Intel GNA Intel Gaussian & Neural Accelerator модуль «гауссовского и нейронного ускорения»


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.03.2026 Новые MacBook Pro на чипах M5 Pro и M5 Max, MacBook Air на M5 — уже доступны для предзаказа в restore: 1
16.10.2020 Дешевые процессоры Intel получили «фишки» дорогих 2
03.09.2020 Intel представила процессоры Intel Core 11 поколения 2
02.08.2019 Процессоры Intel 10-нм пошли в серию после четырех лет задержки 2
28.05.2019 Intel завершил процессорный долгострой. Успевшая «устареть» планка в 10 нм взята 1

Публикаций - 5, упоминаний - 8

Intel GNA и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12601 4
AMD - Advanced Micro Devices 4511 3
Samsung Electronics 10748 2
Dell EMC 5111 1
Lenovo Group 2377 1
Apple Inc 12796 1
LG Electronics 3687 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2115 1
HP Inc. 5781 1
Fortnite 93 1
Razer Inc 80 1
Acer Group - Acer Inc 2684 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 687 1
Sharp Dynabook - Toshiba Dynabook 29 1
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 179 1
Intel CCG - Intel Client Computing Group 33 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19072 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21879 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15049 4
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1580 4
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 483 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8428 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17892 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3753 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6340 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26256 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4271 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12942 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14418 2
Электроника - CPU - Central processing unit - Mobile processors - Мобильные процессоры 172 2
DDR - Double data rate 2962 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9920 2
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 302 2
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 510 2
VESA Adaptive Sync 24 2
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 575 2
ICE - Interactive Connectivity Establishment 134 2
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1038 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5805 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10551 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1895 1
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1048 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1625 1
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 827 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1141 1
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1133 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13094 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10387 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2826 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3594 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17269 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6037 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4084 1
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 376 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8990 1
H.265 - HEVC - High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений 191 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 565 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 763 3
Intel Wi-Fi - Intel Wireless 62 3
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 121 3
Intel Core i - Cерия процессоров 530 2
Intel Core - Семейство процессоров 1241 2
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 88 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1363 2
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 185 2
Intel Turbo Boost Technology 215 2
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 363 2
Intel Deep Learning Boost - Intel DL Boost - Технология глубокого обучения 20 2
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 191 2
Intel Tiger Lake 71 2
Intel Cannon Lake 18 2
Intel Gen11 - интегрированный дискретный графический ускоритель 7 2
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 144 1
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 388 1
Microsoft Windows 16474 1
Intel Project Athena 17 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 171 1
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 315 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 530 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 484 1
Intel Celeron - Серия процессоров 977 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 62 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1434 1
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 97 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1907 1
Acer Swift - Серия ноутбуков 80 1
Intel Xe - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 24 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 861 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 445 1
HP Envy - серия ноутбуков 109 1
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 202 1
Intel Pentium Gold - Cерия процессоров 13 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 372 1
Intel Willow Cove 17 1
Intel AVX (AVX2) - Advanced Vector Extensions - расширение системы команд x86 для микропроцессоров Intel и AMD 28 1
Intel Evo 108 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 2
Bryant Gregory - Брайант Грегори 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 159156 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18444 2
Китай - Тайвань 4155 1
Южная Корея - Хвасон 17 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 859 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1618 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26162 1
Tom’s Hardware 542 1
Мобильные системы 117 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
