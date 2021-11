Intel покупает за $125 млн команду разработчиков у своего конкурента

Специалисты Centaur меняют место работы

Корпорация Intel заплатит $125 млн за переход в ее штат сотрудников подразделения тайваньского чипмейкера Via Technologies, которое занимается разработкой процессоров на базе архитектуры x86 и является ее формальным конкурентом. Об этом сообщило издание The Register со ссылкой на анонс, сделанный от имени Via на официальном сайте Тайваньской фондовой биржи.

Некоторые сотрудники Centaur Technology (на 100% принадлежит Via) перейдут на работу в Intel. Источник не уточняет прочие детали соглашения между компаниями, в том числе количество вовлеченных в «трансфер» специалистов и их роли в Centaur. По сообщению тайваньской газеты United Daily News (UDN), финансовый директор Чен Баохуэй (Chen Baohui), комментируя сделку, подчеркнул, что она не предполагает передачу Intel материальных активов или прав на интеллектуальную собственность, принадлежащих Centaur. Она также не означает ликвидацию компании.

Via купила Centaur в 1999 г. за $51 млн с целью наладить разработку x86-совместимых процессоров и навязать конкурентную борьбу тогдашнему безоговорочному лидеру отрасли – корпорации Intel. Привлечь внимание клиентов, как отмечает The Register, компания рассчитывала за счет более дешевых и энергоэффективных чипов с расчетом на выход на рынок встраиваемых систем.

Intel «покупает» команду разработчиков x86-чипов Via

По оценке источника, добиться поставленных целей Via в полной мере не удалось – рыночная доля компании не превышала 2%.

Зачем это Intel

The Register предполагает, что Intel таким образом хочет усилить свои команды, которые заняты в разработке гибридных процессоров, то есть несущих несколько элементов (например, ядер) на основе различных архитектур.

К примеру, компания продолжает работу над анонсированным в 2019 г. ускорителем графики (GPU) Ponte Vecchio (архитектура Intel Xe HPC), ориентированным на использование в ЦОДах для высокопроизводительных вычислений и машинного обучения. Ponte Vecchio будет производиться в соответствии с 7-нанометровым техпроцессом и состоять из нескольких «плиток» (Tiles) – отдельных компонентов GPU.

Кроме того, в конце октября 2021 г. Intel выпустила линейку десктопных чипов Alder Lake, в которых, как и в ARM-процессорах, ядра сгруппированы в кластеры и разделены на высокопроизводительные и энергоэффективные.

Согласно результатам опроса, проведенного в конце сентября 2021 г. Ассоциацией по разработке электронных коммуникаций (IPC), чипмейкеры все чаще испытывают колоссальные трудности с поиском квалифицированной рабочей силы. Проблема кадрового голода так или иначе затронула около 80% мировых производителей электроники.

Метаморфозы сайта и гибридный чип Centaur

Примечательно, что по состоянию на 8 ноября 2021 г. официальный сайт Centaur (centtech.com) не функционирует – его посетители могут наблюдать надпись: «Сайт находится в разработке» (Website is Under Construction) на синем фоне и логотип компании. Однако еще в конце июля 2021 г. веб-ресурс был полностью работоспособным. Его «снимок» доступен через сервис Wayback Machine.

Сайт Centaur на реконструкции

Более того, на сайте можно было обнаружить презентацию последней разработки компании – «первого в отрасли высокопроизводительного ИИ-сопроцессора для глубинного обучения, интегрированного в x86-процессор серверного класса».

Согласно архивным данным, сопроцессор (CT-AIC) Centaur обеспечивает 20 тера-операций в секунду (TOPS), с низким уровнем задержек при выполнении любых операций, связанных с ИИ. Для сравнения: один из самых «продвинутых» графических процессоров для дата-центров Nvidia Tesla V100 может похвастаться производительностью до 100 TOPS.

Какие технологии помогут разработчикам цифровизировать Москву Инновации и стартапы

Непосредственно процессор, которому «ассистирует» CT-AIC, включает восемь высокопроизводительных x86-ядер с поддержкой новейших наборов x86-инструкций (в том числе AVX 512), которые используются Intel, а также уникальных команд для быстрой передачи ИИ-данных.

Процессор для пограничных серверов

Гибридный процессор Centaur позиционируется в презентации как решение для пограничных (edge) серверов, то есть компьютеров-посредников между конечным потребителем данных и исходным их хранилищем, которые, в частности, используются для оптимизации доставки контента.

Такие машины, например, применяет сервис по защите интернет-ресурсов Cloudflare. В сентябре 2021 г. CNews писал, что компания развернет очередное поколение собственных edge-серверов на базе процессоров AMD Epyc Rome. Решение Intel – процессоры Xeon Scalable третьего поколения – не устроили Cloudflare по показателю энергоэффективности.

Несколько фактов о Via

Via Technologies была основана в 1987 г. в США, и в течение многих лет выпускала как собственные процессоры, так и чипсеты для решений Intel и AMD, чем вызывала недовольство этих компаний.

В феврале 2020 г. стало известно, что Via готовит новый х86-процессор для глобального рынка. Ожидалось, что он будет выпускаться по 16-нанометровой топологии и станет первым ее полноценным процессором для сокета за 15 лет. Разработкой чипа должна была заниматься Centaur.

В 2013 г. Via и городская администрацией Шанхая (КНР) организовали совместное предприятие Zhaoxin (Shanghai Zhaoxin Semiconductor), которая взялась за разработку процессоров для внутреннего китайского рынка.

В апреле 2020 г. Zhaoxin представила x86-совместимый процессор KaiXian KX-U6780A, который в ряде тестов продемонстрировал производительность на уровне Intel Core i5 седьмого поколения и AMD Ryzen 3000. Позднее, в сентябре 2021 г., китайский производитель компьютеров Beelink выпустил неттоп базового уровня на основе данного процессора.

СП также имеет разработки в области графических ускорителей. Так, в апреле 2021 г. сообщалось, что в 2018-2020 гг. компания работала над GPU для дата-центров под брендом Big Island, который окрестили конкурентом AMD MI100 и Nvidia A100.