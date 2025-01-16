Нидерланды попытались насолить США и усилить контроль над самой важной для мирового производства чипов компанией и потеряли Китай, крупнейшего клиента ASML

Власти Нидерландов ввели новые экспортные ограничения, которые распространили на ASML и ряд других компаний, связанных с сегментом полупроводников. Это нужно для того, чтобы за экспортными лицензиями клиенты обращались к нидерландским властям, а не американским. США мечтают решать за ASML, с кем ей работать, а с кем нет. Из-за новых лимитов пострадает в первую очередь Китай.

Против США

Нидерланды ужесточили экспортный контроль за передовым оборудованием для производства. пишет Bloomberg. На этот шаг власти пошли, чтобы помешать США лезть в дела нидерландской компании ASML – крупнейшего в мире вендора литографических сканеров, без которых невозможно производство микросхем по самым передовым техпроцессам. Именно на ее продукцию наложены новые ограничения

Ранее, как сообщал CNews, США пытались указывать ASML, кому продавать свою продукцию, а кому нет. Руководство взбунтовалось против этого и даже решило перенести штаб-квартиру компании за пределы Нидерландов, что означало бы для страны потерю крупного налогоплательщика и работодателя. Лишь многочисленные послабления со стороны властей Нидерландов, в том числе и финансовые, позволили удержать ASML в стране.

ASML ASML зависит от Китая не меньше, чем Китай от нее

Новые ужесточения экспортного контроля должны гарантировать, что ASML придется подавать заявки на экспортные лицензии в голландское правительство, а не в правительство США, пишет Tom’s Hardware. Новые лимиты вступят в силу 1 апреля 2025 г. и, вероятно, являются ответом Нидерландов на обновленный список санкционированного оборудования США. Bloomberg пишет, что в этот перечень входит специализированное измерительное и инспекционное оборудование, производимое голландскими полупроводниковыми компаниями, в том числе и ASML.

Китай в числе пострадавших

Хотя голландские власти не упоминали конкретно о последних мерах экспортного контроля США, источники Bloomberg не сомневаются, что новые ограничения тесно связаны с политикой Белого дома. Это не первый случай, когда Нидерланды обновляют свои меры экспортного контроля, чтобы гарантировать себе контроль над собственными флагманскими полупроводниковыми компаниями.

Например, на подобный шаг они пошли в сентябре 2024 г., ужесточив требования к экспорту сканеров для работы в глубоком ультрафиолете (Deep Ultraviolet, DUV). Это не самое передовое оборудование, ведь есть еще сканеры для экстремального ультрафиолета (Extreme Ultraviolet, EUV), но оно очень востребовано в Китае.

DUV-сканеры при должной сноровке все еще пригодны для выпуска чипов по современным нормам – их вполне можно задействовать при производстве 7-нанометровых микросхем. Напомним, что самый передовой техпроцесс на начало 2025 г. – это 3 нм. Также существуют 4, 5 и 6 нм.

Измерительное и инспекционное оборудование ASML, ASM International NV и других нидерландских компаний тоже необходимо Китаю. По-видимому, стране не удастся избежать последствий новых экспортных ограничений, но дело ей придется иметь с властями Нидерландов, а не США, что упрощает ситуацию, поскольку с Америкой у КНР с 2018 г. идет торговая война.

Ненастоящая независимость

В 2024 г. председатель КНР Си Цзиньпин (Xi Jinping) заявил, что его стране не нужна ASML, как и все ее наработки, для технологического прогресса. Однако, учитывая тот факт, что ASML является единственной в мире компанией, способной производить самые передовые литографические сканеры для выпуска чипов по новейшим топологиям, топ-менеджеры компании явно уверены, что Си Цзиньпин не прав.

Это следует из слов действующего гендиректора ASML Кристофа Фуке (Christophe Fouquet), занимающего этот пост с апреля 2024 г. В декабре 2024 г. Фуке открыто заявил, что Китай отстает по возможностям производства чипов как минимум на 10-15 лет. В качестве примера он привел достижения SMIC, крупнейшего в своей стране китайского контрактного вендора микросхем. Он сравнил SMIC с TSMC, тайваньским производителем чипов, крупнейшим в мире с долей рынка более 50%.

именно TSMC выпускает чипы для AMD, Apple, Qualcomm, MediaTek и других компаний, и только она в полной мере освоила 3-нанометровый техпроцесс, снизив процент брака до минимума. SMIC же едва освоила 5 нм, и без оборудования ASML здесь не обошлось.

Впрочем, Китай не сидит сложа руки и не ждет, пока озвученное Фуке отставание в 10-15 лет перерастет в 20 и более лет. Страна предпринимает различные шаги, чтобы догнать в глобальной гонке полупроводников, и не всегда эти шаги можно считать порядочными и честными. Например, Китай регулярно переманивает персонал из связанных с полупроводниками компаний в других странах, в том числе TSMC,, предлагая им втрое более высокую зарплату. Его также интересуют работники ASML и других производителей оборудования для выпуска микросхем.

Но важно понимать, что и ASML зависит от Китая. Именно на эту страну в III квартале 2024 г. пришлось около половины всех ее продаж – Китай принес ASML около $3 млрд выручки. По предварительным подсчетам самой ASML, в 2024 г. пятая часть (20%) всех ее продаж будет совершена в Китае.