Главный мировой производитель чипов TSMC ввел на фабриках в США казарменные порядки и «брутальную корпоративную культуру»

Тяжкий труд на производстве чипов

Сотрудники североамериканских предприятий тайваньского производителя интегральных микросхем TSMC крайне недовольны условиями работы в компании, пишет Tom’s Hardware со ссылкой на Fortune.

Персонал фабрик TSMC в США оставляет массу негативных анонимных отзывов на различных интернет-площадке, в частности, на Glassdoor, где рейтинг одобрения компании составляет 27%. Для сравнения: в случае с Intel данный показатель находится на уровне 85%.

Glassdoor – популярный веб-сайт, на котором бывшие или действующие сотрудники различных организаций публикуют обзоры и выставляют оценки своему работодателю.

Среди наиболее часто встречающихся претензий в адрес компании: высокая нагрузка; плохая подготовка кадров; долгий рабочий день; завышенные требования, предъявляемые начальством к подчиненным; ограничения на количество перерывов; жесткие требования к дисциплине, напоминающие армейские. Кроме того, поработавшие в TSMC граждане США жалуются на ощущение стресса и невозможность поддержания баланса между работой и жизнью. По мнению одного из комментаторов, работа на предприятиях тайваньского чипмейкера подходит только людям, не состоящим в браке или романтических отношениях.

Фото: https://www.tsmc.com/ Корпоративная культура TSMC повергла американцев в шок

В отчете Fortune отдельно отмечены наиболее яркие из описанных сотрудниками TSMC проявлений «брутальной» корпоративной культуры. 12-часовой рабочий день в компании якобы считается нормой, как и необходимость отсыпаться после долго рабочего дня непосредственно в офисе на протяжении месяца.

TSMC – крупнейший в мире контрактный производитель полупроводниковой продукции по показателю выручки. Согласно данным аналитической компании TrendForce, в IV квартале 2022 г. на долю тайваньского чипмейкера приходилось 58,5% от совокупной выручки участников рынка услуг по выпуску интегральных микросхем.



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Председатель совета директоров TSMC Марк Лю (Mark Liu) на анонимную критику со стороны североамериканского персонала компании отреагировал достаточно резко.

«Тем, кто не желает работать посменно, не следует стремиться в [полупроводниковую] отрасль. Здесь нужно не только иметь желание хорошо зарабатывать, но и всерьез увлекаться [полупроводниками]», – приводит слова Лю издание Focus Taiwan.

По его словам, в действительности американцам в TSMC приходится относительно легко – особенно, по сравнению с тем, в каких условиях вынуждены работать тайваньцы. Он также подчеркнул свою готовность обсуждать потенциальные изменения порядков в TSMC при условии сохранения незыблемости основных ценностей компании.

В марте 2022 г. CNews писал о том, что на фабриках TSMC в Шанхае оказались в буквальном смысле заточены сотни человек из числа персонала компании. Они были вынуждены жить в помещениях заводов, лишь бы выпуск дефицитных на тот момент интегральных микросхем не останавливался.

Впрочем, следует иметь в виду, изоляция работников TSMC от внешнего мира происходила на фоне очередной вспышки коронавируса, с которой власти Шанхая бороться при помощи введения жесткого карантина.

Ситуация меняется к лучшему?

Как отмечает Tom’s Hardware, с момента публикации отчета Fortune, рейтинг одобрения TSMC в Северной Америке по версии Glassdoor стремительно рванул вверх. Теперь он составляет 58%, однако до 85%, которыми может похвастаться Intel, тайваньской компании все еще далеко.

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Впрочем, рейтинг Intel в обозримой перспективе тоже может пострадать от негативных отзывов недавно уволенных сотрудников. В октябре 2022 г. CNews писал о том, что компания намерена сократить штат на несколько тысяч человек.

Кадровые проблемы TSMC в США

Как отмечает Tom’s Hardware, TSMC в США испытывает определенные проблемы с поиском квалифицированного персонала. Для обслуживания новых предприятий на территории США чипмейкеру понадобится около 4,5 тыс. сотрудников.

Непривычная для американцев корпоративная культура в тайваньской компании является лишь одним из факторов, обуславливающих ее кадровые трудности. Вероятно, соискателей также отпугивает перспектива 12-месячной командировки на Тайвань для прохождения первичной подготовки.

Кроме того, по сообщению Economic Daily, в новых районах на территории Аризоны, обустроенных специально для сотрудников TSMC, наблюдается неблагоприятная криминогенная обстановка. В мае 2023 г. были зафиксированы случаи незаконного проникновения в жилище и угона автомобилей, а также одно ограбление.

Производственные площадки TSMC В США

TSMC готовит к запуску первую за более чем 20 лет площадку по производству «продвинутых» чипов на территории Аризоны (США).

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Компания вложит в строительство завода около $12 млрд. Проект будет частично просубсидирован властями США в рамках закона CHIPS and Science Act, который, в частности, призван простимулировать международных чипмейкеров развертывать новые производственные мощности в США. Американские власти считают, что локализация производства полупроводников позволит государству сократить зависимость от импорта и устранить угрозы национальной безопасности, сопряженные с ней.

6 декабря 2022 г. Тим Кук (Tim Cook), генеральный директор Apple, подтвердил, что возглавляемая им компания планирует закупать чипы, которые с 2024 г. начнет выпускать предприятие TSMC в Финиксе. Микросхемы, выполненные по 4- и 3-нанометровым техпроцессам лягут в основу будущих смартфонов iPhone, компьютеров Mac и прочих флагманских продуктов калифорнийской компании.

Также 6 декабря 2022 г. TSMC совместно с Белым домом объявила о намерении построить еще один завод по выпуску чипов в Аризоне. Таким образом, совокупный объем инвестиций TSMC в строительство двух предприятий на территории штата вырастет до $40 млрд. Суммарно к 2026 г. аризонские площадки, по плану, будут выпускать около 600 тыс. полупроводниковых пластин в год, что, впрочем, в глобальных масштабах производства TSMC – капля в море.

По данным Nikkei, помимо Apple, одними из первых крупных покупателей чипов, которые будут производиться на заводах в Аризоне, станут AMD и Nvidia.