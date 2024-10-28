Крупнейший в мире производитель перестал отгружать чипы китайским клиентам, заподозрив их в порочной связи с Huawei

Из-за скандала вокруг нового ИИ-ускорителя Huawei тайваньская TSMC перестала отгружать в Китай произведенные микросхемы. TSMC – крупнейший в мире вендор полупроводников, с 2020 г. ей нельзя выпускать чипы для Huawei по современным техпроцессам, но в октябре 2024 г. появилась вероятность, что TSMC этот запрет нарушила.

Больше никаких микросхем

Тайваньская компания TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель микросхем с долей рынка более 50%, остановила поставки выпущенных ею чипов своим китайским клиентам. Как пишет Reuters, это стало следствием скандала, в котором замешана китайская компания Huawei.

Как известно, власти США с мая 2019 г. пытаются уничтожить Huawei, похоронив ее под многочисленными санкциями. В их числе – запрет на пользование услугами TSMC по выпуску чипов по современным техпроцессам, действующий с мая 2020 г. Ограничений по старым техпроцессам, как сообщал CNews, нет.

Но в конце октября 2024 г. в ускорителе вычислений искусственного интеллекта Huawei Ascend 910B был обнаружен процессор, якобы произведенный TSMC по актуальным нормам, пишет Bloomberg. К моменту выхода материала вина TSMC доказана не была, но она все же решила остановить поставки чипов другим китайским компаниям.

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Среди пострадавших оказалась компания Sophgo, выпускающая аналоги чипов Nvidia, в том числе и для ИИ-ускорителей. CNews писал, что в в конце января 2024 г. компания решила выйти на российский рынок. К началу февраля 2024 г. она обзавелась российским дистрибьютором.

Без чего осталась Sophgo

По информации Reuters, сейчас против TSMC силами американского Министерства торговли ведется расследование. Пока неясно, чем может грозить компании сотрудничество с Huawei.

Что до Sophgo, то она заказала TSMC производство чипов, аналогичных тем, что Huawei использует в своем ускорителе Ascend 910B. Sophgo со своей стороны уже успела выступить с заявлением на своем сайте, в котором говорится, что она соблюдает все законы и никогда не имела никаких деловых отношений с Huawei.

В заявлении Sophgo также говорится, что она предоставила TSMC всю необходимую документацию, доказывающую, что у нее нет связей с Huawei. Однако запрет на отгрузку ей чипов к моменту выхода материала отменен не был.

Как тайное стало явным

Ускоритель Huawei Ascend 910B – это китайская альтернатива ускорителям Nvidia и AMD, которые из-за санкций США закупать которые компаниям из КНР становится все сложнее. Один из экземпляров Huawei Ascend 910B попал в руки специалистов канадского компания TechInsights, пишет Reuters, которые разобрали его и обнаружили в нем микросхемы, выпущенные TSMC.

Агентство уточняет, что издание TechInsights решило сообщить о находке властям США и Тайваня.

Все это происходило в середине октября 2024 г. А через несколько дней уже сама TSMC решила «сдать» Huawei, возможно, с целью спасения самой себя.

Как сообщал CNews, TSMC уведомила Минторг США о потенциальной попытке Huawei заказать у нее производство чипов в обход западных санкций. В сообщении TSMC говорилось, что Huawei хотела оформить заказ на выпуск графического процессора именно для ускорителя Ascend 910B.

Но направлять такой заказ напрямую Huawei, по утверждению TSMC, не стала. В отчете тайваньского вендора полупроводников сказано, что она решила воспользоваться услугами компании-посредника.

На момент выхода материала и Huawei, и TSMC опровергали любые сведения о партнерстве. Расследование на основе «донос» TechInsights продолжается.

Отметим, что ранее Huawei входила в топ-5 крупнейших клиентов TSMC. Сейчас она занята строительством собственных фабрик по выпуску микросхем. Также нельзя забывать, что в Китае есть контрактный вендор чипов SMIC, который, в теории, может обслуживать Huawei.