СтарЛайн НПО - StarLine 30 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 86 1
Kapsch 8 1
Телематика Концерн - Казань-Телематика 8 1
Fort Telecom - Форт-Телеком 60 1
ГПБ Мобайл - Газпромбанк Мобайл 51 1
UniSender - Юнисендер СМАРТ 31 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 213 1
HFLabs - HumanFactorLabs - ХФ Лабс 29 1
Телематика Концерн - Сервис-Телематика 3 1
Лассард 26 1
НЭК - Национальная энергетическая компания - НЭК.ТЕХ - Компоненты и интеллектуальные технологии - Нартис НТЦ завод - Юнител инжиниринг - НТЗМК - Энхим - ИНКОТНРОЛ - РТК-Электро-М - ЛЗВО - Электрощит-К 53 1
Беспилотные авиационные системы 97 1
М13 - М 13 9 1
Sorb Engineering - Сорб Инжиниринг 3 1
Планар НПО 31 1
Урбантех ГК - Цифровые дороги - ЦД - Digital Roads 7 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 102 22
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 466 7
Т2 - Т2 Мобайл - Пилар - башенная компания 21 4
РЖД - Российские железные дороги 2113 4
МТС Трэвел - MTS Travel 292 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1219 3
Сбер - СберАвто 38 2
Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 9 2
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 196 2
NATCAR - Национальный перевозчик 10 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9157 2
Почта России ПАО 2405 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1098 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1803 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 344 2
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 65 2
Связной Travel - Связной Трэвел 13 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 150 1
Россети Ленэнерго 1699 1
MR Group - МР Групп - MR Office 43 1
Щука - дизайн-студия 27 1
Жемчужина - Санаторий 68 1
Национальные приоритеты АНО 28 1
Международный аэропорт Платов Ростова-на-Дону - ИАТА: ROV - ИКАО: URRP 11 1
Родник 91 1
Красный октябрь 33 1
Автобан ДСК ГК 20 1
Геометрия НПО 172 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
ВТБ Инфраструктурный Холдинг 2 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 33 1
Нацпроектстрой - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 50 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 740 1
Северсталь ПАО - Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод - Северсталь Стальные конструкции 30 1
Моторинвест 14 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 1
Международный Аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая - ИАТА: KZN, ИКАО: UWKD 11 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1862 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 29 1
Rockwool - Роквул 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 8
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 781 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2907 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 735 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3103 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5005 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6724 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5803 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3231 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2390 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1935 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 529 2
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 25 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3710 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4085 2
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 130 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5490 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2356 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2151 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 372 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 282 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 162 2
Правительство Республики Ингушетия - органы государственной власти 15 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 75 1
РЖД ЮУЖД - Южно-Уральская железная дорога 11 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6041 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 1
Туризм.РФ Копорация развития территорий - Национальная Корпорация Развития Туризма 16 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5901 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1185 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 812 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3740 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2104 1
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ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
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Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 316 1
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ГосИнформСистемы 166 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 60 2
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