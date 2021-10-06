У Intel колоссальная проблема с кадрами. Процессоры производят вчерашние школьники

Intel нанимает на работу выпускников школ, едва поступивших в колледж, пытаясь справиться с нехваткой кадров. В компании даже трудится несостоявшийся медбрат. Подобное практикуют и другие ИТ-компании, вынужденные идти на такие меры, будучи не в силах переманить к себе опытных специалистов с высшим образованием.

Как Intel комплектует штат

Компания Intel столкнулась с колоссальным дефицитом кадров, настолько большим, что ей приходится нанимать «специалистов» без высшего образования и студентов начальных курсов колледжей. Как пишет портал The Oregonian, если у кандидата на вакансию будет лишь аттестат об окончании средней школы, этого уже будет достаточно для работы в Intel.

Такое положение дел является следствием активного развития компании. Intel строит два новых завода и собирается вложить $3 млрд в модернизацию своей фабрики в Хиллсборо (Орегон, США). Это подразумевает создание новых рабочих мест и выливающуюся из этого нехватку персонала.

Желая как можно быстрее укомплектовать штат, Intel идет на разные меры привлечения внимания потенциальных работников. В частности, она даже начала давать рекламу на телевидении во время передачи Sunday Night Football, одном из самых популярных в Орегоне ТВ-шоу.

В рекламных роликах, пишет Business Insider, действительно фигурировали вакансии, для которых требовался лишь школьный аттестат. Представитель Intel Элли Акопян (Elly Akopyan) поспешила уточнить изданию, что такая реклама была разработана специально для того, чтобы показать, что работа в Intel доступна большинству людей, а не только опытным ИТ-специалистам.

Под таким костюмом может скрываться новоиспеченный первокурсник колледжа

«Я думаю, что у многих людей сложилось неправильное представление о том, что Intel – это черный ящик или, что Intel нанимает только специалистов со степенью магистра или доктора наук», – сказала Элли Акопян. По ее словам, рекламная кампания Intel направлена на то, чтобы развенчать тайну производства микросхем и дать понять, что это работа, с которой может справиться каждый.

Одной рекламы недостаточно

Не надеясь на одну только рекламу, Intel регулярно обзванивает учебные заведения Орегона в поисках студентов, готовых работать на нее. «Почти каждые две недели мне звонят и говорят, что могут нанять 100 человек прямо сейчас», – сообщил изданию Эрик Киршнер (Eric Kirchner), заведующий кафедрой микроэлектроники в Портлендском общественном колледже (Portland Community College).

Справедливости ради следует отметить, что подобные звонки поступают Киршнеру (и, вероятно, сотрудникам других учебных заведений) не только от Intel. С его слов, другие компании не скрывают, что нуждаются в рабочей силе, поскольку нехватка кадров сдерживает производство. Intel же не говорит о таком в открытую.

Процессоры Intel производит несостоявшийся медбрат

В числе студентов, работающих на Intel, есть Остин Робертсон (Austin Robertson), долгое время мечтавший работать медбратом. Окончив школу семь лет назад, он начал обучаться этой профессии, но, потратив на учебу несколько лет жизни, понял, что не хочет работать в ранее интересовавшей его сфере.

Он поступил в Портлендский общественный колледж, где на него и вышла Intel. Она наняла его даже несмотря на то, что Робертсон ходит на занятия с перерывами. На момент публикации материала он уже более двух месяцев работал на нее в должности техника и пытался совмещать работу с учебой.

Остается добавить, что на октябрь 2021 г. в глобальном штате Intel числилось порядка 21 тыс. человек. Как пишет The Oregonian, лишь около 10% из них имеют докторскую степень.

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Intel нанимает не только студентов, но и ветеранов ИТ-индустрии. В июле 2021 г. CNews писал, что в компанию вернулась ее ветеран Шломит Вайс (Shlomit Weiss), проработавшая в ней 28 лет и создавшая известную и популярную линейку процессоров Sandy Bridge. За последние несколько месяцев штат компании пополнили еще два специалиста, работавшие на нее десятками лет.

Не Intel единой

В Орегоне широко развито техническое производство. Нехватка кадров – это проблема многих местных компаний, и не только Intel научилась закрывать бреши в штатном расписании за счет вчерашних школьников.

The Oregonian привел в пример еще одну компанию – поставщика оборудования для производства кремниевых пластин Lam Research. За последние полтора года она открыла 1000 новых рабочих мест в своем кампусе в Туалатине (Орегон, США) и планирует нанять еще 300 сотрудников для открытия новой фабрики в соседнем Шервуде осенью 2021 г.

Чтобы решить проблему с нехваткой сотрудников, Lam Research наняла студентов-электронщиков, обучающихся на первом курсе Портлендского муниципального колледжа. Они работают по принципу частичной занятости, то есть находятся на рабочем месте неполный рабочий день, чтобы у них оставалось время на учебу.

Сотрудники «на вырост»

ИТ-компании прибегают к найму студентов, в том числе, и потому, что специалистов, уже имеющие багаж знаний и внушительный опыт работы и при этом ищущих работу, почти нет. На этом фоне компании начинают взращивать собственных специалистов, нанимая их еще на этапе обучения.

Производители электроники утверждают, что требуется около двух месяцев на найм нового сотрудника и обучение его азам работы. Плюс нужен еще, по меньшей мере, год, чтобы этот работник получил полную квалификацию.

Подобным занимается, к примеру, компания Silicon Forest Electronics. «Мы прибегаем к найму неопытных сотрудников и тратим немало времени на их обучение в надежде, что в будущем сможем сделать их них специалистов. Но такие работники далеко не сразу становятся эффективными», – сказал Фрэнк Николс (Frank Nichols), основатель Silicon Forest Electronics.