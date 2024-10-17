«М.Видео-Эльдорадо» первой среди ритейлеров бытовой техники и электроники открывает предзаказ на iPad Mini 7

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, первой среди российских ритейлеров объявляет о старте предзаказа на iPad Mini 7. Стоимость устройства в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» составляет от 66,9 тыс. руб. Покупатели могут оформить рассрочку без первоначального взноса и переплат на 24 месяца. Выдача предзаказов начнется в конце ноября – начале декабря. Об этом CNews сообщили представители М.Видео-Эльдорадо.

Оснащенный новым процессором A17 Pro, улучшенным дисплеем Liquid Retina, iPad Mini 7 поднимает производительность и возможности на новый уровень, оставаясь при этом идеальным устройством для пользователей, которым важны компактные размеры и универсальность.

Процессор A17 Pro: Мощнейший процессор A17 Bionic обеспечивает невероятную производительность, делая iPad Mini 7 идеальным для сложных задач, таких как редактирование видео, 3D-графика и многозадачность.

«М.Видео-Эльдорадо» первой среди ритейлеров бытовой техники и электроники открывает предзаказ на iPad Mini 7

Дисплей Liquid Retina: Улучшенный 8.3-дюймовый дисплей Liquid Retina с поддержкой True Tone и широкого цветового охвата P3 обеспечивает яркие и точные цвета, делая просмотр мультимедиа и работу с графикой еще более приятными.

Поддержка Apple Pencil (2-го поколения): iPad Mini 7 поддерживает Apple Pencil второго поколения, что делает его идеальным инструментом для заметок, рисования и графического дизайна.

Улучшенные камеры: 12-мегапиксельная фронтальная камера Ultra Wide с функцией Center Stage и улучшенная основная камера позволяют делать четкие фото и видео, а также участвовать в видеозвонках с потрясающим качеством изображения.

iPadOS 18: Новая версия iPadOS предлагает пользователям еще больше возможностей для работы и творчества, с улучшенной многозадачностью, новыми виджетами и функциями быстрого доступа.

Цены на iPad Mini 7в каналах продаж «М.Видео и Эльдорадо»: iPad Mini 128 Гб WiFi – 66,9 тыс. руб.; iPad Mini 256 Гб WiFi – 79,9 тыс. руб.; iPad Mini 128 Гб LTE – 86,9 тыс. руб.; iPad Mini 256 Гб LTE – 99.9 тыс. руб.