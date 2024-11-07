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Huawei переманивает сотрудников крупнейшего в мире производителя микросхем, предлагая беспрецедентные зарплаты. Так он борется с санкциями США

Huawei переманивает работников из штата TSMC – крупнейшего контрактного вендора полупроводников в мире. Чтобы повысить свои шансы на получение ценных кадров, она предлагает им втрое больше денег в сравнении с их зарплатой в TSMC. Нужны они ей, в том числе, и для выведывания корпоративных секретов TSMC – Huawei тайно строит свою сеть заводов по производству микросхем.

Главный мотиватор любого сотрудника

Huawei активно переманивает сотрудников в полупроводниковой промышленности, пишет Tom’s Hardware. Ее особенно интересуют тайваньские специалисты, и пристальное внимание она уделяет работникам TSMC. Это крупнейший мире контрактный производитель микросхем с долей рынка более 50%, в списке клиентов которого значатся AMD, Apple, Nvidia и Qualcomm. Даже Intel могла оказаться в этом перечне.

Поскольку санкционное давление Запада на Huawei в последние годы возросло, Huawei усилила найм сотрудников и теперь предлагает «беспрецедентные» (так их называет Tom’s Hardware) зарплаты, которые уже втрое выше, чем в TSMC.

Huawei с весны 2020 г. лишена возможности заказывать у TSMC производство чипов по современным техпроцессам, только по очень древним. Осенью 2024 г. появилось подозрение, что этот запрет был нарушен, что сразу бросило тень на репутацию TSMC. Чтобы избавить себя от всех этих трудностей, Huawei, как сообщал CNews, строит сеть собственных заводов по выпуску микросхем и создает инструменты разработки процессоров, но ей нужны современные технологии.

Подсмотреть у конкурента

В настоящее время TSMC – мировой лидер по доступу к самым передовым топологиям. Она уже давно освоила суперсовременный техпроцесс 3 нм и на всей скорости движется в сторону 2 нм.

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Huawei
Huawei очень нуждается в квалифицированных кадрах, имеющих доступ к технологиям конкурентов

Но доступ к своим технологиям TSMC оберегает очень рьяно. К примеру, она практикует строгую разграниченность проектов, чтобы гарантировать, что ни один сотрудник не имеет широкого доступа к конфиденциальным данным. Другими словами, у каждого из сотрудников есть лишь есть части «мозаики», и чтобы собрать общую картину, китайские компании, включая Huawei, пытаются переманить в свой штат как можно большее число сотрудников TSMC. Так же, к слову, поступает и SMIC – китайский контрактный производитель микросхем, крупнейший в своей стране. Он уже добрался до техпроцесса 5 нм.

Шпионские игры

Получение корпоративных секретов TSMC рассматривается многими ее прямыми конкурентами, в том числе и китайскими, как способ ускорить свои исследования и разработки. Но власти Тайваня, не желая делиться технологиями с другими странами, предпринимают различные усилия, чтобы минимизировать утечки информации. Так, Бюро расследований в сфере правосудия Тайваня (Justice Investigation Bureau) усилило контроль за фирмами, нанимающими местных специалистов в области полупроводников, и за теми, кто искажает информацию о должностях, на которые они нанимают сотрудников.

По данным бюро, рекрутеры иногда выдают себя за фирмы по анализу данных и скрывают, что тоже относятся к сфере полупроводников, только в другой стране. Власти Тайваня видят в таких маневрах, как и в предложениях в разы более высоких зарплат, стратегию китайских компаний по получению доступа к коммерческим тайнам, которые имеют решающее значение для разработки полупроводников.

Путь назад заказан

Для чего Huawei, SMIC и другие китайские компании, связанные с полупроводниками, пытаются нанять работников TSMC, ни для кого не секрет. Они находятся под давлением со стороны США, которые пытаются ограничить их доступ к передовому полупроводниковому оборудованию и технологиям.

Несмотря на то, что им по-прежнему удается получать почти все необходимое при помощи обходных маневров, найм опытного персонала с реальным опытом работы в TSMC, UMC или ведущих компаниях по разработке инструментов автоматизации электронного проектирования является для них хорошим способом ускорить работу, пишет Tom’s Hardware. Именно поэтому компании CXMT, Huawei, SMIC, QXIC и другие предлагают существенно больше зарплаты сотрудникам TSMC.

Но здесь есть одна немаловажная загвоздка. Условия работы во многих крупных ИТ-компаниях США и Тайваня включают в себя пункт, по которому специалист, решивший перейти на работу в одну из перечисленных китайских компаний, вернуться обратно, скорее всего, не сможет.

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PostgresPro

Работники это прекрасно понимают, и далеко не все из них готовы написать заявление на увольнение и начать работать на Китай, даже несмотря на солидную прибавку к зарплате. Некоторые из них даже не отвечают на письма рекрутеров, действующих от имени Huawei.

Отметим также, что в полупроводниковой индустрии Китая воцарилась очень жесткая конкуренция. Компании в этой сфере закрываются поистине гигантскими темпами – гибнут буквально тысячи фирм в год.

Геннадий Ефремов

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