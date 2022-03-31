Главный мировой производитель чипов запер своих рабочих на фабриках. Если их выпустить на волю, производство остановится

Работники TSMC и других компаний по производству микросхем «заточены» на фабриках в Шанхае и не могут покинуть их. В городе объявлен локдаун из-за коронавируса, и они вынуждены жить в помещениях заводов, лишь бы выпуск и без того дефицитных микросхем не останавливался. По предварительным подсчетам, взаперти оказались сотни человек.

Когда работа стала домом

Рабочие тайваньских компаний, занимающихся производством микросхем, вынуждены в буквальном смысле жить на рабочем месте. Как пишет Tom’s Hardware, они заперты на заводах, где теперь проводят дни и ночи, чтобы выпуск чипов не останавливался.

В такой ситуации оказались сотрудники компаний Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Advanced Semiconductor Engineering (ASE) и Wafer Works. Столь жесткую политику по отношению к своим подчиненным руководители компании избрали в качестве реакции на происходящее в Шанхае (Китай), где находятся заводы этих компаний.

Связано происходящее с тем, что пока весь мир обсуждает ситуацию вокруг России и Украины, власти Шанхая по-прежнему борются с коронавирусом. В конце марта 2022 г. в городе произошла новая вспышка пандемии COVID-19, после чего Шанхай погрузился в жесткий локдаун.

На сырую темницу помещения завода TSMC в Шанхае не похожи, но работники находятся там против своей воли

Власти города ограничили работу общественного транспорта, а тех, кто работает в компаниях, не задействованных в обеспечении жизнедеятельности Шанхая, перевели на удаленную работу. Горожанам также запретили пользоваться общественным транспортом и в целом выходить из дома без особой на то нужды.

Почему тайваньские ИТ-компании столь важны

Пандемия коронавируса обрушилась на мир в феврале-марте 2020 г. в зависимости от страны, в результате чего сотни миллионов людей по всему миру были вынуждены перейти на работу из дома. Это спровоцировало резкий всплеск спроса на компьютерную технику, что к концу 2020 г. вылилось в нехватку микросхем.

Тайвань является основным поставщиком микроэлектроники во всем мире. TSMC – это крупнейший контрактный вендор различных чипов. До конца февраля 2022 г. она выпускала и российские процессоры «Байкал» и «Эльбрус». Остановка ее конвейеров в китайском Шанхае может усугубить и без того тяжелую ситуацию с нехваткой чипов, которая бьет по многим мировым отраслям.

Сотни «заключенных»

Как пишет Tom’s Hardware, рабочие, остающиеся в стенах фабрик по производству микросхем, получили все необходимое для поддержания жизни. Говорится как минимум о еде и спальных местах, но нет информации о душевых и санузлах.

Руслан Рахметов, Security Vision: Прорывные технологии рождаются при быстром принятии решений в сложных обстоятельствах Безопасность

Тайваньская газета Liberty Times со ссылкой на источники утверждает, что предпринятые меры позволили компаниям сохранить производство на нормальном уровне. Тем не менее, компании не очень довольны сложившейся ситуацией, поскольку их расходы на содержание работников значительно выросли. Об этом, в частности, заявили представители ASE, добавив, что происходящее окажет «значительное влияние» на бизнес компании.

Рабочие, оказавшиеся в стенах фабрик, не смогут покинуть их как минимум в течение четырех дней, согласно действующим распоряжениям властей города. Какое количество людей временно «переехали» на завод, остается неизвестным. По подсчетам представителей Wafer Works, на фабрике компании в Шанхае работает около 300-400 сотрудников. Они тоже утверждают, что рабочие обеспечены всем необходимым.

TSMC не предоставила никаких заявлений влиянии локдауна в Шанхае на ее работу. Известно, что ее завод в Шанхае работает с не самыми современными 200-миллиметровыми пластинами. Однако по итогам 2021 г. его выручка выросла почти на 20% год к году. Численность сотрудников завода – около 1000 человек.

Заточение может затянуться

На 31 марта 2022 г. не было известно, как долго рабочим придется жить на фабриках в условиях городского локдауна. Тем временем, в других странах, в том числе и в России ковидные ограничения стремительно отменяются. Во многих российских регионах, к примеру, уже не требуется не только соблюдать социальную дистанцию, но и носить маски. При этом число заболевших COVID-19 постоянно снижается.

Константин Рензяев, Corpsoft24: Главный вызов «удаленки» — управление эффективностью сотрудников и предотвращение их выгорания Удаленная работа

Как пишет Tom’s Hardware, неясно, сколько дней рабочие TSMC, ASE и Wafer Works смогут провести в стенах завода без влияния на уровень их работоспособности. По оценкам экспертов портала, если изоляция работников и всего Шанхая продлится слишком долго, это может серьезно повлиять на производство полупроводников.