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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Xi Jinping
Си Цзиньпин
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 41, упоминаний - 66
Xi Jinping упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1831 14
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 11
|Ping Guo - Пин Го 20 5
|Носков Константин 202 5
|Мамонов Михаил 24 3
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 312 3
|Осеевский Михаил 221 2
|Biao Wan - Бяо Вань 20 2
|Березкин Григорий 28 2
|Kai-Fu Lee - Кайфу Ли 1 1
|Kudlow Lawrence - Кудлоу Лоуренс 1 1
|Ross Wilbur - Росс Уилбур 4 1
|He Liu - Хэ Лю 1 1
|Mnuchin Steven - Мнучин Стивен 2 1
|Рахманов Алексей 4 1
|Ющенко Александр 25 1
|Гостев Александр 54 1
|Коротин Павел 29 1
|Таврин Иван 83 1
|Hauser Hermann Maria - Хаузер Герман Мария 11 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Волин Алексей 113 1
|Чемезов Сергей 121 1
|Корня Алексей 73 1
|Зайцев Михаил 145 1
|Жаров Александр 165 1
|Акимов Максим 167 1
|Мельникова Анастасия 166 1
|СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 1
|АНК - Академия наук Китая - Академия общественных наук КНР - CAS - Chinese Academy of Sciences 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770806, в очереди разбора - 674488.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770806, в очереди разбора - 674488.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru