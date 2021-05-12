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CPU Central processing unit Mobile processors Мобильные процессоры

CPU - Central processing unit - Mobile processors - Мобильные процессоры


12.05.2021 Intel представила новые мобильные процессоры Core 11 поколения

Intel представила мобильные процессоры Intel Core серии H 11 поколения (с кодовым названием Tiger Lake-H), в том числе флагманский Intel Core i9-11980HK — лучший процессор Intel для игровых ноутбуков. Intel Core
13.01.2021 AMD выпустила новые мобильные процессоры

AMD объявила о выпуске полного ассортимента мобильных процессоров AMD Ryzen 5000 серии, выводя на рынок ноутбуков высокоэффективную и чрезвычайно мощную архитектуру ядра Zen 3. Новые мобильные процессоры AMD Ryzen 5000 серии обеспечивают беспрецедентный уровень производительности и невероятное время работы от батареи для геймеров, создателей контента и профессионалов. Новые
24.09.2020 AMD выпускает первые мобильные процессоры для Chromebook на базе Zen-архитектуры

ьных процессоров AMD Ryzen и Athlon 3000 C-серии представляет первые в мире Chromebook на базе архитектуры Zen с системами от Acer, ASUS, HP и Lenovo, запланированными к запуску в IV квартале 2020 г. Мобильные процессоры AMD Ryzen 3000 C-серии предлагают на 212% лучшую производительность при многозадачности и создании контента по сравнению с предыдущим поколением AMD Chromebook. Благодаря в
08.05.2020 AMD представила мобильные процессоры Ryzen PRO 4000

AMD объявила о глобальной доступности процессоров с архитектурой x86 на базе техпроцесса 7 нм для коммерческих ноутбуков. Это мобильные процессоры серии AMD Ryzen PRO 4000 с максимальным числом ядер и потоков, используемые в ультратонких бизнес-ноутбуках. Надежные корпоративные решения от HP и Lenovo на базе мобильных
09.04.2019 AMD перевела свои мобильные процессоры на 12 нм. У Intel пока 14 нм

и не только Компания AMD анонсировала выпуск новых мобильных процессоров линейки AMD Ryzen Pro второго поколения, а также мобильных чипов начального уровня AMD Athlon Pro второго поколения. Все новые мобильные процессоры AMD оснащаются интегрированной графикой Radeon Vega. По сравнению с первым поколением Ryzen Pro и Athlon Pro, анонсированным в прошлом году, новые чипы сменили производстве
28.03.2002 Intel снизит цены на мобильные процессоры Pentium 4-M

Как ожидается, в мае корпорация Intel намерена значительно снизить цены на мобильные процессоры Pentium 4-M. Как сообщает тайваньский ежедневник DigiTimes, Intel сократит разницу в цене между процессорами P4 для ПК и мобильными P4-M с одинаковой тактовой частотой приб
23.05.2001 Intel представила свои новые мобильные процессоры

Корпорация Intel представила свои новые мобильные процессоры, разработанные специально для самых легких и компактных мобильных компьютеров и обеспечивающие в сегменте ультрапортативных систем самое экономное потребление энергии в соч
30.01.2001 Intel представила два новых процессора для мобильных ПК со сверхнизким уровнем энергопотребления

деятельности. В прошлом году мы стали первыми, представившими новую энергосберегающую технологию SpeedStep и процессор для ПК, потребляющий менее одного ватта. Сегодня этот рубеж снижен до полуватта. Мобильные процессоры Intel Pentium III - это первоклассное быстродействие, совместимость и оптимальный срок службы батарей для портативных ПК всех категорий". При разработке всех мобильных проц
04.11.1999 В портативных компьютерах Prosignia Notebook 150 фирмы Compaq теперь используются мобильные процессоры K6-2P

150 с новым процессором AMD K6-2P Mobile с тактовой частотой 475MHz или AMD K6-2P Mobile с тактовой частотой 433MHz. В результате Compaq стала первой фирмой, предложившей эти новые высокоэффективные мобильные процессоры AMD в портативном компьютере широкого использования. Компьютер отличается высокими показателями цена/качество. Модель Prosignia Notebook 150 с мобильным AMD K6 -2P с процес

Публикаций - 166, упоминаний - 166

CPU упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11750 111
AMD - Advanced Micro Devices 3852 64
Samsung Electronics 9874 33
Lenovo Group 2216 30
Nvidia Corp 3265 28
HP Inc. 5559 26
Apple Inc 11211 26
Microsoft Corporation 23868 23
Qualcomm Technologies 1721 20
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2439 18
Dell EMC 4946 17
ASUS - AsusTek Computer Inc 1932 16
Huawei 3598 15
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 688 14
Google LLC 11109 14
IBM - International Business Machines Corp 9206 14
Toshiba Corporation 2856 14
Lenovo Motorola 3506 11
Sony 6428 10
LG Electronics 3518 9
MediaTek 481 8
HP - Hewlett-Packard 3508 8
HP Compaq Computer Corp 1648 8
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 8
AMD Graphics Product Group - ATI 926 8
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 551 7
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 549 7
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 405 7
5nine Software 1875 6
HTC Corporation 1495 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5629 6
Fujitsu 1909 6
Xiaomi 1426 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1692 5
Цифра ГК 2221 5
Sharp Corporation 1016 5
Pioneer Corporation 414 5
Rover - RoverComputers 269 4
Novafora - Transmeta 190 4
Meta Platforms - Facebook 4296 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 16
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 14
Россети Ленэнерго 68 3
Boeing 938 2
Меркури - Mercury 232 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1068 2
Yamaha - Ямаха 102 2
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 45 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1889 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 1
Новый век 26 1
Daewoo 102 1
Ferrari NV 154 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 437 1
Merrill Lynch 1 1
Jaguar Cars 124 1
Volkswagen Audi Group 195 1
SoftBank Group 235 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 127 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 373 1
TÜV Rheinland Group 105 1
Возрождение - Коммерческий банк 68 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1007 1
X5 Group - Перекрёсток 358 1
Tesla Motors 358 1
LinkedIn 601 1
Судебная власть - Judicial power 538 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 171 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1735 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 226 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 319 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 372 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 313 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 56 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии 19 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 335 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 7 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 8
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 1 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 27 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 77 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 126 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 11 1
8K Association - Ассоциация 8K 167 1
4CIO 743 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 15 1
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1070 2
Inquirer 369 12
DigiTimes - Издание 1272 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 5
CNews - ZOOM.CNews 1466 4
DailyTech 96 3
The Verge - Издание 501 3
Ars Technica 394 3
Tom’s Hardware 216 3
X-Bit Labs 83 3
Bloomberg 1116 3
EE Times 158 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1175 2
Bloomberg Businessweek 78 2
MacWorld 136 2
WCCFTech - Издание 47 2
ITHome 15 2
Reg Hardware 91 2
GizmoChina 104 1
Мобильные системы 116 1
EWeek 179 1
HardwareLuxx 3 1
TechQuila 1 1
9to5Mac 70 1
VideoCardz 26 1
GigaOM 64 1
AP - Associated Press 1976 1
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