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В «М.Видео-Эльдорадо» стартовали продажи Apple iPhone 16e

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж нового смартфона Apple — iPhone 16е. Стоимость новинки в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» стартует от 77 999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Новый iPhone 16e расширяет линейку iPhone 16 и предлагает пользователям привычные возможности по более доступной цене. Устройство оснащено чипом A18 и первым разработанным Apple модемом C1. iPhone 16e поддерживает Apple Intelligence — персональную интеллектуальную систему, обеспечивающую полезные и актуальные рекомендации с повышенным уровнем конфиденциальности. В наличии 48-мегапиксельная камера Fusion с интегрированным 2-кратным телеобъективом. iPhone 16e доступен в двух матовых цветах — черном и белом.

iPhone 16e обладает 6,1-дюймовым дисплеем Super Retina XDR. Устройство защищено передним стеклом Ceramic Shield и имеет задний стеклянный корпус, а также сертификацию IP68 по защите от воды и пыли. Время работы от батареи увеличено до 6 часов по сравнению с iPhone 11 и до 12 часов по сравнению с предыдущими моделями iPhone SE. Для зарядки предусмотрены беспроводная зарядка и порт USB-C.

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М.Видео-Эльдорадо
В «М.Видео-Эльдорадо» стартовали продажи Apple iPhone 16e

iPhone 16e оснащен чипом A18. Шестиядерный CPU работает на 80% быстрее, чем чип A13 Bionic в iPhone 11.

Фронтальная камера TrueDepth поддерживает Face ID для безопасной аутентификации и создания качественных селфи.

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iPhone 16e поддерживает Apple Intelligence, предоставляя пользователям персонализированные рекомендации и функции, такие как системные инструменты для работы с текстом, позволяющие переписывать, проверять и резюмировать текст в различных приложениях. Функция записи и транскрипции аудио доступна в приложениях «Заметки» и «Телефон», позволяя записывать, транскрибировать и резюмировать аудиозаписи. Apple Intelligence также помогает приоритизировать уведомления и сообщения, предоставляя краткие сводки для более эффективного взаимодействия.

Цены на новинку в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»: iPhone 16e 128 ГБ — 77 999 руб., iPhone 16e 256 ГБ — 89 999 руб.

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