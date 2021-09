Выпущен крошечный ПК на таинственном процессоре китайской разработки

Известный китайский производитель компьютеров Beelink выпустил неттоп на базе процессора Zhaoxin KaiXian KX-6640MA. За этим чипом стоит компания Via, некогда один из крупнейших разработчиков CPU, не уступавший Intel и AMD. Сейчас Via контролирует СП Zhaoxin, созданное с властями Китая. Новый неттоп Beelink относится базовому уровню и стоит в пределах $270.

Китайский неттоп с «национальным» процессором

Компания Beelink, китайский производитель компактных ПК на процессорах Intel и AMD, анонсировала новую модель нептопа LZX с китайским процессором Zhaoxin KaiXian KX-6640MA внутри. За его разработку отвечала компания Via, в прошлом серьезный конкурент AMD и Intel на рынке CPU для компьютеров и ноутбуков. Вокруг Zhaoxin есть ореол таинственности. Компания, в частности, не афиширует свою связь с Via и пока не стремится на международный рынок, плюс она очень редко раскрывает свои планы на будущее и не уточняет, кто еще, помимо Via, помогает ей в разработке процессоров.

KaiXian KX-U6780A – это 64-битный х86-совместимый процессор. Компания Zhaoxin – это совместное предприятие Via и властей Шанхая (Китай), основанное в 2013 г.

Один из немногих неттопов, внутри которого нет ничего от Intel или AMD

О международном релизе неттопа Beelink LZX речи пока не идет, пишет портал TechSpot. На момент публикации материала он был доступен лишь в Индонезии по цене около $270 (19,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 13 сентября 2021 г.), предлагая покупателям широкие возможности апгрейда и активную систему охлаждения.

Основные характеристики процессора

По заявлениям Zhaoxin, процессор KaiXian KX-6640MA имеет восемь ядер с частотой от 2,1 до 2,6 ГГц и встроенную видеоподсистему C-960, возможностей которой хватает на воспроизведение 4К-видео. Тепловыделение (TDP) чипа не превышает 25 Вт, а сам он производится по не самой современной 16-нанометровой топологии.

Несмотря на отсутствие современных компонентов, детище Zhaoxin не уступает недавним чипам Intel

KX-6640MA поставляется с 2 МБ кэша второго уровня (кэша L3 у него нет). Поддержка многопоточности здесь тоже отсутствует. По своей производительности он находится на уровне Intel Core i3 пятого поколения, а в одноядерном режиме ему вполне по силам догнать своего «старшего брата» - KX-U6780A.

Разборка Beelink LZX. Тест в бенчмарках

Премьера KX-U6780A, как сообщал CNews, состоялась в апреле 2020 г. В основе процессора лежит архитектура LuJiaZui, «эволюционировавшая» из другой архитектуры Via – WuDaoKou. По своим возможностям KX-U6780A не уступает Intel Core i3-7100 или AMD Ryzen 3 3200G.

Возможности апгрейда

По умолчанию Beelink LZX поставляется с 8 ГБ оперативной памяти DDR4 в виде одной планки SODIMM. Несмотря на свои размеры, неттоп позволяет установить две такие планки суммарным объемом до 64 ГБ или по 32 ГБ каждая.

Beelink LZX можно превратить в многотерабайтное хранилище данных

Дисковая подсистема китайского компьютера в базовой комплектации представлена 256-гигабайтным SSD в формате М.2 размером 2280 с поддержкой NVMe. Пользователь волен установить более емкий накопитель, к тому же в компьютере предусмотрен дополнительный разъем M.2 под еще один SSD 2280, но уже без поддержки NVMe. Дополнительно в наличии есть место под 2,5-дюймовый жесткий диск с подключением по SATA.

Доступ к накопителям и оперативной памяти открывается при снятии нижней крышки корпуса, что упрощает их замену. Апгрейд процессора в неттопе не предусмотрен.

Интерфейсы и операционная система

Beelink LZX относится к настольным ПК начального по современным меркам уровня. Тем не менее, производитель не поскупился на порты для него, разместив в нем, к примеру, шесть полноразмерных USB 3.0.

В неттопе имеются два выхода HDMI 2.0 для подключения мониторов, пара гигабитных Ethernet и современные модули беспроводной связи. Даже в начальной комплектации доступны Bluetooth 4 и Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5).

Почти все интерфейсы здесь выведены на тыльную грань корпуса

С завода Beelink LZX поставляется с операционной системой UOS (Unity Operating System). Ее создавала компания Union Tech.

UOS – это национальный китайский дистрибутив Linux, базирующийся на другом дистрибутиве из Поднебесной – Deepin. Первая бета-версия UOS увидела свет в декабре 2019 г. В январе 2021 г. Union Tech объявила о первом стабильном релизе ОС.

При разработке UOS специалисты Union Tech ориентируются в первую очередь на китайское «железо». В декабре 2019 г. UOS обучили работе с китайскими процессорами производства компании Zhaoxin – настольную версию системы запустили на чипе Kaixian KX-6000, а серверная заработала на Kaisheng KH-30000.

О возможности установки на LZX других операционных систем Beelink не сообщает.

Как Via связалась с Китаем

Совместное предприятие Via и властей Шанхая существует с 2013 г. Сама же Via была основана намного раньше, в 1987 г. В течение многих лет она занималась выпуском процессоров под собственным брендом, а также чипсетов для решений Intel и AMD, чем нередко вызывала недовольство этих компаний.

Via планомерно наращивала свою долю на рынке процессоров для ПК за счет долей Intel и AMD. В настоящее время компания на мировой арене не играет, и в этом есть немалая «заслуга» Intel.

По мере того, как Via постепенно наращивала свою долю мирового процессорного рынка, Intel предпринимала различные меры в стремлении уничтожить ее, и даже неоднократно прибегала к помощи судебной власти. К примеру, в сентябре 2001 г. она подала против Via иск о нарушении патентных прав, стремясь добиться вытеснения с рынка нового чипсета Via для Pentium 4.

Реакция Via последовала быстро – компания выступила с ответным иском, заявив, что 845 чипсет Intel под процессор P4 нарушает ее права на интеллектуальную собственность. Тем не менее, в начале XXI века спрос на продукцию Via стал резко падать, пока не остановился на нулевой отметке. Совместное предприятие с Китаем стало для нее возможностью вернуться на рынок CPU, пусть и не на международный.