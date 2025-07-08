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Liu Mark Лю Марк


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Крупнейший в мире производитель микросхем доводит сотрудников-американцев до увольнения, чтобы нанять китайских мигрантов 1
30.10.2024 Intel лишилась колоссальной скидки на производство процессоров из-за невежливых слов гендиректора в адрес TSMC 1
22.10.2024 Крупнейшему производителю чипов в мире не хватает мощностей для удовлетворения бешеного спроса. Он удвоит выпуск по передовой технологии, но этого недостаточно 1
04.06.2024 Крупнейший в мире производитель микросхем чуть не сбежал подальше от Китая и США, но не сумел. Что-то пошло не так 1
21.05.2024 Самая важная в мире компания для производства процессоров решила уничтожить линию по выпуску чипов Apple, AMD и Qualcomm. Все зависит от Китая 1
27.12.2023 Очередной удар по планам США: Samsung и TSMC срывают сроки запуска производства микросхем в Америке 1
08.09.2023 Дефицит передовых GPU продлится еще полтора года. Чипов достаточно, не хватает упаковки 1
25.07.2023 Экономика победила. В Европе отберут $22 млрд у экологов и отдадут производителям чипов из США и с Тайваня 1
09.06.2023 Главный мировой производитель чипов TSMC ввел на фабриках в США казарменные порядки и «брутальную корпоративную культуру» 1
10.06.2020 TSMC заявила о существовании у нее «секретного» 4-нанометрового процессора 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Liu Mark и организации, системы, технологии, персоны:

TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 956 10
AMD - Advanced Micro Devices 4338 7
Apple Inc 12323 6
Samsung Electronics 10401 5
Intel Corporation 12348 5
Nvidia Corp 3593 5
Qualcomm Technologies 1859 3
GlobalFoundries - GF 92 3
MediaTek - Ralink 543 2
OpenAI 276 2
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 126 2
Amazon Inc - Amazon.com 3062 1
Microsoft Corporation 24925 1
Huawei 4048 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 821 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 410 1
UMC - United Microelectronics Corporation 318 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 274 1
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies 262 1
Google LLC 12007 1
Silver Lake Partners - Altera 100 1
CenTaur 30 1
BAE Systems 172 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 132 1
Innolux Corporation - CHIMEI - Chi Mei Optoelectronics - Chi Mei Innolux Corporation - Chi Mei Communication Systems - TPO Displays 65 1
CXMT - ChangXin Memory Technologies 12 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1205 1
Unsplash 1088 1
ZF Group - ZF Friedrichshafen AG 6 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1566 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1819 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1282 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 124 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5616 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 111 1
Демократическая политическая партия США 117 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4320 7
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21317 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8140 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15562 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24873 2
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Deep Ultraviolet, DUV - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 151 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3945 2
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 90 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1056 2
Электроника - CoWoS - Chip-on-Wafer-on-Substrate - «2,5-мерная» технология упаковки микросхем 4 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1662 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1178 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11507 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7123 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69168 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13021 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1266 1
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 77 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2153 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3872 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11979 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3270 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 558 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2817 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13992 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21293 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 579 1
Фотобанк - Photobank 182 1
CPU - Central processing unit - Mobile processors - Мобильные процессоры 168 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7193 2
Intel x86 - архитектура процессора 1921 2
OpenAI ChatGPT 419 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3004 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 136 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 409 1
Statista 241 1
Intel Sandy Bridge 144 1
Liu Mark - Лью Марк 12 9
Colby Elbridge - Колби Элбридж 5 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 384 1
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 63 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 56 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 160 1
Altman Sam - Альтман Сэм 36 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 192 1
Weiss Shlomit - Вайс Шломит 6 1
Brkic Ogi - Бркич Оги 7 1
Siyoung Choi - Сиенг Чхве - Сиен Чой 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52728 9
Китай - Тайвань 4063 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17606 5
США - Аризона 528 5
Южная Корея - Республика 6751 4
Россия - РФ - Российская федерация 150620 2
Земля - планета Солнечной системы 10493 2
Азия - Азиатский регион 5637 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3358 2
США - Калифорния 4687 2
Нидерланды 3569 2
Китай - Пекин - Beijing 1014 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13429 1
Германия - Федеративная Республика 12813 1
Италия - Итальянская Республика 4395 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1421 1
Китай - Шанхай 793 1
США - Техас 997 1
Южная Корея - Сеул 368 1
Италия - Милан 162 1
Южная Корея - Пхёнтхэк 17 1
Китай - Тайвань - Синьчжу 14 1
Китай - Тайнань 13 1
Германия - Саксония - Дрезден 101 1
Тихий океан - Южно-Китайское море 28 1
Германия - Саксония-Анхальт - Магдебург 15 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16847 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8780 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49646 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3713 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53113 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5782 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8291 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4177 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5080 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6070 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 445 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1678 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19463 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2550 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1126 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7135 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 335 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5399 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4795 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5081 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1138 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 876 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1283 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 938 1
Bloomberg 1334 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5964 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 529 3
Tom’s Hardware 451 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 656 2
DigiTimes - Издание 1316 1
Fortune 208 1
EE Times 159 1
TechSpot 146 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 221 1
TrendForce 118 1
Counterpoint Research 92 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 1
Короткая ссылка
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