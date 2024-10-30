Intel лишилась колоссальной скидки на производство процессоров из-за невежливых слов гендиректора в адрес TSMC

Большая ошибка CEO Intel

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) совершил серьезную ошибку, которая стоила легендарному американскому чипмейкеру крайне выгодных условий сотрудничества с крупнейшим контрактным производителем интегральных микросхем в мире – тайваньской TSMC.

По информации источника агентства Reuters, до определенного момента Intel и TSMC пребывали в добрых, почти дружеских отношениях. TSMC по заказу Intel выпускала микросхемы, на производство которых у последней не хватало ресурсов и компетенций. При этом тайваньская компания предоставляла американскому чипмейкеру весьма щедрые скидки на оплату своих услуг.

Пэт Гелсингер несколько раз не особенно лестно в публичном поле отзывался о Тайване, ставя под сомнение надежность представляющих его компаний полупроводниковой отрасли, в связи с текущей геополитической обстановкой.

В частности, в мае 2021 г. он выразил мнение, что «не следует класть все яйца в корзину, которой является тайваньский завод», то есть предостерег от ставки на одного единственного партнера по производству чипов, под которым он, вероятно, подразумевал именно TSMC как наиболее значимого представителя полупроводниковой индустрии Тайваня.

В декабре 2021 г. в ходе выступления на мероприятии Brainstorm Tech summit глава Intel, обращаясь к потенциальным инвесторам, заявил, что «Тайвань не является стабильным местом». Несколькими днями ранее 27 военных летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня.

CEO Intel также критиковал правительство США за предоставление иностранным производителям чипов субсидий на развертывание новых производственных площадок на территории страны. Одним из крупнейших получателей госпомощи такого характера является TSMC, которая работает над созданием сразу нескольких предприятий в Аризоне.

Intel Intel потеряла огромную скидку в 40% от TSMC

Публичная реакция на комментарии Гелсингера со стороны руководства TSMC была спокойной и сдержанной. Председатель TMSC Марк Лю (Mark Liu) подчеркнул, что в компании не принято плохо говорить о других представителях полупроводниковой отрасли. Кроме того, по его мнению, вряд ли многие сочли доводы Гелсингера убедительными. Учредитель TSMC Моррис Чан (Morris Chang) назвал высказывание CEO Intel «слегка грубоватым».

Однако неосторожные слова Гелсингера, по данным источника, все же оказали негативное влияние на взаимоотношения TSMC и Intel, во всяком случае, на уровне бизнеса. Тайваньский гигант якобы лишил своего американского клиента скидки, которая могла достигать 40%. В результате Intel пришлось платить полную цену за услуги по производству чипов на мощностях TSMC по норме 3 нм – около $23 тыс. за одну кремниевую пластину. Это не могло не отразиться на норме прибыли, получаемой Intel от продажи продукции, основанной на этом техпроцессе.

Судя по последующим комментариям представителей TSMC, отношения партнеров пострадали и на межличностном уровне. Моррис Чан, к примеру, впоследствии усомнился в способности Гелсингера вернуть Intel былое величие ввиду его пожилого возраста.

В публичном же поле, по сообщению Reuters, в TSMC называют Intel «важным клиентом», а в Intel TSMC – «важным партнером», с которым у нее «здоровые деловые отношения».

Спасение Intel пошло не по плану?

Пэт Гелсингер – настоящий ветеран Intel. Он присоединился к компании в 1979 г. и за 30 лет карьеры (он покинул Intel в 2009 г.) занимал в ней самые разные руководящие посты, в том числе и должность главного технического директора (CTO).

Гелсингер вернулся к руководству компанией в феврале 2021 г., сменив на посту CEO Роберта Свона (Robert Swan), бывшего-финдиректора Intel. Данная перестановка вызвала одобрение инвесторов и способствовала росту капитализации компании. Под руководством Свона корпорация значительно ослабила свои позиции на рынке, в частности, по сути потеряв одного из важнейших партнеров – калифорнийскую Apple. «Яблочные» отказались от использования процессоров Intel в своих компьютерах и выкупили у чипмейкера часть бизнеса по производству модемов для мобильных устройств. Сделка, как выяснилось позже, оказалась крайне невыгодной.

В июле 2020 г. CNews писал о том, что TSMC обогнала Intel по рыночной капитализации и стала мировым лидером в сегменте контрактного производства полупроводников, заняв почти 52% рынка.

Под руководством вернувшегося Гелсингера Intel разработала стратегию по своему восстановлению, получившую название IDM (integrated device manufacturing) 2.0. Как сообщал CNews, компания рассчитывала построить два новых завода за три года и $20 млрд, перейти на семинанометровый техпроцесс в 2023 г. и заключить партнерства с множеством крупных производителей чипов, которые помогут ей в выпуске ее собственных процессоров.

В июле 2021 г. Intel представила амбициозную дорожную карту развития технологий производства микропроцессоров до 2025 г., Компания планировала в течение четырех лет догнать и перегнать TSMC, для этого внедрив фотолитографию в глубоком ультрафиолете (EUV) и перейдя к ангстремным полупроводниковым технологиям.

На фоне колоссальных кадровых проблем Intel при Гелсингере взялась собирать «старую гвардию» и усиливаться другими ценными специалистами. Так, в июле 2021 г. в компанию вернулась ее ветеран Шломит Вайс (Shlomit Weiss), отдавшая Intel 28 лет своей жизни и создавшая известную и популярную линейку процессоров Sandy Bridge. В октябре 2021 г. Бывший директор подразделения высокопроизводительных GPU в AMD Оги Бркич (Ogi Brkic) стал вице-президентом Intel. Он, как сообщал CNews, занимается разработкой графических процессоров. Месяцем ранее Intel усилилась еще двумя бывшими сотрудниками AMD, отвечавшими в компании за GPU. В ноябре 2021 г. стало известно о том, что Intel выплатит $125 млн тайваньской Via за переход команды ее «дочки» Centaur, которая занимается разработкой x86-совместимых процессоров, в стан американского чипмейкера.

В августе 2024 г. Intel опубликовала финансовый отчет за II квартал 2024 г. (1 апреля – 30 июня), согласно которому совокупная выручка компании составила $12,8 млрд – на 1% меньше, нежели годом ранее, и ниже прогнозов аналитиков – они ожидали выручку в размере $12,94 млрд. От чистой прибыли около $1,5 млрд, которую Intel демонстрировала во второй четверти 2023 г., не осталось и следа – отчетный период она завершила с огромным убытком даже большего размера – $1,61 млрд.

Компания также заявила о крупномасштабном сокращении штата. Ей придется уволить 15 тыс. человек, а это около 15% всех ее сотрудников.

Кроме того, Intel распродает непрофильные активы и отказывается от некоторых проектов по расширению производственных мощностей за рубежом, тем самым рассчитывая сократить капитальные расходы.

Акции Intel дешевеют с начала 2024 г. Впрочем, в сентябре они несколько прибавили в цене на фоне новостей о заключении контракта с Amazon на выпуск кастомных чипов, продажи части доли в Altera и участии в выполнении заказа Пентагона на $3,5 млрд в рамках госпрограммы по обеспечению национальной безопасности. Тем не менее по состоянию на 30 октября 2024 г. капитализация Intel уменьшилась на 50% относительно января 2024 г.

Не слишком гладко, по всей видимости, протекает внедрение в Intel нового технологического процесса 18A. В сентябре 2024 г. чипмейкер заявил о том, что у него готовы инструменты, предназначенные для разработки чипов под 18A (Digital Design Kit; DDK), а производство по этой норме стартует в 2025 г. Однако источник Reuters в компании – поставщике Intel утверждает, что доступа к этим инструментам у партнеров до сих пор не имеется, как и физического доступа к предприятиям Intel. Таким образом, массовое производство миксрохем в соответствии с техпроцессом 18A вряд ли начнется раньше 2026 г.