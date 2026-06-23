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Индексная книга (каталог) CNews*
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Xi Jinping Си Цзиньпин

СОБЫТИЯ


23.06.2026 Рушится план Трампа по возрождению редкоземельной промышленности США 2
18.06.2026 ТЭДО с Китаем от «СКБ Контур» может войти в портфель проектов «Один пояс — один путь» 1
22.05.2026 Бессилие Европы: с китайского поставщика продукции двойного назначения в Россию снимают санкции из-за дефицита чипов 1
20.04.2026 ЦРУ создали «цифровых двойников» мировых лидеров, чтобы предсказать поведение их прототипов. Особо интересны Путин и Си Цзиньпин 2
26.02.2026 Санкции против США работают. Производителям чипов и авиадвигателей остро не хватает ценных металлов, альтернативы Китаю нет 1
09.12.2025 В США арестовали китайцев за нелегальный вывоз чипов на $160 млн. Они меняли маркировку на придуманный бренд 3
10.11.2025 Китай возобновил поставки чипов для Toyota, Ford, Volkswagen, BMW, GM, хотя европейский завод Nexperia все еще захвачен властями Нидерландов 2
10.10.2025 В России запустили программу по обучению госслужащих работе с ИИ, чтобы поднять цифровую грамотность 2
03.09.2025 Китай готовит «договорнячок» о редкоземельных металлах с новой полупроводниковой сверхдержавой. И это не Россия 3
22.07.2025 YouTube удалил 11000 тысяч аккаунтов за якобы пропаганду Китая и России 2
09.04.2025 Caviar представил коллекцию, посвященную 80-летию Великой Победы 1
16.01.2025 Нидерланды попытались насолить США и усилить контроль над самой важной для мирового производства чипов компанией и потеряли Китай, крупнейшего клиента ASML 2
28.05.2024 США ввели санкции против китайских разработчиков квантовых компьютеров. Под ударом 37 компаний 2
21.05.2024 Самая важная в мире компания для производства процессоров решила уничтожить линию по выпуску чипов Apple, AMD и Qualcomm. Все зависит от Китая 2
22.04.2024 Китай готовится к усилению кибервойн. Создана особая армейская структура для ИТ-поддержки войск 3
28.02.2024 Сергей Черемин: Правительство Москвы 1
28.11.2023 Китай обрушит на планету дефицит графита, без которого нельзя делать аккумуляторы. Мир в спешке ищет других поставщиков 2
07.07.2023 США доигрались с санкциями. Пентагон остался без ценнейших ресурсов, запасы которых никто не сделал 2
13.01.2023 Власти Китая перехватывают управление техногигантами 2
29.07.2022 ИТ-министр Китая попал под следствие из-за коррупции в производстве чипов 2
07.04.2022 Китайские госхакеры научились шпионить за пользователями с помощью плеера VLC 1
28.07.2021 США пригрозили России и Китаю в ответ на кибератаки настоящей войной 2
28.07.2020 Глава «Ростеха» представил Президенту России итоги работы Госкорпорации в 2019 году 1
02.07.2020 Западным компаниям в Китае вместе с налоговым ПО устанавливают троян 1
11.02.2020 ИИ двойного назначения. Китай планирует опередить США в области искусственного интеллекта 1
25.10.2019 Минкомсвязи: Россия потеряет 150 млн пользователей, если будет регулировать интернет как в Китае 2
02.10.2019 Huawei установит российский Astra Linux на свои новейшие серверы 2
10.09.2019 РЖД переведет своих сотрудников на смартфоны и планшеты с российской мобильной ОС «Аврора» 2
30.08.2019 МТС запустил в Кронштадте первую в России пилотную 5G-сеть в масштабах города 1
01.08.2019 Смартфоны Huawei на российской мобильной ОС появятся до конца 2019 года 2
01.07.2019 Трамп «помиловал» Huawei. Компании дали временный допуск к американским технологиям 2
14.06.2019 США надолго отложили запрет на Huawei. Слишком велика технологическая зависимость 1
10.06.2019 Министр связи предложил Huawei перейти с Android на российскую мобильную ОС 2
10.06.2019 Власти Китая запугивают Microsoft, Dell и Samsung жуткими последствиями за бойкот Huawei 1
06.06.2019 МТС и Huawei подписали соглашение о развитии 5G в России 2
10.05.2019 iPhone резко подорожают из-за указа Трампа 2
10.05.2019 Китайская разведка перехватила хакерские инструменты АНБ и атаковала ими союзников США 1
06.02.2019 В Китае отключают искусственный интеллект, который слишком эффективно искал коррумпированных чиновников 1
21.11.2018 Ссора Трампа с Китаем обрушила акции Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google 3
14.08.2018 Трамп запретил американским чиновникам использовать Huawei и ZTE. Опрос 2

Публикаций - 66, упоминаний - 110

Xi Jinping и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4677 23
Qualcomm Technologies 1974 12
Google LLC 12690 11
Microsoft Corporation 25775 10
Meta Platforms - Facebook 4621 10
Intel Corporation 12811 10
X Corp - Twitter 2938 8
Apple Inc 13156 8
Samsung Electronics 11065 6
Ростелеком 10948 6
ZTE Corporation 800 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
Alibaba Group 473 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 4
Dell EMC 5180 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 4
Yota Devices - YD 103 4
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 4
ИИ-Технологии 309 3
Cisco Systems 5372 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 3
Tencent 190 3
Jolla - Sailfish Holding 85 3
China Mobile 436 3
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 3
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 2
Nvidia Corp 4002 2
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 182 2
Wingtech Technology 14 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 2
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 2
China Development Bank - China Construction Bank - Чайна Констракшн Банк - Банк развития Китая - Китайский банк развития 30 2
Boeing 1031 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
Nike 195 1
En+ Group - Эн+ ГК 37 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 28 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 28 1
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 39 1
Lockheed Martin 777 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Ростех - Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation - Mitsubishi Chemical Safety Institute - Mitsubishi Gas Chemical Company 30 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
Telconet Capital 28 1
Colonial Pipeline 34 1
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 24 1
Hansa - Ханса 114 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 1
Qichacha 1 1
Принтбанк КБ 2 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 1
SGX - Singapore Exchange - Сингапурская фондовая биржа 5 1
POSCO - POSCO E&C - POSCO Engineering Solution Center - Posco Future M - Pohang Iron and Steel Company 14 1
Родная Речь - RoRe Group - ex. Publicis Groupe - RoRe Tech - Роре Тех 15 1
Amnesty International 21 1
МЭИБ - Мосэксимбанк - Московский экспортно-импортный банк 1 1
Уральский трастовый банк 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 23 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
BMW Group 482 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
Volvo Cars 262 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 19
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 17
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 15
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 12
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 7
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 7
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 2
Китай - ВСНП - Всекитайское собрание народных представителей - Высший законодательный орган Китая 14 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 2
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 38 1
Фонд Росконгресс 24 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 39 1
Президент Украины 128 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 21 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 5
Коммунизм - Коммунистические партии 71 5
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 2
Демократическая политическая партия США 122 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 12
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 10
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 7
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 7
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 6
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 5
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 5
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 4
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 3
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 701 3
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 924 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 3
Google Android 15244 12
Great Firewall of China - Великий китайский файрвол (брандмауэр) - Золотой щит - Golden Shield Project 55 6
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 5
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 5
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 5
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 4
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 110 4
Microsoft Windows 16882 4
Baidu 302 4
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 3
FreePik 1841 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Windows 10 1938 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Apple iPhone 6 4861 2
Huawei Hongmeng OS - ранее Kirin OS 31 2
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 169 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 245 1
Depositphotos - фотобанк 405 1
Nestle KitKat 165 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Google AlphaGo 10 1
Google Cloud Services 244 1
Nvidia Jetson 47 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - НСДИ - Национальная система доменных имен 48 1
ZTE Mobile Devices - RedMagic - ZTE Nubia 55 1
Google Blogger - Google BlogSpot 130 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 291 1
Pixabay 257 1
VideoLAN VLC Player - VLC media player - VideоLAN Client 81 1
Samsung Galaxy S5 - серия смартфонов 118 1
Google Android 4.4 - Android KitKat 108 1
Apple iPhone 16 219 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 271 1
Путин Владимир 3454 21
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 19
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 7
Ping Guo - Пин Го 23 5
Носков Константин 241 5
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 5
Мартынов Владислав 115 4
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 3
Мамонов Михаил 24 3
Березкин Григорий 42 2
Biao Wan - Бяо Вань 20 2
Осеевский Михаил 350 2
Зайцев Михаил 345 2
Чемезов Сергей 147 2
Таврин Иван 120 1
Гвоздев Дмитрий 145 1
Грибов Владимир 31 1
Коротин Павел 31 1
Ющенко Александр 29 1
Григоренко Дмитрий 249 1
Адоньев Сергей 36 1
Котов Сергей 17 1
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 53 1
Авдолян Альберт 32 1
Keqiang Li - Кэцян Ли 8 1
Liu Mark - Лью Марк 13 1
Mnuchin Steven - Мнучин Стивен 5 1
He Liu - Хэ Лю 1 1
Xiangyang Wu - Сянян Ву 2 1
Ross Wilbur - Росс Уилбур 4 1
Kudlow Lawrence - Кудлоу Лоуренс 1 1
Kai-Fu Lee - Кайфу Ли 26 1
Петрова Мария 11 1
Рахманов Алексей 6 1
Гостев Александр 84 1
Chambers John - Чемберс Джон 123 1
Рыжак Николай 10 1
Якунин Владимир 25 1
Климов Евгений 19 1
Черемин Сергей 17 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 66
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 44
Россия - РФ - Российская федерация 166168 34
Китай - Пекин - Beijing 1096 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Южная Корея - Республика 7052 9
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 9
Европа 24964 7
Япония 13807 7
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США - Колумбия - Вашингтон 1487 7
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