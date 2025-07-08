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Liu Mark Лью Марк


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Крупнейший в мире производитель микросхем доводит сотрудников-американцев до увольнения, чтобы нанять китайских мигрантов 1
30.10.2024 Intel лишилась колоссальной скидки на производство процессоров из-за невежливых слов гендиректора в адрес TSMC 1
22.10.2024 Крупнейшему производителю чипов в мире не хватает мощностей для удовлетворения бешеного спроса. Он удвоит выпуск по передовой технологии, но этого недостаточно 1
04.06.2024 Крупнейший в мире производитель микросхем чуть не сбежал подальше от Китая и США, но не сумел. Что-то пошло не так 1
21.05.2024 Самая важная в мире компания для производства процессоров решила уничтожить линию по выпуску чипов Apple, AMD и Qualcomm. Все зависит от Китая 1
27.12.2023 Очередной удар по планам США: Samsung и TSMC срывают сроки запуска производства микросхем в Америке 1
08.09.2023 Дефицит передовых GPU продлится еще полтора года. Чипов достаточно, не хватает упаковки 1
25.07.2023 Экономика победила. В Европе отберут $22 млрд у экологов и отдадут производителям чипов из США и с Тайваня 1
09.06.2023 Главный мировой производитель чипов TSMC ввел на фабриках в США казарменные порядки и «брутальную корпоративную культуру» 1
10.06.2020 TSMC заявила о существовании у нее «секретного» 4-нанометрового процессора 1
06.06.2019 Цены на оперативную память ждет невиданный обвал. Производители будут работать в убыток 2
22.01.2019 Цены на оперативную память ожидает обвал 2

Публикаций - 12, упоминаний - 14

Liu Mark и организации, системы, технологии, персоны:

TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 956 10
AMD - Advanced Micro Devices 4338 7
Apple Inc 12323 6
Samsung Electronics 10401 5
Nvidia Corp 3593 5
Intel Corporation 12348 5
Qualcomm Technologies 1859 3
GlobalFoundries - GF 92 3
Huawei 4048 2
MediaTek - Ralink 543 2
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 126 2
OpenAI 276 2
Google LLC 12007 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 410 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 821 1
CXMT - ChangXin Memory Technologies 12 1
Microsoft Corporation 24925 1
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies 262 1
UMC - United Microelectronics Corporation 318 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 274 1
BAE Systems 172 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 132 1
Innolux Corporation - CHIMEI - Chi Mei Optoelectronics - Chi Mei Innolux Corporation - Chi Mei Communication Systems - TPO Displays 65 1
Amazon Inc - Amazon.com 3062 1
Silver Lake Partners - Altera 100 1
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 2
Unsplash 1088 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1205 1
ZF Group - ZF Friedrichshafen AG 6 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1566 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1282 2
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 124 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5616 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1819 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 111 1
Демократическая политическая партия США 117 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8140 7
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4320 6
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21317 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24873 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15562 3
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 901 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11507 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30832 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9620 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2511 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1056 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3945 2
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 90 2
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Deep Ultraviolet, DUV - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 151 2
Электроника - CoWoS - Chip-on-Wafer-on-Substrate - «2,5-мерная» технология упаковки микросхем 4 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1662 1
NAND flash memory - флеш-память 628 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16533 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3351 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9750 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3872 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11979 1
CPU - Central processing unit - Mobile processors - Мобильные процессоры 168 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69168 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21293 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1266 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 558 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2817 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 579 1
Фотобанк - Photobank 182 1
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 77 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2153 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3270 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7123 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1178 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13021 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13992 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7193 2
Intel x86 - архитектура процессора 1921 2
OpenAI ChatGPT 419 2
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 409 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 278 1
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Xi Jinping - Си Цзиньпин 56 1
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Америка Северная - Североамериканский регион 3358 3
США - Калифорния 4687 2
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Россия - РФ - Российская федерация 150620 2
Нидерланды 3569 2
Китай - Пекин - Beijing 1014 2
Южная Корея - Сеул 368 1
Южная Корея - Пхёнтхэк 17 1
Китай - Тайвань - Синьчжу 14 1
Европа 24439 1
Германия - Федеративная Республика 12813 1
Китай - Шанхай 793 1
Германия - Саксония-Анхальт - Магдебург 15 1
Германия - Саксония - Дрезден 101 1
США - Техас 997 1
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США - Калифорния - Сан-Франциско 1421 1
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Италия - Милан 162 1
Китай - Тайнань 13 1
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CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 445 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5080 1
Bloomberg 1334 4
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 529 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5964 3
DRAMeXchange 41 2
Tom’s Hardware 451 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 656 2
EE Times 159 1
DigiTimes - Издание 1316 1
Fortune 208 1
TechSpot 146 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 221 1
TrendForce 118 3
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 1
Counterpoint Research 92 1
Короткая ссылка
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