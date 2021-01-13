AMD выпустила новые мобильные процессоры

AMD объявила о выпуске полного ассортимента мобильных процессоров AMD Ryzen 5000 серии, выводя на рынок ноутбуков высокоэффективную и чрезвычайно мощную архитектуру ядра Zen 3. Новые мобильные процессоры AMD Ryzen 5000 серии обеспечивают беспрецедентный уровень производительности и невероятное время работы от батареи для геймеров, создателей контента и профессионалов. Новые ноутбуки на базе мобильных процессоров Ryzen 5000 серии будут доступны у крупнейших производителей, включая Asus, HP и Lenovo, начиная с 1 квартала 2021 года. В течение 2021 года AMD ожидает выпуск широкого ассортимента из более чем 150 потребительских и коммерческих ноутбуков на базе мобильных процессоров Ryzen 5000 серии.

«По мере того, как ПК становится все более важной частью нашей работы, пользователям требуется больше производительности, безопасности и надежного подключения, – сказал Саид Мошкелани, старший вице-президент и генеральный директор подразделения по работе с клиентами компании AMD. – Новые процессоры AMD Ryzen 5000 серии для мобильных устройств представляют собой лучшие инновации, которые AMD может предложить потребителям и профессионалам, так как мы продолжаем следовать нашему стремлению предоставлять лучшие в своем классе предложения с мгновенным откликом, невероятным временем работы от батарей и фантастическим дизайном. Вместе с нашими партнерами по производству ПК мы обеспечиваем высочайшую производительность и бескомпромиссные решения наряду с рекордным ростом объема памяти ноутбуков и настольных ПК за предыдущий год».

Опираясь на предыдущее поколение ведущих мобильных процессоров, Ryzen 5000 серии включает в себя высокопроизводительные процессоры серии H и ультрамобильные процессоры серии U. Мобильные процессоры AMD Ryzen 5000 серии H, расположенные в верхней части стека решений, обеспечивают впечатляющие ощущения от игр, сочетая непревзойденную производительность с выдающимся временем работы от батареи, включают до 8 ядер / 16 потоков и построены на новой архитектуре AMD Zen 3.

Являясь топовым предложением в своей серии, процессоры серии HX обеспечивают геймерам и создателям игр производительность исключительного уровня, в то время как процессоры HS обеспечивают производительность серии H в более тонком и легком корпусе. Новый процессор AMD Ryzen 9 5980HX способен повысить однопоточную производительность на 23%, а многопоточную – на 17% по сравнению с предыдущим поколением2, что делает его идеальным решением для игр и создания контента.

Мобильные процессоры AMD Ryzen 5000 U-серии – это идеальное сочетание производительности и эффективности для массового потребителя, который ищет производительность и мобильность. Новый процессор AMD Ryzen 7 5800U предлагает. До 16% больше однопоточной производительности и до 14% больше многопоточной производительности по сравнению с предыдущим поколением. До 17,5 часов общей продолжительности работы аккумулятора и до 21 часа воспроизведения фильмов на одном заряде.

Доступные в первой половине 2021 года, мобильные процессоры Ryzen PRO 5000 серии обеспечивают новый уровень производительности и взаимодействия, а также бесшовную управляемость, чтобы соответствовать постоянно меняющимся требованиям современной рабочей среды. Мобильные процессоры Ryzen PRO 5000 серии также предлагают функции безопасности корпоративного уровня с инновационными уровнями защиты на уровне ядра, ОС и платформ, предоставляя ИТ-командам уверенность в том, что их ПК находятся под защитой, независимо от того, где расположены их сотрудники.

AMD также объявляет о выпуске альтернативы для удостоенных наградами процессоров AMD Ryzen 9 5900X и AMD Ryzen 7 5800X со сниженным TDP для настольных систем, которые будут доступны в составе готовых ПК от OEM-партнеров. Оснащенный новой архитектурой ядра "Zen 3" иc пониженным TDP в 65 Вт, настольный процессор Ryzen 9 5900 обеспечивает в среднем на 24% более быстрый игровой процесс в разрешении 1080p в различных играх по сравнению с предыдущим поколением.

Кроме того, процессоры AMD Ryzen Threadripper PRO теперь будут доступны потребителям напрямую через мировых розничных продавцов, интернет ретейлеров и системных интеграторов, и ожидаются в наличии к марту 2021 года. Процессоры Ryzen Threadripper PRO предлагают непревзойденный набор функций для пользователей рабочих станций с 64 ядрами, 8 каналами памяти, поддержкой RDIMM и LRDIMM, 128 линиями PCIe Gen 4 и технологиями безопасности AMD PRO.

«По мере того, как мир продолжает придерживаться гибкого, удаленного стиля жизни, ASUS постоянно внедряет инновации, чтобы предоставить потребителям продукты, которые им необходимы, чтобы оставаться на связи, независимо от того, где они играют, транслируют или работают, – сказал Эрик Чен, старший вице-президент корпорации ASUS. – Компания ASUS также рада продолжить сотрудничество с AMD, чтобы предложить передовые инновации, которые поднимут планку игровой производительности для мобильных и игровых пользователей во всем мире».