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Apple True Tone


12.03.2025 Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг 1
17.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» первой среди ритейлеров бытовой техники и электроники открывает предзаказ на iPad Mini 7 1
26.09.2024 Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM 1
06.06.2024 «Ситилинк» запускает продажи новых iPad Air и Pro 1
14.09.2021 Apple выпустила iPhone 13 и новый iPad mini, исполнивший мечту миллионов пользователей. Цены в России 1
23.12.2020 Лучшие ноутбуки 2020 года: выбор ZOOM 1
19.11.2020 Самые мощные ноутбуки: выбор ZOOM 1
11.11.2020 Презентация новых Apple MacBook: революция на рынке компьютеров? 1
09.11.2020 Обзор iPhone 12 Pro: самый мощный смартфон 2020 года? 1
16.09.2020 Apple представила новый iPad Air. Цены в России 1
10.08.2020 Новый iMac 2020: матовый дисплей и экономия до 260 тыс. рублей на апгрейде 1
14.11.2019 Apple впервые за 5 лет выпустила ноутбук с нормальной клавиатурой. Видео 1
10.07.2019 Apple «убила» свой самый скандальный MacBook и выпустила другой, самый дешевый 1
30.05.2019 Лучшие планшеты 2019 года: выбор ZOOM 1
25.04.2019 Обзор iPad Pro 11: планшет или ноутбук? 1
11.04.2019 Обзор смартфона Apple iPhone Xr: кнопка, прощай! 1
20.03.2019 Первый взгляд на новые iPad Air и iPad mini 1
18.03.2019 iPad mini и iPad Air снова в деле! 1
18.03.2019 Apple впервые за 4 года обновила «дешевый iPad». Российская цена 1
14.12.2018 Самые яркие новинки 2018 года: ноутбуки 1
30.10.2018 Apple выпустила новые MacBook Air, iPad Pro и обновку, которую ждали 4 года. Цены 1
31.08.2018 Рассекречены финальные названия и цены новых iPhone 1
23.07.2018 При поломке новых MacBook Pro данные спасти невозможно 1
13.07.2018 Беспрецедентно мощная новинка Apple 1
13.07.2018 Новые MacBook Pro получили рекордную цену и производительность. Фото 1
03.05.2018 Топ-7 самых производительных планшетов 1
29.11.2017 Всё про HDR в смартфонах: что это, зачем, и где встречается 1
07.11.2017 Рассекречены первые подробности об iPhone 2018 года 1
16.10.2017 Первая партия iPhone X оказалась смехотворно маленькой 1
22.09.2017 «Производство Apple iPhone X еще даже не начиналось» 1
13.09.2017 Apple выпустила новые iPhone и Watch. Самые главные обновления 1
13.09.2017 Презентация Apple: сразу три iPhone 1
29.03.2017 Топ-8 планшетов с хорошей камерой. Выбор ZOOM 1
22.11.2016 Глава Microsoft придумал ответ Тиму Куку, обозвавшему планшет MS Surface «гибридом тостера и холодильника» 1
25.08.2016 Каким будет iPhone 7? 10 главных вопросов о новом флагмане Apple 1
04.08.2016 Самые ожидаемые планшеты 2016 года 1
25.07.2016 В Сети появились шпионские фото нового iPad Pro 1
13.01.2016 Хиты продаж: смартфоны 2015-го года 1
01.10.2015 Хиты продаж: смартфоны, осень, жара, дождь, депрессия 1
30.03.2015 Опубликованы первые фото будущего iPhone 6c 1

Публикаций - 41, упоминаний - 41

Apple True Tone и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12177 38
Samsung Electronics 10304 9
Intel Corporation 12236 8
Huawei 3971 6
Lenovo Group 2297 5
Microsoft Corporation 24712 4
AMD - Advanced Micro Devices 4260 4
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2560 4
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 65 4
LG Electronics 3622 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 3
Adobe Systems 1557 2
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 406 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 2
Nvidia Corp 3518 2
Dell EMC 5037 2
MediaTek - Ralink 530 2
AKG 65 2
Seagate Technology 742 1
DriveSavers 3 1
BBK OPPO Electronics 385 1
Xiaomi 1763 1
Meta Platforms - Facebook 4448 1
Amazon Inc - Amazon.com 3023 1
HP Inc. 5698 1
Qualcomm Technologies 1834 1
Fujitsu 2043 1
Telegram Group 2056 1
Fossil 20 1
Wacom 142 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 610 1
Bang&Olufsen - B&O 138 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 171 1
ДОК 830 1
Цифра ГК 2445 1
Pixelmator Team 12 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 617 1
ИКС 324 1
KGI Securities 50 2
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 12 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 484 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
Warner Bros. International Television Distribution 278 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 36 1
Sony Pictures Entertainment 142 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Совкомбанк Совесть 273 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 25 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2417 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4823 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 637 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12556 33
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20945 31
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24371 21
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9406 19
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12280 17
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2348 16
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8358 15
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9696 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12610 14
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2106 14
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7681 14
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14489 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25624 14
USB Type-C - USB-C - USB 3 1945 13
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6080 13
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3260 12
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7954 12
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3510 11
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6078 11
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2830 11
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1052 11
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3479 11
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1278 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4824 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24385 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17171 9
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10041 8
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2365 8
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3795 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10187 8
Lightning 219 7
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4631 7
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1397 7
Наушники - Headphones 4054 7
Аксессуары 3927 7
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2166 7
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1814 7
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6057 6
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 458 6
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3438 6
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 437 24
Apple iPad 3873 22
Apple iPhone - серия смартфонов 7123 20
Apple iPad Pro 298 19
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 333 16
Apple MacBook - серия ноутбуков 973 12
Apple Face ID 216 12
Apple iPhone X - Серия смартфонов 256 11
Apple Touch ID 282 10
Apple MacBook Pro 529 10
Apple iOS 7869 9
Apple Siri - Голосовой помощник 400 9
Apple iPad Air - Серия планшетов 250 9
Apple Pencil 109 9
Apple iPad mini 420 8
Apple Mac - Apple Macintosh 2989 7
Microsoft Windows 15770 7
Apple MacBook Air - Ноутбук 469 6
Apple iPhone 8 184 6
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1298 6
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1379 6
Apple Smart Keyboard 29 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1563 6
Intel Core i - Cерия процессоров 520 5
Intel Core - Семейство процессоров 1208 5
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 272 5
Apple iMac - Серия моноблоков 458 5
Apple Magic Keyboard 21 5
Apple T2 Security Chip 11 5
Apple Neural Engine - нейронный процессор 29 5
Apple iTunes Store 1068 5
Apple iPhone 6 4862 5
Google Android 14110 5
Apple iPhone 5 773 5
Apple AirPods - Наушники 137 4
Apple Pay 491 4
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 305 4
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 145 4
AMD Radeon ProRender Developer Suite - Физический процессор для рендеринга 38 4
Apple AirPower 15 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 381 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1010 2
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 87 2
Joswiak Greg - Джозвиак Грег 8 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 201 1
Schiller Phil - Шиллер Филип 84 1
Williams Jeff - Уильямс Джефф 15 1
Schiller Philip - Шиллер Филипп 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 146164 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17209 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52313 10
США - Калифорния - Купертино 271 6
Южная Корея - Республика 6680 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5207 4
Япония 13322 3
Германия - Федеративная Республика 12725 2
Франция - Французская Республика 7870 2
Азия - Азиатский регион 5572 2
Китай - Тайвань 4009 2
Испания - Королевство 3724 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14241 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13365 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3539 1
Канада 4900 1
Нидерланды 3538 1
Сингапур - Республика 1860 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1051 1
Китай - Хэнань - Чжэнчжоу 41 1
Китай - Шанхай 787 1
Солнечная система - Solar system 2526 1
Сатурн - Титан (спутник) 474 1
Германия - Берлин 717 1
Европа 21836 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1383 9
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5000 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24362 6
Металлы - Золото - Gold 1146 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29482 3
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 843 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6228 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4038 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2285 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5578 2
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 591 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3668 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7028 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14609 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9953 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1752 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8838 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2148 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16469 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1220 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2692 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 600 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6353 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 699 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 505 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 267 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1638 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2975 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6455 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 573 1
Видеокамера - Видеосъёмка 695 1
Металлы - Серебро - Silver 758 1
Металлы - Платина - Platinum 468 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 767 1
Утилизация мусора - Утилизация электрического и электронного оборудования (отходов) - WEEE, e-waste - Waste Electrical and Electronic Equipment - Электронный мусор - Electronic garbage 107 1
Сон - Somnus 432 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2774 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48508 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 301 1
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