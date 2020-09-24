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AMD выпускает первые мобильные процессоры для Chromebook на базе Zen-архитектуры

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Компания AMD объявила о выпуске первых мобильных процессоров AMD Ryzen и новейших мобильных процессоров AMD Athlon для платформ Chromebook, которые обеспечивают до 178% более быстрый просмотр веб-страниц по сравнению с предыдущим поколением. Разработанная в сотрудничестве с Google, линейка мобильных процессоров AMD Ryzen и Athlon 3000 C-серии представляет первые в мире Chromebook на базе архитектуры Zen с системами от Acer, ASUS, HP и Lenovo, запланированными к запуску в IV квартале 2020 г. Мобильные процессоры AMD Ryzen 3000 C-серии предлагают на 212% лучшую производительность при многозадачности и создании контента по сравнению с предыдущим поколением AMD Chromebook. Благодаря встроенной графике AMD Radeon Graphics, мобильные процессоры AMD Ryzen 3000 C-серии включают в себя самую мощную графику, доступную для Chromebook.

Построенные на мощной архитектуре Zen с лучшей в своем классе графикой AMD Radeon, ноутбуки Chromebook на базе AMD быстрые и отзывчивые во время просмотра веб-страниц, использования нескольких программ одновременно или просмотра потокового видео. Мобильные процессоры 3000 C позволяют достичь более тонких и легких конструкций Chromebook, которые несмотря на небольшой размер позволяют вместить энергоэффективный аккумулятор с продолжительным временим работы, а также модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5 для расширения возможностей подключения.

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Процессоры AMD 3000C для хромбуков

Мобильный процессор AMD Ryzen 7 3700C обеспечивает превосходную производительность для Chromebook:

До 251% более высокая производительность графики по сравнению с предыдущим поколением AMD Chromebook.

До 104% быстрее в рабочей производительности по сравнению с предыдущим поколением AMD Chromebook.

До 152% более высокая производительность редактирования фотографий по сравнению с предыдущим поколением AMD Chromebook.



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