Крупнейший в мире производитель микросхем чуть не сбежал подальше от Китая и США, но не сумел. Что-то пошло не так

TSMC рассматривала возможность «бегства» с Тайваня с полным переносом всех бизнес- и производственных процессов в другую страну. На Тайвань имеет виды Китай, а США предлагали взорвать фабрики TSMC, если Тайвань присоединится к КНР. TSMC – крупнейший вендор микросхем в мире, компания обслуживает самые известные ИТ-компании в мире, включая Apple и AMD.

Куда глаза глядят

Тайваньская компания TSMC планировала перенести весь свой бизнес с Тайваня в какой-нибудь другой регион мира, пишет Reuters со ссылкой на нового председателя совета директоров компании Си-Си Вэя (С. С. Wei). Речь шла, в том числе, и о фабриках, которые штампуют большую часть выпускаемых в мире микросхем.

TSMC – это крупнейший контрактный вендор полупроводников на Земле. От действий этой компании зависят многие отрасли, поскольку ее продукция используется почти повсеместно. По итогам 2023 г. ее доля на мировом рынке превысила 50%, а в число ее крупнейших клиентов входят Apple, AMD, MediaTek, Nvidia, Qualcomm и ряд других компаний, без которых невозможно представить современный рынок техники. Российских клиентов TSMC не обслуживает принципиально.

ASML TSMC не в силах перенести заводы за пределы Тайваня. Это основной мотив отказа от переезда

Си-Си Вэй подчеркнул, что причина рассмотрения идеи о переезде – это постоянно накаляющаяся обстановка между Китаем и Тайванем. Куда именно TSMC могла бы переехать, он не сказал, но подчеркнул, что идея о переносе всего производства была признана бесперспективной.

Не не хочу, а не могу

Напряженность в отношениях между Китаем и Тайванем резко возросла после того, как ранее в 2024 г. Пекин начал военные учения вокруг Тайваня, пишет Reuters. «Нестабильность вокруг Тайваньского пролива действительно является проблемой для цепочки поставок, но я хочу сказать, что мы определенно не хотим, чтобы войны происходили», – заявил Си-Си Вэй.

Но председатель совета директоров TSMC не смог скрыть истинную причину отказа от переезда. Связана она, по его словам, не с нежеланием руководства компании идти на перемены, а с тем, вывезти заводы TSMC с острова попросту не представляется возможным.

Вэй добавил, что сейчас на Тайване сосредоточено 80-90% мощностей TSMC. При этом компания постепенно (даже очень постепенно) расширяет географию своего бизнеса. К примеру, она строит фабрику в американском штате Аризона, правда, финал стройки еще очень далеко, хотя длится она уже четыре года. Срыву сроков строительства, как сообщал CNews, способствует и тот факт, что TSMC открыто издевается над американскими специалистами и инженерами, из-за чего те массово увольняются.

США помогут?

Вэй не стал раскрывать названия компаний и клиентов, с которыми TSMC вела переговоры о своем бегстве с Тайваня. Но, как пишет Reuters, нельзя исключать отсутствие в этом «американского следа».

В США существует компания OpenAI, которую очень щедро спонсирует Microsoft, и которая занимается разработкой нейросетей, в том числе и нашумевшей ChatGPT. Вэй признался, что TSMC вела с OpenAI переговоры о производстве чипов для искусственного интеллекта, но, по его мнению, они были «чересчур агрессивными» (too aggressive).

В подробности о ходе переговоров Вэй вдаваться не стал. По словам источника Reuters, знакомого с ситуацией, в 2023 г. основатель OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) провел переговоры с TSMC, чтобы обсудить потенциальное партнерство по строительству примерно 30 заводов, чтобы гарантировать, что компания сможет приобретать достаточно микросхем для удовлетворения своих постоянно растущих потребностей.

По словам источника агентства, в рамках переговоров представители TSMC ясно дали понять OpenAI, что количество заводов, которые Альтман предлагал построить, было слишком большим. TSMC опасалась, что не сможет загружать эти фабрики на необходимые ей 80% и выше. Говорили ли TSMC и OpenAI о строительстве заводов именно за пределами Тайваня, к моменту выхода материала оставалось неизвестным.

План «Б»

TSMC, судя по всему, очень серьезно относится к угрозе со стороны Китая. У компании уже готов план на случай, если Тайвань будет насильно присоединен к КНР – она намерена лишить Пекин доступа к своим производственным мощностям.

Как сообщал CNews, TSMC договорилась с нидерландской компанией ASML, крупнейшим поставщиком оборудования для производства микросхем – TSMC является одним из основных ее клиентов. Суть договора заключается в том, что в аппаратуре, находящемся в собственности TSMC, появился своего рода рубильник с дистанционным управлением. Он позволит ASML удаленно отключить это оборудование и сделать его бесполезным для дальнейшего использования.

К слову, ASML тоже хотела сбежать из родной страны – на нее давят США через властей Нидерландов, и она хотела избавиться от этого. Но нидерландские чиновники осыпали ее деньгами, и она быстро передумала переносить штаб-квартиру в другую страну.

О готовности вывести из строя производство TSMC ранее заявлял и бывший председатель совета директоров TSMC Марк Лю (Mark Liu). В сентябре 2023 г. в интервью CNN он говорил, что любой захватчик, вторгнувшийся на Тайвань и добравшийся до фабрик TSMC, обнаружит в них лишь непригодное к использованию «железо». «Никто не может контролировать TSMC силой. Если произойдет военное вторжение, завод TSMC будет выведен из строя» (Nobody can control TSMC by force. If there is a military invasion you will render TSMC factory non-operable), – сказал Марк Лю.

В предотвращении доступа Китая к мощностям TSMC, судя по всему, заинтересованы и США. В конце 2023 г. бывший американский высокопоставленный чиновник Элбридж Колби (Elbridge Colby) открыто озвучил идею, что фабрики TSMC нужно взорвать, если Китай объединится с Тайванем.