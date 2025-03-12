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Apple True Tone
Apple True Tone и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4823 3
|U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 637 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
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|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1284 2
|DigiTimes - Издание 1313 2
|The Verge - Издание 560 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1219 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 199 1
|MacRumors 137 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 241 1
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