Китайцы создали видеокарту мощнее недавних чипов Nvidia и AMD
Via, в прошлом один из крупнейших производителей процессоров, разработала профессиональный 7-нанометровый видеоускоритель для HPC, машинного обучения и других областей применения. Это прямой конкурент AMD MI100 и Nvidia A100, и в ряде вычислений творение Via заметно обходит их по производительности.
Супервидеокарта Via
Компания Via, в далеком прошлом основной конкурент Intel и AMD на рынке процессоров, готовится отобрать у Nvidia и AMD значительную часть рынка видеокарт. У нее готов собственный графический чип общего назначения (General-purpose computing on graphics processing units, GPGPU), способный обогнать по производительности топовые разработки этих компаний. С Intel в этом сегменте Via не соревнуется, поскольку Intel хоть и вернулась на рынок видеокарт спустя многие годы, но ничего привлекающего внимание предложить пока не может.
Новый чип Via получил кодовое название Big Island, и не исключено, что в будущем он станет частью одноименной серии ускорителей. Он отвечает современным требованиям к производству GPU, так как выпускается по 7-нанометровому процессору (этим занимается тайваньская TSMC, с конвейеров которой также сходят чипы AMD и Nvidia). Процессор будет выпущен под брендом Zhaoxin, принадлежащим одноименному совместному предприятию, основанному в 2013 г. Via и властями Шанхая (Китай).
Разработкой Big Island компания Via в составе совместного предприятия с китайскими властями занималась в период с 2018 по 2020 гг. Чип использует упаковку 2.5D CoWoS и содержит не менее 24 млрд транзисторов. Так же, как и аналогичные разработки AMD и Nvidia, Big Island получил 32 ГБ высокоскоростной памяти HBM2 (пропускная способность 1,2 ТБ в секунду) и стал совместимым со стандартом PCIe 4.0.
Сравнение производительности
По информации портала TechSpot, чип Big Island не предназначен для использования в обычных компьютерах и не подойдет для видеоигр и других развлечений. Вместо этого он ориентирован на использование в машинном обучении, высокопроизводительных вычислениях (high performance computing, HPC), медицинских исследованиях и системах безопасности.
Это означает, что сравнивать его нужно не с Radeon и GeForce, видеокартами для ноутбуков и настольных ПК, а специализированными решениями Nvidia и AMD для HPC и других перечисленных отраслей. У Nvidia для этого есть ускоритель А100, у AMD – Instinct MI100.
Заявленная разработчиком производительность китайского GPGPU кажется впечатляющей. Например, при вычислениях FP16 (с половинной точностью) чип может выдать 147 терафлопс, что значительно лучше Nvidia F100 с его 78 терафлопсами. До AMD MI100 с 184,6 терафлопс китайская разработка немного недотянула.
Что касается возможностей при вычислениях FP32, Big Island должен обеспечивать до 37 терафлопс, что выше, чем у A100 и MI100, которые предлагают 19,5 и 23,1 терафлопс соответственно.
Сроков нет
Разработчики сообщили, что Big Island не только быстрее конкурентов в ряде вычислений, но и потребляет меньше энергии (300 Вт) в сравнении с ними. Также в их заявлении говорится о более низкой на их фоне цене.
Не преминули создатели чипа сравнить его и с продукцией китайских компаний. По их подсчетам, потенциал коммерческого использования Big Island на один-два года опережает возможности «отечественных аналогов». О каких именно разработках идет речь, они уточнять не стали.
О сроках начала массового производства чипа в Zhaoxin не сообщают. Точные цены итоговой продукции тоже остаются неизвестными.
Уйти, чтобы вернуться
В недалеком прошлом компания Via, основанная в 1987 г., была одним из трех основных игроков на рынке процессоров и чипсетов наряду с Intel и AMD. Она составляла им серьезную конкуренцию и даже выпускала собственные наборы системной логики (чипсеты) для решений Intel и AMD, чем вызывала недовольство этих компаний.
Пик популярности продукции Via в компьютерном сегменте пришелся на 90-е годы XX века и на начало XXI века, и она действительно представляла настолько серьезную угрозу своим конкурентам, что Intel пошла на хитрость и решила бороться с ней не выпуском более интересных продуктов, а судебными исками. К примеру, в сентябре 2001 г. она обратилась в суд с жалобой на Via за нарушение ее патентных прав, стремясь добиться вытеснения с рынка нового чипсета Via для Pentium 4.
Реакция Via последовала быстро – компания выступила с ответным иском, заявив, что 845 чипсет Intel под процессор P4 нарушает ее права на интеллектуальную собственность.
По состоянию на апрель 2021 г. Via по-прежнему существует. Она занимается разработкой процессоров в рамках совместного с властями Шанхая предприятия Zhaoxin. Например, в апреле 2020 г. в составе этой компании Via анонсировала процессор KaiXian KX-U6780A для настольных ПК, по производительности сравнимый с AMD Ryzen 3 3000 и Intel Core i5 седьмого поколения. Соревноваться с более современными моделями ему мешают устаревший техпроцесс (16 нанометров) и отсутствие ряда современных технологий, но это лишь один из первых опытов Via за последние несколько лет по созданию процессоров именно для потребительского сегмента.
На разработки Via обращают внимание крупные производители компьютерной техники. Например, в мае 2020 г. китайский процессор KaiXian KX-U6780A стал основой настольного ПК 268 Pro G1 MT американской компании HP.
Это полноценный х86-десктоп с возможностью самостоятельного расширения объема оперативной памяти, установки дискретной видеокарты и замены жесткого диска. Компьютер получил поддержку до 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4-2666 и широкий выбор накопителей – 3,5-дюймовый SATA-винчестер объемом от 500 ГБ до 2 ТБ или 2,5-дюймовый SSD-драйв емкостью 128 или 256 ГБ, тоже подключаемый по SATA. На системной плате компьютера предусмотрен слот М.2 для более скоростных SSD емкостью от 128 до 512 ГБ, плюс есть опция в виде дискретной видеокарты AMD Radeon R7 430 с 2 ГБ собственной памяти. При ее отсутствии графику будет обрабатывать встроенное в процессор решение ZhaoXin C960.