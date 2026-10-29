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Автомагистраль М-12 (М12) Восток Федеральная автомобильной трасса Москва–Казань–Екатеринбург–Тюмень
СОБЫТИЯ
|29.10.2026
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«МегаФон» запустил отечественные базовые станции на трассе М12 в Свердловской области
Инженеры «МегаФона» улучшили качество сигнала на федеральной трассе М12 «Восток», запустив отечественное оборудование сразу в нескольких локациях. Базовые станци
|06.10.2026
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МТС построила сеть для управления автономным транспортом на трассе М-12 «Восток»
геопозиционирования для управления автономным транспортом «Яндекса» — в том числе на участке трассы М-12 «Восток», который проходит по территории Пермского края. Всего сеть охватывает четыре фе
|06.10.2026
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Нижегородский участок М-12 вошел в первую в России сеть МТС для управления автономным транспортом «Яндекса»
равления автономным транспортом Яндекса на четырех федеральных автотрассах — М-11 «Нева», М4 «Дон», М-12 «Восток» и ЦКАД, — а также в пяти крупнейших городах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Н
|12.03.2026
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Трафик на свердловском участке трассы М-12 вырос на 10% с приходом весны
ии и Нижегородской области активно пользуются открытым в прошлом году участком автомобильной трассы М-12. Согласно обезличенному массиву данных в сети «МегаФона», в начале весны 2026 г. мобильн
|11.12.2025
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«Магнит» совместно с Navio провел первые испытания автономных грузоперевозок по трассе М-12
отоки собственных и коммерческих грузов сторонних заказчиков. Совместно с технологической компанией Navio «Магнит» запустил первый тестовый рейс на автономном грузовике по новому направлению – трассе М-12 «Восток». Об этом CNews сообщили представители Navio. Новый участок включен в маршрут от распределительного центра в Санкт-Петербурге до РЦ «Магнита» в Зеленодольске (Республика Татарстан)
|03.10.2025
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МТС улучшила покрытие на 220 километрах трассы М-12 в Татарстане
С завершила работы по обновлению и модернизации сети на 220-километровом участке федеральной трассы М-12 от восточного выезда из Казани до второго по величине города республики – Набережных Чел
|10.09.2025
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МТС обеспечила связью прикамский участок федеральной трассы М-12
МТС. Автомагистраль Дюртюли-Ачит, протяженностью 275 километров, является частью скоростной трассы М-12 «Восток», соединяющей Москву с Екатеринбургом. По ней проезжают водители легковых автомо
|14.08.2025
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«Нацпроектстрой» и АО «ГЛОНАСС» испытали на трассе М-12 прототип первого в России беспилотного катка
ЭРА-ГЛОНАСС» испытали базовые функции системы высокоточного автовождения для первого в стране беспилотного дорожного катка. Тестовые заезды проведены в Пермском крае, на участке Дюртюли – Ачит трассы М-12 «Восток», который построили компании НПС. Об этом CNews сообщили представители ГК «Нацпроектстрой». «Развитие беспилотных решений – это инвестиции в технологическое лидерство страны. Тираж
|19.06.2025
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«Нацпроектстрой» и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» первыми в России внедряют беспилотную дорожно-строительную технику на трассе М-12
ские решения на всех этапах жизненного цикла инфраструктурных объектов — от проектирования до эксплуатации. Мы участвуем в реализации ключевых транспортных проектов страны, включая трассы М-4, М-11 и М-12. Уверены, что применение систем автономного управления позволит повысить эффективность и сократить затраты при строительстве магистралей», — отметил Алексей Крапивин. В рамках пилотного пр
|11.02.2025
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«Атом» протестировал автономное вождение на трассе М-12
аствуем в экспериментальном правовом режиме, активно тестируя технологии автономного вождения на дорогах общего пользования. В конце 2024 г. мы совершили нашу первую длительную поездку, выбрав трассу М-12, которая соединяет Москву и Казань. Этот маршрут стал для нас символичным, поскольку корни нашей компании находятся в Татарстане. Результаты испытаний подтвердили эффективность технологии
|05.02.2025
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ДИТ Москвы: оплатить проезд по трассе М-12 и ЦКАД теперь можно на портале mos.ru
В Москве автовладельцы теперь могут оплачивать проезд по платным участкам трассы М-12 «Восток» (Москва – Казань) и центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru. Об этом CNews сообщили представители столичного Департамента информационных
|20.12.2024
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Navio подтверждает готовность технологии к старту проездов в автономном режиме на трассах М-12, М-4 и ЦКАД
Компания Navio объявляет о готовности своей технологии к старту проездов автономных грузовиков на трех дополнительных магистралях — М-12 «Восток», М-4 «Дон» и А-113 ЦКАД. Об этом CNews сообщили представители Navio. Технологическая готовность трассы означает проведение статистически значимых испытаний — наката километража по
|15.11.2024
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«МегаФон»: год с открытия М-12 – куда чаще ездят жители Чувашии
Местные автовладельцы чаще всего добираются по скоростной трассе М-12 «Восток» до Москвы. Сюда они едут почти в два раза чаще, чем в Татарстан, Владимирскую или Нижегородскую области. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона» на основе обезличенной информаци
|09.08.2024
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«Летай» расширил покрытие сети на трассе М-12
«Летай» с 2023 г. построил вдоль автодороги М-12 тринадцать базовых станций и модернизировал четыре телеком-площадки. В результате качество связи на участке, проходящем через территорию республики, улучшилось на 4,4 %. Теперь большая час
|23.07.2024
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МТС завершила строительство инфраструктуры связи на автотрассе М-12 Москва – Казань
МТС завершила строительство и наладку собственной телеком-инфраструктуры на федеральной автотрассе М-12 «Восток», обеспечив покрытие мобильной связью скоростной автомагистрали протяженностью 8
|22.07.2024
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МТС обеспечила полное покрытие LTE участка трассы М-12 «Восток» во Владимирской области
МТС сообщила о завершении стройки на двухсоткилометровом участке автодороги М-12, проходящем по территории Владимирской области. Благодаря этому на федеральной трассе появилось бесшовное покрытие голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом. МТС запустила н
|22.07.2024
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МТС завершила строительство инфраструктуры связи на автотрассе М-12 «Восток»
стью завершила строительство и наладку собственной телеком-инфраструктуры на федеральной автотрассе М-12 Москва – Казань, обеспечив бесперебойное покрытие мобильной связью скоростной автомагист
|20.06.2024
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«МегаФон» подключил к мобильному интернету более 200 км трассы М-12
й сложности проживают сотни нижегородцев. Наличие мобильного интернета способствует развитию малого и среднего бизнеса в этих деревнях и селах. Масштабные работы по монтажу телеком-объектов на трассе М-12 начались в конце 2023 г. Длина автобана, связавшего Москву и Казань, составляет более 800 км. Дорога проходит по территории пяти регионов, в Нижегородской области находятся 277 км трассы.
|31.05.2024
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МТС обеспечила бесшовное покрытие на трассе М12 в Судогодском районе Владимирской области
МТС, цифровая экосистема, расширила LTE-покрытие на 10-километровом участке федеральной трассы М-12 в Судогодском районе Владимирской области. Скоростной мобильный интернет получили также
|24.04.2024
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Столица двинулась на «Восток»: чем занимаются путешественники на трассе М-12
Весной 2024 г. по новой автомагистрали М-12 «Восток», соединяющей Москву и Казань, россияне ездили на 20% чаще, чем в новогодние каникулы в январе 2024 г. Самым популярным приложением среди автолюбителей в дороге стал YouTube, опере
|09.04.2024
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«МегаФон» подключил к скоростному интернету еще 140 км трассы М-12
ями мобильного интернета можно с комфортом пользоваться онлайн-картами, навигатором или звонить по видеосвязи. Установка телеком-объектов – продолжение масштабных работ на новой скоростной автодороге М-12. Длина трассы составляет более 800 км, она проходит по территории пяти регионов. 277 км автобана находятся в Нижегородской области. Чтобы гарантировать на этом участке надежную связь и моб
|28.03.2024
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Tele2 покрывает LTE-сетью трассу М12, развивает башенную инфраструктуру на М4 и М11
Tele2, российский оператор мобильной связи, покрыл сетью LTE новую скоростную трассу М12 «Восток», которая соединяет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Та
|27.03.2024
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МТС полностью покрыла связью всю трассу М-12 в Чувашии
МТС сообщила о завершении масштабной стройки на стокилометровом участке М-12, проходящем по территории Чувашии. Благодаря этому на федеральной трассе появилось бесшовное покрытие высокоскоростным мобильным интернетом и голосовой связью. МТС запустила новое телеком-
|15.03.2024
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МТС оцифровала трассу М12 для рыбаков в краю владимирских озер
МТС, цифровая экосистема, расширила LTE-покрытие на 10-километровом участке федеральной трассы М-12 и в прилегающих к дороге населенных пунктах в Собинском районе Владимирской области, кот
|13.03.2024
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На участке трассы М-12 в Чувашии запустили мобильную связь и интернет
трассе и в поселении обеспечивает современное 4G-оборудование. Построенная инфраструктура работает в диапазоне 1800 МГц, который обеспечивает высокое качество покрытия. «Благодаря расширению сети на М-12 жители и гости Чувашии смогут воспользоваться в пути всеми необходимыми цифровыми сервисами: позвонить близким по видеосвязи, построить маршрут в онлайн-картах, забронировать гостиницу, оп
|11.03.2024
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МТС оцифровала трассу М12 на участке Владимир-Муром
МТС, цифровая экосистема, расширила LTE-покрытие на 130-километровом участке федеральной трассы М-12 и в прилегающих к дороге населенных пунктах в восточной части региона. Оператор установи
|28.02.2024
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МТС разогнала интернет на участке трассы М-12 в Татарстане
МТС расширила LTE-покрытие на 70-километровом участке федеральной трассы М-12 и в прилегающих к дороге населенных пунктах у западной границы Республики Татарстан. Оператор построил здесь новые базовые станции и установил дополнительное телеком-оборудование. В резуль
|06.02.2024
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На М-12 в Татарстане запустили мобильную связь и интернет
максимального покрытия и высокоскоростного мобильного интернета. Автомобилисты и пассажиры могут звонить, пользоваться мессенджерами, навигаторами и другими интернет-сервисами. «Строительство трассы М-12 ускорило передвижение между городами и повысило транспортную доступность внутри республики. Чтобы путешествия были безопасными и комфортными для местных жителей и автотуристов, мы активно
|26.01.2024
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МТС запустила LTE на развязке трасс М7 и М12 во Владимирской области
Ежедневно тысячи проезжающих пользуются здесь голосовой связью и мобильным интернетом. «Автотрасса М-12 «Восток» от Москвы до Казани теперь запущена в полную силу, и мы подготовили сеть для об
|23.01.2024
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«МегаФон» рассказал, как пользуются связью автолюбители на трассе М-12
МегаФон» запустил в эксплуатацию первые базовые станции на подъезде к Арзамасу, новые телеком-объекты обеспечили уверенный сигнал для многочисленных автолюбителей и путешественников. Вдоль автодороги М-12 на территории Нижегородской области запланировано строительство более 50 телеком-объектов, 70% из которых возведет «МегаФон». Автодорога длинной 810 км проходит по Московской, Владимирской
|08.09.2023
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«Мегафон» обеспечил связью новый участок трассы М-12
«Мегафон» построил сотовую сеть на новом участке трассы М-12, транспортное движение по которому запускается 8 сентября. Теперь от столицы до границы с Владимирской областью автомобилистам доступна стабильная голосовая связь и высокоскоростной интерн
|22.06.2023
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Клиенты Tele2 могут оплачивать проезд по ЦКАД и М-12 со счета номера мобильного телефона
Tele2, российский оператор мобильной связи, и компания «Автодор – платные дороги» реализовали возможность оплачивать проезд по ЦКАД и трассе М-12 «Восток» со счета номера мобильного телефона. Пользовательская активность на транспортном объекте растет: трафик на платных участках ЦКАД среди клиентов Tele2 увеличился в январе-мае 2023
|10.02.2023
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«Единый оператор» поможет студентам КГАСУ получить практические навыки при проектировании ИТС трассы М-12
т подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит обучающимся в вузе получить практический опыт проектирования интеллектуальных транспортных систем на строящихся участках автомобильной дороги М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань и проектируемого участка «Дюртюли-Ачит». В соответствии с соглашением студенты и аспиранты Казанского государственного архитектурно-строительного универси
|22.12.2022
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На М-12 и ЦКАД готовятся испытать отечественную нейросеть, распознающую грязные номера
рной системы взимания платы «Свободный поток». Об этом CNews сообщили представители концерна «Телематика». Распознавание готовы испытать в начале следующего года на ЦКАД и на открытых участках трассы М-12. Программное решение на основе машинного зрения будет дораспознавать загрязненные ГРНЗ, которые не удалось определить на рубежах взимания платы. В случае положительного результата испытани
Автомагистраль М-12 (М12) Восток и организации, системы, технологии, персоны:
|Савушкин Алексей 47 14
|Русинов Михаил 54 8
|Райкевич Алексей 133 6
|Кабанов Марат 99 5
|Галактионова Инесса 129 5
|Нигметзянов Марсель 18 4
|Женихов Алексей 61 3
|Куликов Роман 31 3
|Крапивин Алексей 5 3
|Мишустин Михаил 804 3
|Полозенко Валентин 16 3
|Чичерин Георгий 3 2
|Мельник Сергей 24 2
|Давыдова Полина 22 2
|Макиев Константин 5 2
|Прахов Михаил 39 2
|Перцев Антон 18 2
|Сысуев Андрей 16 2
|Путин Владимир 3485 2
|Шадаев Максут 1243 2
|Белоусов Андрей 151 2
|Комиссаров Дмитрий 252 2
|Нащекин Алексей 118 2
|Дмитриев Алексей 89 2
|Никитин Андрей 64 2
|Белов Виктор 60 2
|Титов Алексей 63 2
|Кайгородова Оксана 118 2
|Фисенко Лев 70 1
|Малявина София 4 1
|Михайлов Алексей 121 1
|Мякишева Марина 84 1
|Голуб Василий 45 1
|Борисов Константин 6 1
|Сергушев Сергей 10 1
|Шиловских Петр 25 1
|Бедеров Игорь 111 1
|Рюрикович Иоанн (Иван) Васильевич IV (Грозный) 11 1
|Масюк Дмитрий 16 1
|Баканов Дмитрий 36 1
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