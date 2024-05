Самая важная в мире компания для производства процессоров решила уничтожить линию по выпуску чипов Apple, AMD и Qualcomm. Все зависит от Китая

ASML получила возможность удаленного отключения оборудования для производства микросхем, которое она отгрузила в Тайвань. Она воспользуется ею, если Китай вторгнется в эту страну. Для мира это будет означать в первую очередь остановку производства процессоров AMD, Apple, Qualcomm и целого ряда других компаний.

Крайне опасный рубильник

Нидерландская компания ASML, главный во всем мире поставщик оборудования для выпуска полупроводников, нашла способ, как можно удаленно отключать произведенную ею аппаратуру. Агентство Bloomberg пишет, что этот способ она разработала на пару с TSMC – крупнейшим в мире производителем микросхем. Кроме того, ASML – единственный в мире производитель машин для литографии с использованием экстремального ультрафиолета (EUV). Такое оборудование применяется для выпуска чипов по современным техпроцессам.

Этот «рубильник» компании создали на случай, если Китай вторгнется на территорию Тайваня – отношения между странами в настоящее время очень напряженные. Китай считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, Тайвань же называет себя независимым государством. Однако суверенитет Тайваня признают пока лишь около 20 стран мира.

Китай регулярно намекает, что неплохо было бы присоединить Тайвань к себе. Президент Китая Си Цзиньпин (Xi Jinping) выступает за мирное объединение и отказывается прибегать к военному вмешательству. Официальные лица США полагают, что Китай ищет возможность вторгнуться на Тайвань к 2027 г. Тайваньские чиновники пока преуменьшают угрозу неминуемого вторжения, а политики Пекина утверждают, что американские предупреждения о сроках необоснованны.

ASML Если у ASML есть рубильник от тайваньских сканеров, значит, она, в теории, способна контролировать их и в других странах

TSMC – это как раз тайваньская компания, и она готова вывести из строя свое производство, если войска Китая все-таки окажутся на территории Тайваня. Это десятки EUV-сканеров ASML, которые находятся в ее собственности – с 2016 г. ASML поставила тайваньским клиентам свыше 200 сканеров, большую часть которых приобрела именно TSMC.

Почему это так важно

Потенциальный военный конфликт между Тайванем и КНР, при условии если ASML и TSMC приведут свой план в действие, отразится буквально на всем мире. TSMC выпускает чипы для сотен клиентов из десятков стран мира, кроме России – с этой страной она отказывается работать с февраля 2022 г.

В список клиентов TSMC входят AMD, Qualcomm, Nvidia и, конечно же, Apple – процессоры для всей ее современной линейки устройств делает именно TSMC. Более того, только у тайваньского вендора есть полностью отлаженный процесс 3-нанометрового производства микросхем, самый современный на сегодняшний день, и Apple заранее побеспокоилась о том, чтобы арендовать большую часть соответствующих мощностей.

Альтернатива, безусловно найдется, но, вероятно, не сразу. 3-нанометровый техпроцесс есть и у корейской Samsung, но едва ли она сможет выпускать такой же объем микросхем, какой выпускала TSMC, в те же сроки. TSMC по итогам 2023 г. занимала свыше половины мирового рынка контрактного производства чипов.

Следовательно, вторжение КНР может обернуться проблемами с поставкой комплектующих, например, для iPhone. Процессоры AMD тоже могут на какое-то время стать дефицитом. Что важно, Intel тоже является клиентом TSMC, однако выпуск ее процессоров Core от споров азиатских государств не пострадает – у нее немало собственных фабрик в других регионах мира. Впрочем, им под силу максимум 10-нанометровый техпроцесс.

Без США не обошлось

Все перечисленные клиенты TSMC – это американские компании, без единого исключения. ASML испытывает серьезное давление со стороны властей США – те запрещают ей работать с Китаем, и она даже хотела перенести штаб-квартиру из Нидерландов в какую-нибудь другую страну, лишь бы сбросить с себя эти оковы, но голландские власти смогли удержать ее при помощи денег.

Как пишет Bloomberg, «красную кнопку» ASML создавала не без оглядки на США, и она даже поспешила заверить американские власти, что в нужный момент рубильник сработает как надо. Компания заявила, что протестировала его в ходе учений, в которых имитировала свои действия в случае захвата Тайваня Китаем.

Никаких подробностей

ASML и TSMC не стали уточнять, как именно реализован процесс удаленного отключения EUV-сканеров. Но, вполне возможно, речь идет каком-то программном механизме, поскольку, по словам источников Bloomberg, аппаратура ASML требует не только аппаратного, но и программного обслуживания. если первое нужно проводить на месте, то второе вполне можно сделать удаленно.

О готовности вывести из строя производство TSMC ранее заявлял и председатель совета директоров TSMC Марк Лю (Mark Liu). В сентябре 2023 г. в интервью CNN он говорил, что любой захватчик, вторгнувшийся на Тайвань и добравшийся до фабрик TSMC, обнаружит в них лишь непригодное к использованию «железо». «Никто не может контролировать TSMC силой. Если произойдет военное вторжение, завод TSMC будет выведен из строя» (Nobody can control TSMC by force. If there is a military invasion you will render TSMC factory non-operable), – сказал Марк Лю.

К слову, США уже говорили, что нужно взорвать TSMC, если Китай объединится с Тайванем. Как сообщал CNews, эту мысль в конце 2023 г. открыто озвучил бывший американский высокопоставленный чиновник Элбридж Колби (Elbridge Colby).