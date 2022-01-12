Из-за глобального дефицита чипов легендарные ведущие Top Gear скоропостижно закрывают свои соцсети

Ричард Хаммонд, Джеймс Мэй и Джереми Кларксон объявили о закрытии своей автомобильной соцсети DriveTribe. Они запустили проект спустя год после ухода из Top Gear. Причиной закрытия послужили финансовые трудности – на фоне пандемии коронавируса и нехватки полупроводников автопроизводители сильно урезали свои рекламные бюджеты. Также трио закроют аналогичный проект FoodTribe для интересующихся кулинарией.

Соцсеть создателей Top Gear закрывается

Социальная сеть для автолюбителей DriveTribe, основанная всемирно известным три ведущих проекта Top Gear, закрывается спустя более пяти лет после начала работы. Об этом в своем блоге рассказали сами создатели проекта – Ричард Хаммонд (Richard Hammond), Джеймс Мэй (James May) и Джереми Кларксон (Jeremy Clarkson).

Причиной сворачивания бизнеса, со слов авторов проекта, послужил глобальный дефицит полупроводников, вызванный пандемией коронавируса. Нехватка микросхем ударила по различным отраслям, в том числе и по автомобильной промышленности, что вынудило автогигантов пересмотреть свои траты на рекламу и маркетинг в сторону их сокращения.

«В течение многих месяцев мы сталкиваемся с серьезными отраслевыми проблемами, которые, к сожалению, никуда не денутся. Длительная глобальная нехватка компьютерных чипов вызвала ряд проблем для автомобильной промышленности и привела к серьезному сокращению маркетинговых бюджетов в отрасли. Это создало невероятно сложную операционную среду для таких компаний, как наша, которые зависят от рекламы», – говорится в прощальном посте легендарных ведущих Top Gear.

Стартовая страница DriveTribe

Проект DriveTribe был запущен в конце ноября 2016 г. Его закрытие запланировано на последние числа января 2022 г. Таким образом, соцсеть просуществует в общей сложности пять лет и два месяца.

Детище трио из Top Gear

Соцсеть DriveTribe появилась спустя год после ухода Хаммонда, Мэя и Кларксона с ВВС и поста ведущих Top Gear, который они занимали с 2002 г. Это своего рода агрегатор клубов по интересам, которые здесь называются «племенами» (tribes).

Весь сайт так или иначе связан с автомобильной тематикой, как и посты в клубных публикациях. Пользователи вольны публиковать свои статьи, а также общаться в «племенных» чатах.

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За пять лет существования проекта его интерфейс не был переведен на различные языки мира. Тем не менее, в соцсети немало пользователей из стран, где английский язык не является основным.

Редакция CNews обнаружила на DriveTribe сообщество российских автомобилистов The Russians. Его отличают публикации сугубо на русском языке, а также характерный «аватар».

Российское сообщество в DriveTribe

Также в составе DriveTribe есть собственный интернет-магазин. В нем пользователи могут приобрести фирменные сувениры легендарного трио из Top Gear.

Закрытие всех проектов

Вместе с веб-сайтом DriveTribe Хаммонд, Мэй и Кларксон закроют и одноименное фирменное приложение. Аналогичная судьба постигнет и проект FoodTribe – социальную сеть для тех, кто любит готовить и интересуется всем, что так или иначе связано с кулинарией.

FoodTribe

Весь бизнес, стоящий за обоими проектами, авторы, по их заявлениям, свернут полностью. Они также уверяют, что вернут деньги платным подписчикам FoodTribe и DriveTribe. Пользователи, подписавшиеся со своего Android-устройства, получат возврат автоматически, а владельцам iPhone придется запросить его самостоятельно.

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В настоящее время на обоих порталах открыта возможность скачать собственные посты в виде PDF-файлов. С февраля 2022 г. сделать это будет нельзя.

Джеймс Мэй назвал вынужденное закрытие DriveTribe и FoodTribe «вопиющим позором» (crying shame). «DriveTribe и FoodTribe – блестящие платформы, которые вдохновили многих новых писателей и блоггеров на создание замечательных вещей», – добавил он.

Один из постов в The Russians

Комментируя грядущее закрытие проектов, специалисты австралийского профильного издания Drive заявили, что DriveTribe и FoodTribe финансировалось в основном за счет собственных средств владельцев. С их слов, в сами проекты, их приложения и продвижение трио вложило миллионы долларов. Падение рекламных доходов из-за коронавируса и дефицита чипов в итоге «добило» обе соцсети, утверждают они.

Уйти, чтобы остаться

Несмотря на заявления о полном сворачивании бизнесов DriveTribe и FoodTribe, первый проект все же продолжит свое существование, хотя и лишь частично. Ричард Хаммонд займется развитием его фирменных сообществ в популярных соцсетях, однако пока нет данных, как надолго его хватит, и когда будут закрыты и они.

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У DriveTribe, к примеру, есть свой канал на YouTube, первые два видео на котором появились за пару недель до открытия самой соцсети. На момент публикации материала на нем не было роликов, посвященных закрытию канала.

Кларксон презентует DriveTribe

Ричард Хаммонд планирует публиковать в сообществах информацию о своих новых проектах, включая мастерскую Smallest Cog Workshop. Периодически в его публикациях и видеороликах будут появляться Кларксон и Мэй.