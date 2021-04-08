Спецпроекты

Китайцы создали видеокарту мощнее недавних чипов Nvidia и AMD

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Via, в прошлом один из крупнейших производителей процессоров, разработала профессиональный 7-нанометровый видеоускоритель для HPC, машинного обучения и других областей применения. Это прямой конкурент AMD MI100 и Nvidia A100, и в ряде вычислений творение Via заметно обходит их по производительности.

Супервидеокарта Via

Компания Via, в далеком прошлом основной конкурент Intel и AMD на рынке процессоров, готовится отобрать у Nvidia и AMD значительную часть рынка видеокарт. У нее готов собственный графический чип общего назначения (General-purpose computing on graphics processing units, GPGPU), способный обогнать по производительности топовые разработки этих компаний. С Intel в этом сегменте Via не соревнуется, поскольку Intel хоть и вернулась на рынок видеокарт спустя многие годы, но ничего привлекающего внимание предложить пока не может.

Новый чип Via получил кодовое название Big Island, и не исключено, что в будущем он станет частью одноименной серии ускорителей. Он отвечает современным требованиям к производству GPU, так как выпускается по 7-нанометровому процессору (этим занимается тайваньская TSMC, с конвейеров которой также сходят чипы AMD и Nvidia). Процессор будет выпущен под брендом Zhaoxin, принадлежащим одноименному совместному предприятию, основанному в 2013 г. Via и властями Шанхая (Китай).

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Упустив рынок процессоров, Via хочет захватить сегмент видеоускорителей

Разработкой Big Island компания Via в составе совместного предприятия с китайскими властями занималась в период с 2018 по 2020 гг. Чип использует упаковку 2.5D CoWoS и содержит не менее 24 млрд транзисторов. Так же, как и аналогичные разработки AMD и Nvidia, Big Island получил 32 ГБ высокоскоростной памяти HBM2 (пропускная способность 1,2 ТБ в секунду) и стал совместимым со стандартом PCIe 4.0.

Сравнение производительности

По информации портала TechSpot, чип Big Island не предназначен для использования в обычных компьютерах и не подойдет для видеоигр и других развлечений. Вместо этого он ориентирован на использование в машинном обучении, высокопроизводительных вычислениях (high performance computing, HPC), медицинских исследованиях и системах безопасности.

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Via уверена, что ее видеочип лучше аналогов Nvidia и AMD

Это означает, что сравнивать его нужно не с Radeon и GeForce, видеокартами для ноутбуков и настольных ПК, а специализированными решениями Nvidia и AMD для HPC и других перечисленных отраслей. У Nvidia для этого есть ускоритель А100, у AMD – Instinct MI100.

Заявленная разработчиком производительность китайского GPGPU кажется впечатляющей. Например, при вычислениях FP16 (с половинной точностью) чип может выдать 147 терафлопс, что значительно лучше Nvidia F100 с его 78 терафлопсами. До AMD MI100 с 184,6 терафлопс китайская разработка немного недотянула.

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Nvidia A100

Что касается возможностей при вычислениях FP32, Big Island должен обеспечивать до 37 терафлопс, что выше, чем у A100 и MI100, которые предлагают 19,5 и 23,1 терафлопс соответственно.

Сроков нет

Разработчики сообщили, что Big Island не только быстрее конкурентов в ряде вычислений, но и потребляет меньше энергии (300 Вт) в сравнении с ними. Также в их заявлении говорится о более низкой на их фоне цене.

Не преминули создатели чипа сравнить его и с продукцией китайских компаний. По их подсчетам, потенциал коммерческого использования Big Island на один-два года опережает возможности «отечественных аналогов». О каких именно разработках идет речь, они уточнять не стали.

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У Via явно большие планы по распространению своего нового творения

О сроках начала массового производства чипа в Zhaoxin не сообщают. Точные цены итоговой продукции тоже остаются неизвестными.

Уйти, чтобы вернуться

В недалеком прошлом компания Via, основанная в 1987 г., была одним из трех основных игроков на рынке процессоров и чипсетов наряду с Intel и AMD. Она составляла им серьезную конкуренцию и даже выпускала собственные наборы системной логики (чипсеты) для решений Intel и AMD, чем вызывала недовольство этих компаний.

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Интеграция

Пик популярности продукции Via в компьютерном сегменте пришелся на 90-е годы XX века и на начало XXI века, и она действительно представляла настолько серьезную угрозу своим конкурентам, что Intel пошла на хитрость и решила бороться с ней не выпуском более интересных продуктов, а судебными исками. К примеру, в сентябре 2001 г. она обратилась в суд с жалобой на Via за нарушение ее патентных прав, стремясь добиться вытеснения с рынка нового чипсета Via для Pentium 4.

Реакция Via последовала быстро – компания выступила с ответным иском, заявив, что 845 чипсет Intel под процессор P4 нарушает ее права на интеллектуальную собственность.

По состоянию на апрель 2021 г. Via по-прежнему существует. Она занимается разработкой процессоров в рамках совместного с властями Шанхая предприятия Zhaoxin. Например, в апреле 2020 г. в составе этой компании Via анонсировала процессор KaiXian KX-U6780A для настольных ПК, по производительности сравнимый с AMD Ryzen 3 3000 и Intel Core i5 седьмого поколения. Соревноваться с более современными моделями ему мешают устаревший техпроцесс (16 нанометров) и отсутствие ряда современных технологий, но это лишь один из первых опытов Via за последние несколько лет по созданию процессоров именно для потребительского сегмента.

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Процессор KaiXian KX-U6780A

На разработки Via обращают внимание крупные производители компьютерной техники. Например, в мае 2020 г. китайский процессор KaiXian KX-U6780A стал основой настольного ПК 268 Pro G1 MT американской компании HP.

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Полноразмерный десктоп HP на базе KaiXian KX-U6780A

Это полноценный х86-десктоп с возможностью самостоятельного расширения объема оперативной памяти, установки дискретной видеокарты и замены жесткого диска. Компьютер получил поддержку до 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4-2666 и широкий выбор накопителей – 3,5-дюймовый SATA-винчестер объемом от 500 ГБ до 2 ТБ или 2,5-дюймовый SSD-драйв емкостью 128 или 256 ГБ, тоже подключаемый по SATA. На системной плате компьютера предусмотрен слот М.2 для более скоростных SSD емкостью от 128 до 512 ГБ, плюс есть опция в виде дискретной видеокарты AMD Radeon R7 430 с 2 ГБ собственной памяти. При ее отсутствии графику будет обрабатывать встроенное в процессор решение ZhaoXin C960.

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