Коротеев Михаил


СОБЫТИЯ


25.02.2026 Российских разработчиков могут обязать раскрывать данные, на которых учился ИИ 1
15.09.2025 Российские банки попробовали китайские ИИ-ускорители. Они дешевые, но перегреваются и уступают в стабильности Nvidia 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Коротеев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

HFLabs - HumanFactorLabs - ХФ Лабс 26 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 114 1
ИИ-Технологии 247 1
Nvidia Corp 3791 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 207 1
ГрафТех 12 1
Ferrum IT Group - Феррум АйТи Групп 16 1
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 41 1
AutoFAQ - ДипХакЛаб 41 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 681 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14702 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 991 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1044 1
Альфа-Банк 1893 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1407 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3032 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8332 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 453 1
Лента - Сеть розничной торговли 2300 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3537 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5347 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13081 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18948 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74131 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 832 1
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 175 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 347 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4257 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 851 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 561 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 744 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1016 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 814 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8413 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12121 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6019 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7483 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21850 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5872 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 575 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23117 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32062 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8180 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4180 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23374 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2108 1
Семион Кирилл 43 1
Liu Mark - Лью Марк 13 1
Соловьев Святослав 1 1
Гиевой Виталий 1 1
Саламатов Илья 1 1
Арутюнян Гарник 5 1
Liu Mark - Лю Марк 11 1
Василенко Петр 14 1
Беслик Александр 1 1
Беляев Владислав 99 1
Ведяхин Александр 170 1
Россия - РФ - Российская федерация 158861 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53629 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18410 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5922 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6984 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32074 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51474 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 627 1
Импортозамещение - параллельный импорт 567 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6306 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6399 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2334 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11816 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 228 1
TAdviser - Центр выбора технологий 436 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 542 1
Ведомости 1309 1
