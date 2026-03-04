Новые MacBook Pro на чипах M5 Pro и M5 Max, MacBook Air на M5 — уже доступны для предзаказа в restore:

Сеть магазинов техники и электроники restore: открыла предзаказ новинок, которые Apple представила 3 марта. Новые MacBook Pro на чипах M5 Pro и M5 Max, MacBook Air на M5 уже доступны для предзаказа на сайте бренда. Другие новинки Apple — два дисплея Studio Display и Studio Display XDR, а также новинки, ожидаемые 4 марта будут доступны для предзаказа в ближайшие дни. Об этом CNews сообщили представители restore:.

Стоимость новинок Apple в сети restore: Apple MacBook Air 13" M5 в оттенках Silver, Starlight, Midnight, Sky Blue — от 129,99 тыс. руб. до 199,99 тыс. руб.; Apple MacBook Pro 14" M5 — от 249,99 тыс. руб. до 424,99 тыс. руб.; Apple MacBook Pro 16" M5 Pro — от 319,99 тыс. руб. до 369,99 тыс. руб.; Apple MacBook Pro 16" M5 Max — от 459,99 тыс. руб. до 519,99 тыс. руб.

Новый MacBook Air на M5

Самый популярный ноутбук получил заметное обновление мощности, памяти и беспроводных возможностей — при этом сохранил тонкий алюминиевый корпус и легкость формата Air. MacBook Air с M5 остается универсальным ноутбуком — для работы, учебы, творчества и повседневных задач, но теперь с ощутимым запасом мощности.

Ключевые изменения — чип M5: 10-ядерный CPU, 12-ядерный GPU и 16-ядерный Neural Engine — быстрее в повседневных задачах, графике и работе с ИИ; 16 ГБ объединенной памяти в базе — больше свободы для многозадачности; 512 ГБ SSD в конфигурации, максимум — до 4 ТБ; впервые в Mac — беспроводной чип N1 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.; до 18 часов автономной работы; Liquid Retina дисплей с яркостью до 500 нит, поддержкой P3 и True Tone — комфортная работа в любом сценарии; 12 МП камера Center Stage для звонков и встреч; MagSafe 3, два порта Thunderbolt 4 и разъем для наушников 3,5 мм; подключение до двух внешних дисплеев; две диагонали: 13″ и 15″.

Цвета: «небесно-голубой», «темная ночь», «сияющая звезда» и «серебристый».

Новые MacBook Pro на M5 Pro и M5 Max

Apple представила чипы M5 Pro и M5 Max. Это чипы для 3D, монтажа, графики и сложных вычислений — там, где важен реальный запас мощности. В их основе — Apple-designed Fusion Architecture, объединяющая два кристалла в единую систему на чипе. Это новое поколение для профессиональных задач и самых требовательных рабочих процессов. Оба чипа получили 18-ядерный CPU с 6 super cores и 12 производительными ядрами — прирост до 30% в pro-нагрузках. Графика масштабируется до 20 ядер в M5 Pro и до 40 ядер в M5 Max, а благодаря Neural Accelerator в каждом GPU-ядре Apple заявляет более чем 4× прирост пиковой вычислительной мощности для задач с ИИ.

M5 Pro поддерживает до 64 ГБ объединённой памяти с пропускной способностью до 307 ГБ/с, а M5 Max — до 128 ГБ и до 614 ГБ/с. Встроенный Media Engine ускоряет H.264, HEVC, AV1 и ProRes, а Thunderbolt 5 получил выделенные контроллеры на каждом порте.

Предзаказ на сайте осуществляется со 100% предоплатой и дает возможность первыми получить новинки. В розничных магазинах для предзаказа необходимо внести частичную предоплату, подробности можно уточнить у консультантов. Также в сети доступны услуги Трейд-ин и другие специальные возможности для членов Программы привилегий restore:.

Все устройства в сети restore: являются оригинальным товаром и имеют сертификат соответствия. Покупатель может проверить самостоятельно оригинальность продукции по номеру IMEI на сайте apple.com. Сотрудники сети помогут настроить и подготовить новое устройство к работе и установить необходимые программы. Также restore: предоставляет гарантийное обслуживание для всего проданного в сети товара в соответствие с законом о правах потребителей.