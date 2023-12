США хотят буквально взорвать главного мирового производителя чипов, если Китай и Тайвань объединятся

Бывший американский чиновник заявил, что США следовало бы «взорвать» TSMC, если Тайвань и Китай воссоединятся. TSMC – главный в мире вендор полупроводников, его услугами пользуются десятки компаний по всему миру, включая Apple и AMD на пару с Nvidia, и альтернатив ей почти нет.

США против мировой ИТ-индустрии

Бывший американский высокопоставленный чиновник Элбридж Колби (Elbridge Colby) опубликовал в своем микроблоге в Х (ранее Twitter, заблокированная в России американская соцсеть) скандальный пост. Он заявил, что если американские власти не будут готовы «взорвать» компанию TSMC в случае объединения Китая и Тайваня, то это будет весьма безответственно с их стороны. TSMC – крупнейший контрактный производитель микросхем в мире с долей более 50%.

На момент выхода материала Колби не имел профессиональных связей с властями США – согласно его странице в LinkedIn (заблокированная в России американская соцсеть), он работает старшим советником в компании American Global Stategies.

Тем не менее, за свою карьеру он успел поработать в нескольких государственных учреждениях – с мая 2017 по май 2018 гг. он занимал пост заместителя помощника министра обороны по стратегии и развитию вооруженных в Министерстве обороны США. Также Колби дважды устраивался на работу в Центр новой американской безопасности (CNAS) – в этой организации он трудился с января 2014 по май 2017 гг., а затем с июля 2018 по июль 2019 г. Последняя занимаемая им должность здесь – директор оборонной программы, название которой Колби не уточнил.

Трансляция чужих идей

Фактически, Колби не является автором идеи «взорвать» TSMC. Раньше него ее высказал Джордж Фридман (George Friedman) – американский политолог, основатель и бывший директор частной разведывательно-аналитической организации Stratfor (Strategic Forecasting Inc.). Не менее важен и тот факт, что аналогичные мысли транслирует и действующий американский конгрессмен Сет Молтон (Seth Moulton). На это обратил внимание Telegram-канал PRO Hi-Tech.

Скандальный пост Колби

Слова Колби – это выражение согласия с постом пользователя Twitter под ником Will 唐正瑋 (@KMTCommissar). В качестве комментария к заявлению Джорджа Фридмана он написал: «В сожалению для нас, тайваньцев, я вполне уверен, что у правительства США есть планы «взорвать» TSMC в такой ситуации» (I'm fairly certain the USG has plans to "blow the hell out of" TSMC in such a contingency).

На это Колби ответил: «Было бы крайне безответственно, если бы США не были готовы сделать именно это. Тайваньцам необходимо понять, что ситуация не будет продолжаться так, как есть, если Тайвань перейдет к КНР» (It would be profoundly irresponsible for the US not be prepared to do just that. Taiwanese need to understand that things will not just continue as they are if Taiwan falls to the PRC).

Ружье нацелено на колено

Пост Колби появился в Х 21 декабря 2023 г. К моменту публикации материала он не потрудился объяснить, почему, по его мнению, США поступят безответственно, если не предпримут ничего в адрес TSMC в случае объединения КНР и Тайваня.

Между тем, США очень сильно зависят от TSMC – почти все американские крупнейшие разработчики чипов являются ее клиентами. Не имея собственных фабрик, к услугам тайваньского вендора обращаются Apple, AMD, Nvidia, Qualcomm и многие другие. В США есть собственные фабрики по выпуску микросхем, но они не в состоянии угнаться за TSMC – компания раньше других освоила 3-нанометровый техпроцесс, а также в свое время опередила всех в освоении топологий 4, 5, 6 и 7 нанометров.

Фото: FreePik Процессор, микросхема памяти или модем , которые произвела TSMC, есть в миллиардах устройств по всему миру

TSMC – это крупнейший контрактный вендор микросхем в мире. США настолько зависят от нее, что идут на любые хитрости, лишь бы заставить компанию построить свой завод на американской территории.

Конкурентов у TSMC, если рассматривать только самые современные техпроцессы, почти нет – до 3 нм, помимо нее, дошла пока только Samsung, но фабрик по производству чипов у нее меньше, плюс часть из них она использует для собственных нужд. Также есть информация, что 3 нм освоила и китайская SMIC, но она под американскими санкциями, блокирующими ей доступ к нужному для производства микросхем оборудованию, поэтому о массовом выпуске 3- и даже 5-нанометровых чипов в КНР речи пока нет.