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Xi Jinping
Си Цзиньпин


28.07.2021 США пригрозили России и Китаю в ответ на кибератаки настоящей войной 2
28.07.2020 Глава «Ростеха» представил Президенту России итоги работы Госкорпорации в 2019 году 1
02.07.2020 Западным компаниям в Китае вместе с налоговым ПО устанавливают троян 1
11.02.2020 ИИ двойного назначения. Китай планирует опередить США в области искусственного интеллекта 2
25.10.2019 Минкомсвязи: Россия потеряет 150 млн пользователей, если будет регулировать интернет как в Китае 2
02.10.2019 Huawei установит российский Astra Linux на свои новейшие серверы 2
10.09.2019 РЖД переведет своих сотрудников на смартфоны и планшеты с российской мобильной ОС «Аврора» 2
30.08.2019 МТС запустил в Кронштадте первую в России пилотную 5G-сеть в масштабах города 1
01.08.2019 Смартфоны Huawei на российской мобильной ОС появятся до конца 2019 года 2
01.07.2019 Трамп «помиловал» Huawei. Компании дали временный допуск к американским технологиям 4
14.06.2019 США надолго отложили запрет на Huawei. Слишком велика технологическая зависимость 1
10.06.2019 Министр связи предложил Huawei перейти с Android на российскую мобильную ОС 2
10.06.2019 Власти Китая запугивают Microsoft, Dell и Samsung жуткими последствиями за бойкот Huawei 1
06.06.2019 МТС и Huawei подписали соглашение о развитии 5G в России 1
10.05.2019 iPhone резко подорожают из-за указа Трампа 2
10.05.2019 Китайская разведка перехватила хакерские инструменты АНБ и атаковала ими союзников США 1
06.02.2019 В Китае отключают искусственный интеллект, который слишком эффективно искал коррумпированных чиновников 1
21.11.2018 Ссора Трампа с Китаем обрушила акции Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google 3
14.08.2018 Трамп запретил американским чиновникам использовать Huawei и ZTE. Опрос 2
04.07.2018 Крупнейшему в мире сотовому оператору запрещают работать в США 1
19.06.2018 Сенаторы США подставили Трампа, проголосовав против возвращения ZTE в бизнес 2
13.06.2018 За возвращение на рынок ZTE расплатилась $3 млрд капитализации, миллиардным штрафом и сменой высшего руководства 2
22.12.2017 В Китае начали сажать в тюрьму за VPN 2
22.11.2017 Skype исчез из всех магазинов приложений Китая, включая App Store 1
26.09.2017 В Китае заблокировали WhatsApp 2
28.08.2017 В Китае полностью запретили анонимность в интернете 2
11.07.2017 Названа дата запрета VPN в Китае 2
28.12.2016 Китай пригрозил применять военную силу ради своей кибербезопасности 1
07.11.2016 Китай закрывает от зарубежных ИТ-компаний рынок в $340 млрд 2
10.08.2016 «Русские хакеры» - кто они? Опрос 1
02.11.2015 Названа цена будущего смартфона YotaPhone 1
16.10.2015 IBM сдалась: власти Китая впервые получили доступ к исходному коду ее продуктов 1
03.09.2015 En+ Group, Huawei, CDS, «Ланит» и Правительство Иркутской области создадут ЦОД для предоставления облачных сервисов 1
03.09.2015 «МегаФон» и CDB подписали рамочное соглашение о сотрудничестве с целью возможного финансирования в будущем 1
12.05.2015 Huawei и ОСК подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве 1
03.03.2015 Китайцы потребовали дать им «лазейки» для слежки за пользователями. Обама возмущен 1
20.05.2014 Президент РЖД договорился сотрудничать с Huawei 1
20.05.2014 Путин договорился с Китаем углублять hi-tech связи 3
24.03.2014 Спецслужбы США научились шпионить через оборудование Huawei 1
22.11.2013 Топ-менеджер крупнейшего в мире сотового оператора приговорен к пожизненному заключению 2

Публикаций - 41, упоминаний - 66

Xi Jinping упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Huawei 2736 12
Google LLC 7198 9
Microsoft Corporation 11226 9
Qualcomm Technologies 1007 9
Intel Corporation 4221 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 6
Facebook 3768 5
Apple Inc - Эппл Рус 7750 5
ZTE Corporation 552 4
Dell EMC 2425 4
AMD - Advanced Micro Devices 1690 3
SK hynix 66 3
Jolla - Sailfish Holding 58 3
Broadcom Inc 198 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 3
Samsung Electronics 5749 3
Twitter 2204 2
SEC Consult Services 931 2
Nokia Corporation 2468 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Micron Technology - Crucial 70 2
IBM 3575 2
Verizon 378 2
APT3 - TG-0100 - Buckeye - Gothic Panda - Хакерская группировка 2 1
Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 34 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
Lenovo Group 1643 1
Ланит ГК 1164 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 394 1
Cisco Systems 2069 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 1
Shadow Brokers - Хакерская группировка 18 1
Trustwave 18 1
Технопромэкспорт 1 1
Монитор безопасности 69 1
iFlytek 3 1
Raytheon 20 1
FedEx 31 2
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
Maersk 10 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
Nissan - Японский автопроизводитель 138 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 318 1
Boeing 98 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 181 1
Renault - Рено Россия 88 1
Вотрон 16 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Nike 89 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Telconet Capital 24 1
Colonial Pipeline 15 1
Hansa - Ханса 62 1
Президент Российской Федерации 1443 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 3
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 3
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 124 2
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 170 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 2
Правительство РФ 2209 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 51 1
Конгресс США - Палата представителей США - House of Representatives 18 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
Президент США - The White House - Белый дом - Административно-бюджетное управление Белого дома - Office of Management and Budget (OMB) 8 1
Президент США - The White House - Белый дом - Национальный экономический совет Белого дома - The National Economic Council (NEC) 1 1
Министерства торговли США - NTIA - National Telecommunications and Information Administration 5 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 41 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 8 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 6
ARM64 - Архитектура процессора 1021 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 4
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3007 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 2
ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 56 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 1
5G NR - 5G New Radio 58 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 596 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 1
Smartphone - Смартфон 774 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
ARMv8 - Архитектура процессора 60 1
OpenStack 347 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 606 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
DDR - Double data rate 1080 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Экология 18 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 1
Google Android 10752 9
Microsoft Windows 10 6691 5
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 5
WhatsApp Messenger 654 4
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 76 2
Huawei Hongmeng OS - ранее Kirin OS 29 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Huawei nova - Серия смартфона 59 1
Google AlphaGo 7 1
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 1
Opera - Браузер 640 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1218 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
INOI R - Серия смартфонов 19 1
Baidu 179 1
Huawei Connect 11 1
Huawei TaiShan - Серия серверов 28 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 1
Alibaba Group - AliPay 65 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5149 1
Apple iOS 5742 1
Statcounter 171 1
Microsoft Bing 320 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 1
Huawei MateBook - серия ноутбуков 60 1
Путин Владимир 1831 14
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 11
Ping Guo - Пин Го 20 5
Носков Константин 202 5
Мамонов Михаил 24 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 312 3
Осеевский Михаил 221 2
Biao Wan - Бяо Вань 20 2
Березкин Григорий 28 2
Kai-Fu Lee - Кайфу Ли 1 1
Kudlow Lawrence - Кудлоу Лоуренс 1 1
Ross Wilbur - Росс Уилбур 4 1
He Liu - Хэ Лю 1 1
Mnuchin Steven - Мнучин Стивен 2 1
Рахманов Алексей 4 1
Ющенко Александр 25 1
Гостев Александр 54 1
Коротин Павел 29 1
Таврин Иван 83 1
Hauser Hermann Maria - Хаузер Герман Мария 11 1
Смирнов Алексей 142 1
Волин Алексей 113 1
Чемезов Сергей 121 1
Корня Алексей 73 1
Зайцев Михаил 145 1
Жаров Александр 165 1
Акимов Максим 167 1
Мельникова Анастасия 166 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 22
Россия - Российская федерация - РФ 57828 21
Япония 2827 4
Иран - Исламская Республика Иран 376 4
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 185 4
Китай - Шэньчжэнь 90 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 3
Китай - Пекин 326 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Украина 3417 2
Европа 3798 2
Специальный административный район Гонконг 557 2
Индия - Республика 2184 2
Франция - Париж 376 1
Бразилия - Федеративная Республика 1132 1
Китай - Гуанчжоу 41 1
Эстония - Эстонская Республика 422 1
Япония - Осака 14 1
Прибалтика - Балтия 606 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 1
Россия - Иркутская область 551 1
Китай - Хунань 5 1
Россия - Новороссийск 141 1
Китай - Маньянг 1 1
Россия - Кронштадт 52 1
Южная Корея - Республика 1470 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 855 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 762 1
Россия - Республика Крым 626 1
Бельгия - Королевство 402 1
Италия - Итальянская Республика 1409 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 1
США - Техас 230 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 529 1
Австрия - Австрийская Республика 531 1
США - Вашингтон 338 1
США - Купертино 207 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
NDAA - National Defense Authorization Act - Закон США О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону 5 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Образование в России 348 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 1
Сила Сибири - Магистральный газопровод 11 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 17 1
NYT - The New York Times 511 8
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
Thomson Reuters - Рейтер 1783 3
TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 2
The Verge - Издание 448 1
Bloomberg 786 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
The Bell - Издание 34 1
The Guardian - Британская газета 191 1
South China Morning Post 12 1
SecurityAffairs.co 3 1
IDC - International Data Corporation 2738 1
Tractica 7 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 1
АНК - Академия наук Китая - Академия общественных наук КНР - CAS - Chinese Academy of Sciences 3 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
WAIC - World Artificial Intelligence Conference - Всемирная конференция по искусственному интеллекту 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770806, в очереди разбора - 674488.
Создано именных указателей - 46354.
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